Ministro de Energía y Minas pide a los conductores no usar GLP en sus vehículos GNV: “Arriesgan su vida”

Ángelo Alfaro advierte que usar GLP en vehículos GNV puede provocar incendios. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El ministro de Energía y Minas, Ángelo Victorino Alfaro, exhortó a los conductores y taxistas a no utilizar gas licuado de petróleo (GLP) en vehículos diseñados para gas natural vehicular (GNV), debido al riesgo que esta práctica representa para la seguridad de las personas. La advertencia fue realizada durante una conferencia de prensa en el contexto de la crisis de abastecimiento de GNV que afecta a distintos sectores del transporte.

Durante su intervención, el titular del sector señaló que el uso de combustibles incompatibles puede provocar graves accidentes. “El mensaje a todos los taxistas y a cualquier persona que esté usando un vehículo en gas natural es que no le echen GLP. Están arriesgando su inversión en el vehículo y están arriesgando su vida”, afirmó en conferencia de prensa.

El ministro insistió en que esta práctica no solo genera daños mecánicos, sino que también puede poner en peligro la integridad de los conductores y pasajeros.

Un auto se incendió en la intersección de las avenidas Venezuela y Universitaria en el Cercado de Lima, un incidente vinculado al uso de GLP en sistemas de GNV tras el desabastecimiento. (Composición: Infobae Perú)

Diferencias técnicas entre GNV y GLP

El ministro explicó que existen diferencias técnicas importantes entre ambos combustibles, lo que impide que se utilicen indistintamente en un mismo sistema. Según detalló, el gas natural vehicular opera con una presión significativamente mayor que el gas licuado de petróleo, por lo que los componentes de cada sistema están diseñados para condiciones específicas de funcionamiento.

En ese sentido, advirtió que intentar utilizar GLP en un vehículo configurado para GNV puede provocar fallas en el sistema de combustible. “Poner gas natural de alta presión en un sistema de baja presión va a ocasionar que las uniones o las mangueras puedan colapsar y se produzca un incendio”, indicó el ministro al explicar los riesgos asociados a esta práctica.

Las diferencias principales entre GNV y GLP. Pautas para que elijas el que más te conviene, aquí lo explicamos. (Andina)

Venta de adaptadores y control

Asimismo, el titular del Ministerio de Energía y Minas alertó sobre la comercialización de adaptadores que permitirían modificar los sistemas de combustible para utilizar GLP en vehículos a GNV. Calificó esta actividad como un “acto criminal”, debido a que promueve una práctica que pone en peligro la vida de los usuarios.

Finalmente, informó que la Policía Nacional del Perú ya fue notificada sobre esta situación para realizar las investigaciones correspondientes y evitar la venta de estos dispositivos. Las autoridades buscan frenar estas prácticas durante la actual contingencia energética y prevenir accidentes relacionados con el uso indebido de combustibles en vehículos.

Alertan venta ilegal de válvulas para cargar GLP en autos a GNV ante escasez de gas. (Foto composición: Infobae Perú/Foto: Captura video/Latina Noticias/)

¿Se puede usar GLP en vehículos GNV?

Ante las extensas colas en los grifos y la restricción temporal del gas natural vehicular (GNV) en Lima y Callao, algunos conductores han considerado utilizar gas licuado de petróleo (GLP) como alternativa para continuar operando sus unidades. Sin embargo, especialistas advierten que esta práctica no es segura debido a que ambos combustibles funcionan con sistemas técnicos distintos.

El ingeniero Gaetano Manfredi, consultor en energía de gas natural y GLP, explicó que un vehículo adaptado para GNV no debe abastecerse con GLP porque los cilindros están diseñados para operar bajo condiciones diferentes de presión y almacenamiento. “El cilindro de GNV está preparado para almacenar gas en estado vapor a alta presión, alrededor de 200 bar. El GLP, en cambio, se carga en estado líquido y a presiones mucho menores”, señaló. Añadió que para introducir GLP en un sistema de GNV se requiere un adaptador cuya fabricación e instalación es ilegal.

Conductores forman filas en un grifo de Lima para abastecerse de GNV, impactados por el desabastecimiento generado por una fuga de gas en el ducto de Camisea en Cusco. (Paula Elizalde / Infobae Perú)

El especialista advirtió que esta práctica puede generar fugas o explosiones, ya que el GLP es más pesado que el aire y se concentra cerca del suelo, lo que aumenta el riesgo ante cualquier chispa. La actual emergencia energética se originó tras una deflagración en el ducto de líquidos en Megantoni, Cusco, lo que obligó a suspender temporalmente el transporte de gas natural. En ese contexto, recomendó a los conductores usar gasolina de forma temporal o suspender la operación de sus vehículos hasta que se restablezca el suministro de GNV.