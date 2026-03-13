“Precios a la baja” en grifos, asegura el Minem tras la restitución progresiva del GNV en Lima y Callao

Conductores forman filas en un grifo de Lima para abastecerse de GNV, impactados por el desabastecimiento generado por una fuga de gas en el ducto de Camisea en Cusco. (Paula Elizalde / Infobae Perú)

La restitución progresiva del suministro de gas natural vehicular (GNV) marca el inicio de una nueva etapa para Lima y Callao. El Ministerio de Energía y Minas (Minem) y la Transportadora de Gas del Perú (TGP) confirmaron este viernes 13 de marzo que el sistema de transporte de gas natural se encuentra operando y que la entrega del recurso avanza hacia su total normalización.

El proceso, que se inició en el City Gate de Lurín, permitirá que el gas llegue a grifos, taxis y empresas industriales, tras casi dos semanas de restricciones por la rotura de un ducto en la red de Camisea, en Cusco.

La titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Denisse Miralles, remarcó durante una conferencia de prensa que los ductos han sido reparados, y que la restitución se realiza de manera gradual.

“El restablecimiento del servicio se va a realizar de manera gradual el día de hoy (viernes 13), y el día de mañana (sábado 14) el suministro va a quedar plenamente normalizado”, declaró Miralles. El Minem detalló que la disponibilidad del recurso seguirá prioridades establecidas, priorizando al sector transporte y la pequeña industria.

Por su parte, Cálidda anunció que el suministro de GNV para conductores de vehículos livianos, incluidos taxis, cousters y mototaxis, se encuentra restablecido al 100% en todas las estaciones de servicio de Lima y Callao. Las industrias reguladas, que consumen hasta 30.000 metros cúbicos diarios, recuperarán el acceso durante el fin de semana. Las grandes industrias y las empresas generadoras eléctricas podrán disponer del recurso en su totalidad a partir del sábado en la mañana.

Desde el TGP explicaron que el proceso técnico de ecualización de presión a lo largo de los 730 kilómetros del ducto tomó aproximadamente 18 horas, lo que permitió recuperar las condiciones de operación y reanudar la prestación del servicio.

“Lamentamos profundamente lo sucedido y agradecemos el incansable trabajo de todo el equipo desplegado en campo, que permitió culminar los trabajos antes del plazo previsto, a pesar de las difíciles condiciones climáticas y de acceso a la zona”, señaló la empresa en un comunicado.

Presidente José María Balcázar asegura que los ductos de transporte de gas natural se encuentran "completamente reparados y plenamente operativos". El mandatario señaló que se logró adelantar el cronograma previsto.

Precios y suministro

Con la reactivación del suministro de gas natural, el ministro de Energía y Minas, Angelo Alfaro, anticipó que “los precios indudablemente van a bajar”.

“Existe un problema con el GLP y la gasolina el cual se va ir aliviando en la medida que el GNV vaya normalizándose, tanto para los vehículos que están casi al 100% como para la pequeña industria que va continuar en la tarde y la gran industria en la madrugada y por efecto del restablecimiento los precios van a bajar”, manifestó el titular del MINEM para transmitir tranquilidad a la población.

El ministro explicó que la escasez de GLP y gasolina tuvo su origen en la falta de distribución, agravada por condiciones climáticas adversas.

“El oleaje anómalo no deja descargar un barco que tiene GLP para Zeta Gas, esto impide que los vehículos se estén surtiendo en el Callao por lo que todos los autos se están yendo al Callao. Entonces esta restricción logística va seguir hasta que la naturaleza entre en calma”, puntualizó.

Alfaro también se refirió al impacto estructural de la crisis, señalando la necesidad de fortalecer el sistema energético con infraestructura de respaldo, como una planta regasificadora en la costa del país, para asegurar una reserva de 30 días.