Fue terminal de pasajeros durante 60 años y ahora el antiguo Jorge Chávez prepara su transformación

Así se usará el antiguo aeropuerto Jorge Chávez. - Crédito Difusión

Desde marzo se anunciará el proceso y las negociaciones que harán avanzar al proyecto sobre el espacio del antiguo terminal del aeropuerto Jorge Chávez. La gran estructura recordada y usaba por peruanos en los últimos 60 años, antes de la apertura de la nueva, pasará a ser una base de operaciones del nuevo aeropuerto.

Plantea así a convertirse a un hub ejecutivo y de negocios relacionados a la aviación: será un terminal especializado diseñado para la aviación ejecutiva, corporativa y privada.

Para esto se destinarán una inversión de US$ 10 millones. Pero hay otro gran espacio del mismo antiguo terminal que no se usará para este fin. Para eso, Lima Airport Partners (LAP) están evaluando entre cuatro opciones, que no se detallaban que sean excluyentes una de otra.

La antigua terminal del Aeropuerto Jorge Chávez no es olvidada, y podría regresar también como centro comercial. - Crédito Andina

Antiguo terminal será base de operaciones

“Estamos analizando una serie de alternativas para asegurar un mejor uso del antiguo terminal aéreo y aprovechar su infraestructura”, manifestó a Andina la gerente de negocios Real Estate y Cargo de LAP, Paola Loayza

Así, lo más próximo es el lanzamiento de un terminal de aviación ejecutiva que estará ubicado en la zona nacional del antiguo aeropuerto, en el espacio que se dedicaba al recojo del equipaje doméstico. Para esto se implementará en un espacio de 2.000 metros cuadrados. También se considera un área para un hangar. “Se trata de servicios cuya demanda está en ascenso”, aseveró.

Este espacio ofrecerá servicios exclusivos como salas VIP, handling (asistencia en tierra), gestión de aduanas, repostaje de combustible y hangaraje, garantizando privacidad, rapidez y comodidad, diferenciándose totalmente de las terminales comerciales masivas.

El antiguo termianl será base de operaciones del nuevo aeropuerto. - Crédito LAP

¿Y el resto del aeropuerto?

Pero aún sobra un espacio del antiguo terminal aéreo que no será usado para esta base de operaciones. “También se está considerando disponer de almacenes. Se trata de un tema que también está sobre la mesa por la alta demanda que hay y los pocos metros cuadrados de área que se disponen en la Región Callao”, comentó.

También agregó que se considera la instalación de centros comerciales. “Es, definitivamente, un punto estratégico puesto que al frente tendremos la estación del Metro, lo cual hace más atractiva la zona”, dijo Loayza.

A esto se sumarían, centros de convenciones y espacios para mantenimiento aeronáutico. “Lima no tiene un área para centro de convenciones de grandes dimensiones”, acotó sobre los posibles usos futuros que se le darán a los espacios del aeropuerto Jorge Chávez.

El aeropuerto Jorge Chávez ya impacta en el PBI. - Crédito LAP

Más pasajeros este año

El flujo de pasajeros que se movilizará por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez alcanzaría los 28.4 millones de personas este año, lo cual implicaría un crecimiento de 11.3% en comparación con lo registrado en el 2025 (25.5 millones de pasajeros), sostuvo el gerente de negocios de aviación de LAP, Jorge Villaseca.

“Se trata de una meta ambiciosa que no solo se apoya en una infraestructura más grande, tres veces mayor que el terminal antiguo, sino también en una eficiencia operativa que nos coloca como uno de los principales aeropuertos y con mayor puntualidad del mundo”, declaró a Andina.

Comentó que las mejores previsiones para este año consideran las intenciones de nuevas aerolíneas para operar en el país y de aquellas que tienen previsto aumentar sus rutas y frecuencias de vuelos. “Hay que tener presente que el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez no solo tiene que ver con la conectividad aérea, sino que también es un motor de desarrollo para el país”, aseveró.