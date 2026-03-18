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Accidente en la avenida Brasil: choque de buses deja al menos 25 heridos en Jesús María

María Inés Quiroz, directora del Sistema de Atención Móvil de Urgencias (SAMU), informó que los heridos fueron derivados a hospitales cercanos para recibir atención especializada

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Al menos 25 heridos en choque de buses ocurrido en la av. Brasil en Jesús María. Tv Perú

Un accidente de tránsito ocurrido en la avenida Brasil, a la altura de la cuadra 15, dejó al menos 25 personas heridas durante la mañana de hoy. El incidente involucró a dos buses de transporte público y provocó la suspensión de uno de los carriles, lo que generó congestión en esta vía principal en el distrito de Jesús María.

Según confirmó María Inés Quiroz, directora del Sistema de Atención Móvil de Urgencias (SAMU), el choque se produjo cuando uno de los vehículos colisionó con otro que se encontraba estacionado.

“Hubo aproximadamente 25 personas afectadas, algunas de severidad y otras que solo requirieron atención en el lugar”, informó Quiroz a TV Perú.

Accidente de buses en la
Accidente de buses en la avenida Brasil deja 25 heridos y causa congestión vehicular| TV Perú

La funcionaria detalló que, por disposición del Ministerio de Salud, se movilizaron seis unidades de emergencia para la atención inmediata de los heridos.

Al menos 25 heridos

Entre los lesionados, dos personas presentaron heridas de mayor gravedad. Una sufrió una herida en el cuero cabelludo y otra presentó múltiples contusiones, por lo que ambas debieron ser evacuadas en tabla rígida directamente desde el interior del bus.

Según la directora del SAMU, los otros ocupantes fueron colocados ordenadamente en la berma para recibir atención. Cuatro pacientes, con condición moderada, fueron trasladados a centros hospitalarios, mientras que otros seis solo necesitaron asistencia en el sitio del accidente.

Un choque entre dos unidades
Un choque entre dos unidades de transporte público provocó lesiones en más de veinte pasajeros y forzó el cierre temporal de un carril en una de las principales vías de Lima| TV Perú

Hasta el momento, no se ha confirmado la presencia de escolares entre los afectados. Quiroz señaló que, al momento de llegar las unidades de emergencia, la mayoría de los atendidos eran adultos y varias personas ya habían sido evacuadas del lugar. Tanto el SAMU como la Dirección de Redes Integradas de Salud Centro (Diri Centro) y los bomberos participaron en las labores de auxilio y traslado.

Las causas del accidente permanecen bajo investigación. Los conductores de los dos vehículos implicados ofrecieron versiones opuestas sobre cómo ocurrió el choque. Uno de ellos aseguró que la unidad de la línea E le cerró el paso, mientras que el otro conductor sostuvo la versión contraria.

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