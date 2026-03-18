Perú

Paradojas de la vida: los chicos van a clases, pero 1 de cada 3 padres en Perú hace la ‘tarea’ de buscar opciones de colegios por internet

Los padres en Perú siguen priorizando las recomendaciones personales pese al avance digital, según IBOPE. Sin embargo, las universidades no están teniendo piedad

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El regreso a clases en
El regreso a clases en Perú impulsa la búsqueda de alternativas educativas a través de medios digitales y tradicionales, según IBOPE.

El inicio del año escolar en Perú implica una reorganización del presupuesto familiar para miles de hogares, que destinan recursos a útiles, uniformes, transporte y tecnología.

En este contexto, un reciente análisis de IBOPE revela que la búsqueda de información educativa en internet y las recomendaciones personales se han consolidado como los principales referentes para padres y tutores al momento de elegir opciones educativas.

Internet lidera como fuente para elegir colegio o útiles

Según el informe de IBOPE, un 35% de los padres consultados afirma que busca o accede a contenidos de educación y aprendizaje en plataformas digitales antes de tomar una decisión.

Las recomendaciones de amigos y familiares influyen en el 26% de los casos, mientras que un 11% se apoya en la experiencia personal previa. Estos datos reflejan la convivencia de canales tradicionales y digitales como fuentes clave para la toma de decisiones en el sector educativo.

El estudio TGI PERÚ 2025
El estudio TGI PERÚ 2025 R2 revela que el 35% de los padres accede a información de educación en plataformas digitales antes de elegir colegio. (Foto: Agencia Andina)

La televisión mantiene un peso importante en el proceso de búsqueda de información. El reporte de IBOPE indica que los padres presentan un 25% más de afinidad por la televisión como fuente de consulta respecto al promedio general.

La experiencia previa también tiene mayor relevancia entre padres y madres, con un 14% más de afinidad. La publicidad en vía pública, aunque de impacto limitado, suma un 8% adicional como canal de consulta, reforzando el papel de los medios convencionales.

Campaña escolar 2026: La televisión sigue siendo relevante

Durante la temporada de regreso a clases, el monitoreo publicitario de IBOPE registró una intensa actividad en medios tradicionales. Solo en febrero de 2026, se emitieron 19.199 avisos en radio y 3.157 en televisión referentes a educación y materiales escolares.

El segmento de universidades e institutos superiores lideró la actividad, con más de 16.000 anuncios en el mismo periodo, lo que pone en evidencia la fuerte competencia entre instituciones educativas por captar la atención de las familias.

Las universidades e institutos superiores
Las universidades e institutos superiores concentran más de 16.000 anuncios en un solo mes, reflejando intensa competencia en el sector educativo peruano.

En paralelo, el consumo de contenidos educativos en línea muestra una tendencia ascendente. El 35% de los padres busca regularmente información sobre educación en internet y un 25% accede frecuentemente a este tipo de recursos.

El formato audiovisual también gana terreno: el 23% de los encuestados declaró haber visto videos de educación o videoclases online, mientras que el 15% lo hace de modo habitual y un 8% de manera ocasional.

¿Crece la publicidad universitaria en temporada escolar para captar egresados de secundaria?

El análisis de IBOPE destaca que las plataformas digitales funcionan como complemento a los métodos tradicionales de aprendizaje.

Las familias valoran la inmediatez y diversidad de la información online, pero mantienen la confianza en las recomendaciones directas de su entorno y en los mensajes transmitidos por la televisión, que sigue ocupando un lugar relevante en la construcción de confianza y reputación institucional.

La televisión mantiene su vigencia
La televisión mantiene su vigencia como fuente de consulta, con 25% más afinidad entre padres peruanos respecto al promedio poblacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio Target Group Index TGI PERÚ 2025 R2 de IBOPE se realizó con una muestra de 3.296 padres de familia, utilizando una metodología mixta: 60% online y 40% presencial.

Los resultados, entregados en noviembre de 2025, ofrecen una radiografía precisa de los hábitos de consumo informativo y publicitario de los hogares peruanos al inicio del ciclo escolar.

Confianza en medios tradicionales persiste en Perú, según IBOPE

Las cifras publicadas reflejan la importancia que las familias peruanas otorgan a la información confiable y variada al momento de tomar decisiones sobre la educación.

El informe subraya que las recomendaciones personales, la experiencia previa y el acceso a contenidos digitales configuran un escenario en el que la elección educativa se apoya en múltiples fuentes y canales, adaptándose a las dinámicas de consumo informativo propias de 2026.

El inicio del año escolar 2026 en Perú ha convocado a un total de 6,225,000 estudiantes de Educación Básica Regular, quienes retornaron a las aulas el pasado lunes 16 de marzo en más de 53,000 instituciones educativas a nivel nacional. Según cifras oficiales del Ministerio de Educación (Minedu), esta población estudiantil se distribuye en aproximadamente 4.3 millones de alumnos en zonas urbanas y cerca de 1.9 millones en zonas rurales, contando con el respaldo de una inversión de 296 millones de soles destinada al mantenimiento de los locales escolares y la distribución del 100% de los materiales educativos gratuitos.

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