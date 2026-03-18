Periodista peruano Pedro Salinas: “El papa León XIV me pidió gestionarle reunión” con Gareth Gore, autor del libro crítico al Opus Dei

Pedro Salinas aseguró que el papa León XIV le solicitó de forma personal facilitar una reunión entre la Santa Sede y el periodista británico Gareth Gore, conocido por sus investigaciones sobre el Opus Dei

El periodista peruano Pedro Salinas, quien destapó una red de abusos y corrupción dentro del Sodalicio de Vida Cristiana, relató este martes que el papa León XIV le solicitó personalmente facilitar un encuentro con el periodista británico Gareth Gore, autor del libro ‘Opus’, conocido por sus críticas al Opus Dei y que provocó una fuerte reacción de la institución.

En el podcast que conduce en las plataformas digitales del diario La República, Salinas afirmó que la solicitud partió directamente del pontífice y manifestó su respeto y admiración hacia él.

“El papa me lo pidió. A este papa yo le tengo aprecio, respeto, admiración y mucha gratitud. Era un favor que podía hacer, no me costaba nada. Y si me hubiese costado, también lo habría hecho”, declaró.

El coautor de ‘Mitad monjes, mitad soldados’ precisó que la petición no formó parte de una gestión institucional, sino que surgió como un pedido “personal” de León XIV. “El papa me preguntó si podía ayudarlo a gestionar una reunión con Gareth Gore. Si a mí el papa me pide un favor, se lo voy a hacer. Punto. (...) El papa me pidió esa intercesión y yo lo hice feliz de la vida”, agregó.

El libro ‘Opus’, publicado por Gore en 2024, acusa al Opus Dei de abuso y manipulación, generando una respuesta negativa de la organización y de fundaciones vinculadas a Luis Valls-Taberner

La Santa Sede informó que Gore fue recibido este lunes en audiencia privada, sin detallar el contenido de la reunión. En ‘Opus’, publicado por Editorial Crítica en octubre de 2024, el británico sostiene que la organización fundada por Josemaría Escrivá de Balaguer en 1928 ha incurrido en “abuso, manipulación y trata de personas”.

La investigación surgió tras la quiebra del Banco Popular en 2017. Aunque inicialmente el autor pretendía enfocarse en el auge y la caída de la entidad financiera, el hallazgo de vínculos entre su expresidente, Luis Valls-Taberner, y el Opus Dei llevó a Gore a centrar el análisis en el grupo religioso.

El libro provocó una contundente respuesta por parte del Opus Dei y de fundaciones vinculadas a Luis Valls-Taberner, que lo consideran “falso” y “radicalmente sectario”, acusando a Gore de basarse en hechos distorsionados y teorías conspiratorias y de ofrecer una imagen falsa de la organización religiosa.

El periodista, sin embargo, defendió la solidez de su trabajo, respaldado por más de cien páginas de notas con entrevistas y registros bancarios, y afirma que aún existen “muchos secretos” por descubrir dentro de la Orden.

Gore fue recibido en audiencia privada en el Vaticano tras la gestión de Salinas, aunque no se difundieron detalles sobre el contenido del encuentro

Salinas, quien denunció los abusos sistemáticos en el Sodalicio, indicó que la presencia del Opus Dei en su investigación surgió de manera indirecta. “(...) Fue un daño colateral. Sin querer, apareció una víctima sexual del cardenal Juan Luis Cipriani. Eso fue lo que pasó”, resaltó.

El peruano recordó que años atrás, su colega Rosa María Palacios intervino cuando la persona que denunció por abuso sexual a Cipriani, primer purpurado de la Orden, decidió llevar su caso al Vaticano. En ese momento, el papa era Francisco y el canal institucional para las denuncias era el Tribunal Eclesiástico del Perú, “bajo control” del Opus Dei, lo que, según Salinas, cerraba las vías oficiales para presentar la denuncia.

Ante esa situación, él y Palacios recurrieron al chileno Juan Carlos Cruz, una de las víctimas y denunciantes del sacerdote Fernando Karadima, quien transmitió el caso al papa, que le “creyó a la víctima” y dispuso un acompañante espiritual en Perú. “Aun así, el Opus le hizo la vida imposible a esta persona”, añadió.

El Opus Dei informó que su proceso de reforma estatutaria sigue en estudio, en cumplimiento de la reforma ordenada por el papa Francisco en 2022, y aún no hay fecha para la publicación de los nuevos estatutos

El pasado 16 de febrero, León XIV recibió a la cúpula del Opus Dei, que le comunicó que el proceso de adecuación de sus nuevos estatutos “sigue en fase de estudio” y que todavía “no se puede prever una fecha de publicación”.

La Orden entregó su propuesta de revisión al Vaticano en junio, cumpliendo con la reforma encargada por el difunto papa Francisco en 2022 mediante el motu proprio ‘Ad charisma tuendum’. Ese documento representó la primera reforma de la Obra tras cuatro décadas de prelatura y estableció su dependencia del Dicasterio para el Clero, además de la obligación de presentar un informe anual sobre su labor apostólica.