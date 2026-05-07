En Perú, el cambio de mando podría hacer que a 3 de cada 10 mamás no les llegue regalo este año: ¿por qué?

El 90 % de los consumidores limeños planea comprar regalos por el Día de la Madre, según el estudio del GRIM de la Universidad San Ignacio de Loyola.

El Día de la Madre 2026 muestra signos de fortaleza en el consumo limeño, a pesar del contexto político. Más del 90 % de los habitantes de Lima Metropolitana tiene previsto comprar un regalo, mientras que el gasto promedio se mantiene estable con una ligera tendencia al alza.

De acuerdo con un estudio del Grupo de Investigación de Mercados (GRIM) de la Universidad San Ignacio de Loyola, el 53 % de los encuestados planea destinar un monto similar al del año pasado y el 39 % proyecta gastar más en la celebración.

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La coyuntura política no aparece como un factor que incida en la decisión de compra. El 72 % de los consultados sostiene que la situación nacional no modificará su presupuesto para la campaña.

“Estamos ante una de las pocas campañas en las que el gasto se mantiene firme, independientemente del entorno. El Día de la Madre tiene un componente emocional que lleva al consumidor a priorizar esta fecha”, explica Claudio Huamán de los Heros, director del GRIM.

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El 48 % de las compras se realiza en los días previos, lo que aumenta la presión comercial y exige campañas promocionales inmediatas de las marcas.

Compras de último momento predominan en la campaña

El comportamiento del consumidor evidencia una clara preferencia por la compra en los días previos a la celebración. El 48 % adquiere el obsequio durante la misma semana del Día de la Madre, mientras que solo una minoría planifica con mayor anticipación.

Esta concentración obliga a las marcas y comercios a rediseñar sus estrategias y focalizar esfuerzos en campañas breves, pero intensivas. En cuanto a presupuesto, el gasto se ubica principalmente en rangos intermedios: el 41 % invertirá entre S/100 y S/200, seguido por un 27 % que destinará entre S/50 y S/100.

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El criterio de calidad del producto predomina en la decisión de compra para el 46 % de los consumidores, incluso por encima de promociones o descuentos. Entre las categorías más demandadas figuran ropa y accesorios (40 %), productos de belleza (17 %) y joyería (16 %).

Según Huamán, “el regalo en esta fecha no es solo una compra funcional. Tiene un significado emocional, por lo que el consumidor busca que represente ese vínculo”.

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Los productos más demandados para el Día de la Madre son ropa y accesorios, belleza y joyería, destacando la calidad como principal factor de elección.

El canal físico sigue siendo el preferido: a mamá la quiero más

A pesar del avance del comercio electrónico, la mayoría de limeños prefiere comprar en tiendas físicas. El 67 % realizará su compra presencialmente, mientras que solo un 23 % optará por canales online.

En los métodos de pago predominan las opciones directas: el 47 % usará efectivo o débito y el 46 % pagará con tarjeta de crédito en una sola cuota, lo que revela bajo uso de financiamiento. La tendencia tradicional también se refleja en la celebración: el 54 % planea pasar el Día de la Madre en casa.

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El informe del GRIM confirma la importancia de la campaña. El 98 % de los encuestados considera relevante esta celebración y el 69 % afirma que gasta más en el Día de la Madre que en el Día del Padre.

“Esta es una campaña donde el timing lo es todo. Las marcas que conecten en los días previos y ofrezcan propuestas claras capitalizarán mejor la demanda”, concluye el director del estudio.

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