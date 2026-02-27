Perú

Fue terminal de pasajeros durante 60 años y ahora el antiguo Jorge Chávez prepara su transformación

El futuro del antiguo terminal. Una inversión de US$ 10 millones será necesaria para que el antiguo terminal sea una base de operaciones dedicada a la aviación ejecutiva y operativa. También podría tener otros servicios adicionales

Guardar
Así se usará el antiguo
Así se usará el antiguo aeropuerto Jorge Chávez. - Crédito Difusión

Desde marzo se anunciará el proceso y las negociaciones que harán avanzar al proyecto sobre el espacio del antiguo terminal del aeropuerto Jorge Chávez. La gran estructura recordada y usaba por peruanos en los últimos 60 años, antes de la apertura de la nueva, pasará a ser una base de operaciones del nuevo aeropuerto.

Plantea así a convertirse a un hub ejecutivo y de negocios relacionados a la aviación: será un terminal especializado diseñado para la aviación ejecutiva, corporativa y privada.

Para esto se destinarán una inversión de US$ 10 millones. Pero hay otro gran espacio del mismo antiguo terminal que no se usará para este fin. Para eso, Lima Airport Partners (LAP) están evaluando entre cuatro opciones, que no se detallaban que sean excluyentes una de otra.

La antigua terminal del Aeropuerto
La antigua terminal del Aeropuerto Jorge Chávez no es olvidada, y podría regresar también como centro comercial. - Crédito Andina

Antiguo terminal será base de operaciones

“Estamos analizando una serie de alternativas para asegurar un mejor uso del antiguo terminal aéreo y aprovechar su infraestructura”, manifestó a Andina la gerente de negocios Real Estate y Cargo de LAP, Paola Loayza

Así, lo más próximo es el lanzamiento de un terminal de aviación ejecutiva que estará ubicado en la zona nacional del antiguo aeropuerto, en el espacio que se dedicaba al recojo del equipaje doméstico. Para esto se implementará en un espacio de 2.000 metros cuadrados. También se considera un área para un hangar. “Se trata de servicios cuya demanda está en ascenso”, aseveró.

Este espacio ofrecerá servicios exclusivos como salas VIP, handling (asistencia en tierra), gestión de aduanas, repostaje de combustible y hangaraje, garantizando privacidad, rapidez y comodidad, diferenciándose totalmente de las terminales comerciales masivas.

El antiguo termianl será base
El antiguo termianl será base de operaciones del nuevo aeropuerto. - Crédito LAP

¿Y el resto del aeropuerto?

Pero aún sobra un espacio del antiguo terminal aéreo que no será usado para esta base de operaciones. “También se está considerando disponer de almacenes. Se trata de un tema que también está sobre la mesa por la alta demanda que hay y los pocos metros cuadrados de área que se disponen en la Región Callao”, comentó.

También agregó que se considera la instalación de centros comerciales. “Es, definitivamente, un punto estratégico puesto que al frente tendremos la estación del Metro, lo cual hace más atractiva la zona”, dijo Loayza.

A esto se sumarían, centros de convenciones y espacios para mantenimiento aeronáutico. “Lima no tiene un área para centro de convenciones de grandes dimensiones”, acotó sobre los posibles usos futuros que se le darán a los espacios del aeropuerto Jorge Chávez.

El aeropuerto Jorge Chávez ya
El aeropuerto Jorge Chávez ya impacta en el PBI. - Crédito LAP

Más pasajeros este año

El flujo de pasajeros que se movilizará por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez alcanzaría los 28.4 millones de personas este año, lo cual implicaría un crecimiento de 11.3% en comparación con lo registrado en el 2025 (25.5 millones de pasajeros), sostuvo el gerente de negocios de aviación de LAP, Jorge Villaseca.

“Se trata de una meta ambiciosa que no solo se apoya en una infraestructura más grande, tres veces mayor que el terminal antiguo, sino también en una eficiencia operativa que nos coloca como uno de los principales aeropuertos y con mayor puntualidad del mundo”, declaró a Andina.

Comentó que las mejores previsiones para este año consideran las intenciones de nuevas aerolíneas para operar en el país y de aquellas que tienen previsto aumentar sus rutas y frecuencias de vuelos. “Hay que tener presente que el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez no solo tiene que ver con la conectividad aérea, sino que también es un motor de desarrollo para el país”, aseveró.

Temas Relacionados

Antiguo Aeropuerto Jorge ChávezAeropuerto Jorge ChávezLAPperu-economia

Más Noticias

Ministerio Público en crisis por falta de presupuesto: Advierten que no habría fondos para pagar sueldos a fiscales desde abril

El coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina hizo un llamado al MEF y a la población sobre la situación que atraviesa la institución en medio de la crisis de criminalidad

Ministerio Público en crisis por

Incendio de gran magnitud en Tacna: fuego arrasa depósito de aceite de oliva y provoca explosiones que dificultan labor de bomberos

El incendio comenzó cerca de las 7:40 en los sectores 5 y 6 del distrito tacneño La Yarada Los Palos, donde las altas temperaturas y la falta de insumos especializados complican las labores del cuerpo de emergencia

Incendio de gran magnitud en

Día Internacional del Trasplante de Órganos y Tejidos: Donación de corazón devuelve la vida a paciente tras años de enfermedad

La intervención médica permitió que Cecilia dejara atrás el cansancio, la fatiga y el dolor en el pecho, síntomas que limitaban su autonomía y bienestar familiar.

Día Internacional del Trasplante de

Celular de Adrián Villar revelaría que se comunicó con Marisel Linares tras atropellar a Lizeth Marzano

Según el abogado de la familia Marzano, el análisis técnico del equipo móvil muestra contactos entre la 1:00 a. m. y las 3:30 a. m., horas después del accidente en San Isidro

Celular de Adrián Villar revelaría

Reintegro 5 del Fonavi se pagaría en abril: Convocan al nuevo MEF para aprobarlo

La Comisión Ad Hoc del Fonavi señala que el se debe pagar al nuevo grupo entre la tercera y cuarta semana de abril, pero primero se necesita avanzar con el nuevo Gobierno

Reintegro 5 del Fonavi se
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministerio Público en crisis por

Ministerio Público en crisis por falta de presupuesto: Advierten que no habría fondos para pagar sueldos a fiscales desde abril

Revelan vínculo de José Luna con trabajadora del Congreso y le atribuyen supuesta paternidad no reconocida

Alfonso López Chau niega trámite para residir en México: “Ni siquiera tengo visa. Soy peruano, es mi única nacionalidad”

José Jerí reaparece en actividades oficiales tras volver al Congreso

Gobierno de Balcázar elimina el lema oficial ‘El Perú a toda máquina’ que implementó José Jerí inspirado en reguetón

ENTRETENIMIENTO

Marisel Linares solicita audiencia virtual

Marisel Linares solicita audiencia virtual tras ser incluida en investigación por encubrimiento a Adrián Villar

Carlos Alcántara y Jossie Lindley: La historia de un amor de más de 30 años que llegó a su fin

Alejandro Sanz abraza a Stephanie Cayo en pleno concierto y se despide del público agarrándola de la mano: ¿Oficializaron?

Magaly Medina comparte emotivo video de Lizeth Marzano y revela qué hizo la noche del accidente: “Su entrenador no llegó”

Magaly Medina recordó con indignación su juicio con Jefferson Farfán: “No maté a nadie y tres jueces le han dado la razón”

DEPORTES

Sporting Cristal vs Carabobo FC:

Sporting Cristal vs Carabobo FC: día, hora y canal TV confirmado de duelos por la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026

Katielle Alonzo reveló fuerte episodio que hizo emotivo el triunfazo de Géminis sobre Universitario: “Significa demasiado para mí”

Paolo Guerrero queda fuera del Alianza Lima vs UTC por Liga 1 2026 debido a una particular decisión de Pablo Guede

Así quedó la tabla de posiciones de Liga Peruana de Vóley 2025/2026 tras dura derrota de Universitario previo al clásico con Alianza Lima

Resultados de la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: así van los partidos