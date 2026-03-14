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Perú tendrá nuevas rutas aéreas y más frecuencias de vuelos a Europa, Estados Unidos y el Caribe

Más opciones y destinos para los viajeros peruanos: el Ministerio de Transportes y Comunicaciones confirmó que, desde 2026, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez contará con nuevas rutas y frecuencias de vuelos internacionales y nacionales

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Perú tendrá nuevas rutas aéreas
Perú tendrá nuevas rutas aéreas y más frecuencias de vuelos a Europa, Estados Unidos y el Caribe - LAP

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció una expansión de la conectividad aérea internacional y regional de Perú, que permitirá a los pasajeros acceder a más destinos directos desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en 2026. Esta iniciativa, impulsada por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), responde a una política de cielos abiertos y liberalización del transporte, con el objetivo de consolidar al país como un hub estratégico en Sudamérica.

A partir del segundo trimestre de 2026, el Estado peruano implementará nuevas rutas y aumentará las frecuencias de vuelos hacia Europa, Estados Unidos y el Caribe, así como el reinicio de operaciones en regiones clave del país, según informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

La estrategia del MTC busca ampliar la oferta de destinos directos y mejorar la accesibilidad de los vuelos internacionales, fortaleciendo la posición del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez como punto de conexión principal para los viajeros que parten hacia el extranjero. La medida también contempla un aumento de vuelos de cabotaje, como parte de una política integral para dinamizar el turismo y la economía nacional.

LATAM - aeropuerto jorge chavez
LATAM - aeropuerto jorge chavez

Nuevas rutas y frecuencias hacia Europa y Norteamérica

El mercado internacional experimentará un crecimiento relevante en los próximos meses:

  • Desde junio de 2026, la aerolínea Fly Level inaugurará la ruta directa entre Barcelona y Lima, con tres frecuencias semanales, facilitando el acceso a España y el resto de Europa.
  • United Airlines incrementará sus vuelos a Nueva York (Newark) a siete frecuencias semanales a partir de marzo, aumentando la conectividad entre Perú y Estados Unidos.
  • Air France ampliará su oferta en la ruta París-Lima, pasando de siete a diez frecuencias semanales desde junio.
  • Air Transat subirá a tres frecuencias semanales sus vuelos hacia Toronto, fortaleciendo la conexión con Canadá.

Estas ampliaciones permitirán que más pasajeros accedan a vuelos directos desde Lima a ciudades clave de Europa y Norteamérica, con horarios más flexibles y opciones diversificadas para viajes de negocios y turismo.

Dos nuevas rutas abrieron en
Dos nuevas rutas abrieron en el Aeropuerto Jorge Chávez. No las detuvo el cobro de la TUUA por transferencia. - Crédito EFE/Paolo Aguilar

Incremento de vuelos hacia el Caribe y Sudamérica

La conectividad regional también recibirá un impulso importante:

  • LATAM Airlines Perú aumentará de 21 a 25 las frecuencias semanales a Punta Cana en marzo, mientras que Arajet sumará una frecuencia adicional en abril, alcanzando seis vuelos semanales hacia ese destino caribeño.
  • La ruta Iguazú-Lima, operada por Flybondi desde diciembre de 2025, consolida la conexión directa entre Perú y el sur de Sudamérica, beneficiando el flujo turístico entre ambos países.

Este fortalecimiento de rutas permite que los viajeros peruanos accedan de manera más directa a destinos populares del Caribe y países sudamericanos, sin escalas intermedias.

Descentralización y desarrollo del mercado nacional

El plan del MTC incluye además el relanzamiento de operaciones aéreas en el interior del país y la descentralización de rutas:

  • A fines de marzo, la ruta Cusco-Santiago operada por LATAM Airlines Perú incrementará de siete a diez frecuencias semanales, ampliando la oferta para los pasajeros que viajan entre Perú y Chile.
  • La aerolínea ATSA iniciará vuelos a Andahuaylas desde el 31 de marzo, con tres frecuencias semanales, mejorando la conectividad de la región Apurímac.
  • Sky Airline reiniciará sus servicios a Chiclayo el 13 de julio, con siete frecuencias semanales, facilitando el acceso al norte del país.

Estas acciones buscan descentralizar la oferta aérea peruana, promoviendo que más ciudades tengan acceso a rutas regulares y conexiones internacionales, lo cual impacta en la reactivación económica y turística de diversas regiones.

Proyección y beneficios para los usuarios

Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la implementación de nuevas rutas y el aumento de frecuencias desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez generarán una mayor oferta para los usuarios finales. Esto permitirá tarifas más competitivas, mayor disponibilidad de asientos y opciones de viaje más convenientes para pasajeros nacionales e internacionales. El fortalecimiento de la conectividad aérea es un factor clave para el crecimiento del turismo, la inversión y el comercio exterior de Perú.

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