9 de cada 10 mypes proyectan que ventas de Campaña Escolar 2026 superen o igualen las del año pasado

El mayor optimismo se explica por la paulatina reactivación del consumo interno y por una visión más favorable del entorno económico por parte de los emprendedores. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

La Campaña Escolar 2026 arranca con señales claras de optimismo entre las micro y pequeñas empresas (mypes). Un estudio de expectativas empresariales revela que 9 de cada 10 proyectan que sus ventas serán iguales o superiores a las alcanzadas en 2025, un año que fue especialmente favorable para el sector. El mejor ánimo responde a una recuperación progresiva del consumo interno y a una percepción económica más positiva entre los emprendedores.

El informe detalla que el 86% de los microempresarios prevé resultados similares o mejores que los del año pasado, en un contexto en el que el consumo crecería 5,5% en términos nominales durante el 2026. Este escenario impulsa decisiones de inversión anticipadas y una planificación más estratégica frente a la primera gran campaña comercial del año.

Expectativas de crecimiento en todo el país

Entre quienes estiman mayores ingresos, el aumento promedio esperado bordea el 15%. Las proyecciones favorables se extienden a todas las regiones, aunque destacan el oriente, donde el 55% anticipa expansión, el norte con 46% y el centro con 44%.

Además, el 35% de los microempresarios afirma que su situación económica es mejor que la de hace doce meses, marcando la mayor diferencia positiva desde el 2019. Este indicador refuerza la idea de un empresariado más confiado y dispuesto a asumir nuevos retos comerciales.

Entre los empresarios que proyectan un incremento en sus ventas, el crecimiento promedio previsto se sitúa alrededor del 15%. Foto: Federación de Periodistas del Perú

Inversión y financiamiento para la campaña

El dinamismo esperado también se traduce en planes concretos. Siete de cada diez mypes destinarán las utilidades generadas a fortalecer sus negocios, principalmente a la adquisición de mercadería (48%) y equipamiento (17%). En paralelo, por primera vez en dos años, las expectativas de contratación vuelven a terreno positivo.

En el frente financiero, el 64% señaló que no ha incrementado su deuda recientemente, pese a reconocer mejores condiciones de acceso al crédito. Entre quienes sí recurrieron a financiamiento, los recursos se orientaron sobre todo a inversión productiva, como compra de mercadería (23%) y activos fijos (9%). Para afrontar la campaña escolar, el 60% planea solicitar préstamos al sistema financiero.

Los desembolsos ya muestran un avance significativo. Al cierre de febrero se colocaron más de S/ 2.300 millones para financiar la campaña, equivalente al 80% de la meta prevista para los dos primeros meses del año. Solo en enero se desembolsaron S/ 1.510 millones, superando en 19,3% el objetivo mensual.

“La campaña escolar es el primer gran termómetro del año para los emprendedores. Hoy vemos negocios que se anticipan e invierten con mayor planificación”, señaló José Antonio Muñiz, gerente de la División de Negocios de Mibanco.

El impulso proyectado ya se refleja en decisiones específicas. Siete de cada diez mypes planean reinvertir las ganancias obtenidas para consolidar y potenciar sus negocios. Foto: Blogs Universidad Continental

Canal online y proyecciones del mercado

El impulso no se limita a los puntos de venta físicos. Según estimaciones del Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), las ventas por “back to school” crecerían entre 5% y 10% frente al año previo, lo que representaría un movimiento económico de entre S/900 millones y S/1.300 millones.

Para muchos negocios, esta temporada concentra entre el 25% y 40% de las ventas del primer trimestre, impactando directamente en su liquidez. En el entorno digital, las oportunidades también son relevantes. Desde la fintech Tupay advierten que el consumidor compara precios, tiempos de entrega y facilidades de pago antes de decidir.

“El ‘back to school’ no solo implica mayor demanda, sino un consumidor más exigente, que compara precios, tiempos de entrega y facilidad de pago. Las empresas que simplifiquen la experiencia de compra y ofrezcan múltiples medios de pago serán las que capturen ese crecimiento proyectado”, afirmó Ricardo Pacheco, Gerente General de Tupay.

En ese sentido, recomiendan diversificar medios de pago, optimizar la experiencia móvil y asegurar la estabilidad tecnológica ante picos de demanda. No obstante, el estudio advierte que durante el 2026 será clave monitorear factores como la inseguridad ciudadana, el contexto electoral y la evolución del Fenómeno El Niño, variables que podrían incidir en las decisiones empresariales en los próximos meses.