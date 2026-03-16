La “abuela de la droga”: mujer de 72 años fue detenida en el Aeropuerto Jorge Chávez con más de 8 kilos de cocaína rumbo a París

La intervención de la Dirección Antidrogas permitió detectar cocaína escondida en productos andinos dentro del equipaje de una pasajera. Las autoridades señalan que el método de ocultamiento cambia constantemente para evadir controles.

Las cámaras de seguridad del aeropuerto registran cada paso de los pasajeros. Maletas que avanzan por las bandas, viajeros que consultan sus teléfonos y filas que avanzan hacia los controles. En medio de ese movimiento cotidiano, una mujer mayor caminó con calma hacia su puerta de embarque. Vestía jeans, casaca y sandalias. Tenía setenta y dos años. Su equipaje parecía el de cualquier pasajera.

Esa escena cotidiana terminó en una intervención policial. Agentes de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú siguieron sus pasos hasta detenerla. La mujer cargaba más que ropa y recuerdos de viaje. En sus maletas, la policía encontró cocaína oculta entre productos que simulaban alimentos.

El caso revela una modalidad que preocupa a las autoridades. Las organizaciones criminales buscan personas que generen menos sospecha en los controles. Adultos mayores, estudiantes o viajeros solitarios entran en esa lista. Según la policía, la estrategia apunta a reducir las alertas durante los filtros de seguridad.

Una mujer mayor en la mira de la policía

La Policía Antidrogas advierte que redes criminales reclutan adultos mayores como correos humanos para evitar sospechas. Captura de video

La detenida fue identificada como Basiliana Huaraca Ramírez. Sus familiares la llaman “Mamá Basi”. La policía la describe como una mujer que llevaba equipaje sin señales visibles de tensión.

Sin embargo, los agentes ya la tenían bajo observación. Las cámaras registraron su recorrido dentro del terminal aéreo. Personal de la Dirección Antidrogas sabía que viajaba sola y que su destino era París.

El general de la Policía Nacional del Perú, Leiby Huamán Daza, director antidrogas, explicó que la mujer presentaba un perfil que buscaban las redes del narcotráfico.

La mujer habría sido preparada y adiestrada previamente para ocultar la droga entre productos peruanos como maca, quinua y kiwicha, los cuales fueron mezclados con la sustancia ilícita. Añadió que, pese a ello, la pasajera transitó con aparente normalidad por el aeropuerto y permaneció en la sala de embarque sin levantar sospechas.

El seguimiento concluyó en un ambiente de control dentro del aeropuerto. Allí se aplicó el protocolo de verificación del equipaje.

Ocho kilos de cocaína escondidos entre alimentos

Una mujer de 72 años fue detenida cuando intentaba viajar a París con más de 8 kilos de cocaína ocultos entre sobres que simulaban contener avena y otros alimentos. (Composición: Infobae)

Durante la revisión de la maleta, los agentes hallaron paquetes ocultos en sobres que aparentaban contener avena y otros productos. El contenido se sometió a pruebas químicas para verificar su composición.

“Una coloración azul turquesa, presunto positivo para el alcaloide cocaína. Seguidamente, se va a proceder con el pesaje de la sustancia encontrada en el interior de su espacio de bodega, conteniendo un peso total de ocho kilos, ochocientos cinco gramos de alcaloide cocaína”.

El can antidrogas también participó en la inspección. El animal olfateó la maleta y se sentó frente al equipaje, señal habitual en los entrenamientos de detección de drogas. Con esa señal, el hallazgo quedó confirmado.

La droga tenía como destino final la ciudad de París, una ruta que, según la policía, aparece con frecuencia en investigaciones recientes sobre correos humanos.

Las autoridades identificaron que organizaciones dedicadas al narcotráfico utilizan el aeropuerto para enviar cocaína hacia Europa. París aparece entre los destinos más frecuentes en investigaciones recientes.

El general Huamán explicó por qué los adultos mayores pueden resultar atractivos para estas redes.

“Muchas veces estas personas, difícilmente despiertan la sospecha de la fuerza del orden, porque es una persona anciana, viene tranquilamente con su maleta y difícilmente un agente, un pesquisa de la Dirección Antidrogas podía presumir que se trate de un correo humano”.

Según la policía, el cargamento que llevaba Basiliana Huaraca Ramírez tenía alto valor en el mercado europeo. El kilo de cocaína alcanza cifras elevadas en ese continente, lo que convierte cada envío en un negocio de gran rentabilidad para las organizaciones criminales.

Otros casos detectados en el aeropuerto

Las autoridades registraron otras intervenciones con características similares en el mismo terminal aéreo. En una de ellas fue detenida una mujer identificada como Gisela Paola Terrones Torres.

La intervención se produjo cuando agentes revisaron su equipaje de bodega. Durante el procedimiento se encontró cocaína oculta en productos que simulaban contener maca negra.

Las cámaras de seguridad registraron el comportamiento de la pasajera antes del control. Según la policía, el uso constante del teléfono celular y la permanencia en zonas del terminal sin dirigirse a su puerta de embarque llamó la atención de los agentes.

En otro caso, droga estaba escondida dentro de cajas de chocolates.

Camuflaje en objetos cotidianos

Otro caso investigado por la Dirección Antidrogas involucra a Ángela Ríos Vereda. La mujer transportaba cocaína oculta dentro de cajas de chocolates.

Los agentes detectaron la sustancia durante la revisión del equipaje. El análisis químico confirmó el contenido.

“Solo se realizará el pesaje de la sustancia encontrada. Son siete kilos con diez gramos de alcaloide de cocaína”, indicaron durante el procedimiento.

Las autoridades explican que el método de ocultamiento cambia con frecuencia. Productos alimenticios, chocolates o suplementos naturales aparecen entre los objetos utilizados para esconder la droga.

La fiscalía también advierte sobre las consecuencias legales para quienes participan como correos humanos. Un representante del Ministerio Público señaló las penas aplicables en estos casos. “Hemos solicitado penas de dieciséis años con cinco meses, así como penas de dieciocho años con cuatro meses, dependiendo el número de agravante”.