El Opus Dei traslada al papa su postura sobre las "controversias puntuales" en Argentina

Ciudad del Vaticano, 16 feb (EFE).- El papa León XIV ha recibido este lunes al prelado del Opus Dei, Fernando Ocáriz, quien le expuso la postura de la organización ante las "controversias puntuales" en Argentina, en medio de denuncias por presunta explotación laboral.

Según informó la Obra en un comunicado, la audiencia en el Vaticano, en la que también participó el vicario auxiliar Mariano Fazio, se desarrolló en un ambiente de "gran confianza".

Durante la misma, explicaron al pontífice "la perspectiva institucional sobre algunas controversias en Argentina", sin especificar cuáles.

En 2021, el Opus Dei recibió denuncias en Argentina por parte de un grupo de 43 mujeres que aseguraba haber vivido en condiciones de "esclavitud" y servidumbre dentro de la institución.

En julio de este año, la situación escaló judicialmente cuando Fazio, segundo al mando global de la organización y presente en la audiencia de hoy, fue acusado por la justicia argentina de "trata de personas bajo la modalidad de reducción a la servidumbre".

La acusación sostiene que las mujeres, muchas de ellas menores de edad en el momento de su captación y provenientes de estratos sociales humildes, fueron obligadas a trabajar sin remuneración durante años como empleadas domésticas.

El Opus Dei niega las acusaciones y alega que los medios de comunicación han "tergiversado la realidad" del caso.

En el transcurso de la reunión, el papa León XIV también trasladó a la cúpula de la Obra que el proceso de adecuación de sus nuevos estatutos "sigue en fase de estudio" y señaló que todavía "no se puede prever una fecha de publicación", informó la Obra.

El Opus Dei entregó su propuesta de revisión al Vaticano el pasado mes de junio, cumpliendo así con la reforma encargada por el difunto papa Francisco en 2022 a través del motu proprio (documento papal) 'Ad charisma tuendum'.

Aquel texto suponía la primera reforma de la Obra tras 40 años de prelatura y, entre otras cosas, establecía su dependencia del dicasterio (ministerio vaticano) para el Clero y obligaba a presentar un informe anual sobre su labor apostólica.

Asimismo, durante el encuentro comentaron la situación de las vocaciones en la Iglesia y, en particular, "el contraste entre el continente africano y el europeo".

Por último, la organización explicó que el prelado trasladó al pontífice "la unión y el cariño de los miembros del Opus Dei con el papa y con toda la Iglesia", así como la "oración por su persona y por las intenciones que lleva en el corazón". EFE