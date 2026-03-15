Fatal atropello en Ate: hombre muere tras ser embestido por bus cuando intentaba cruzar la carretera Central

Un hombre perdió la vida la tarde del sábado 14 de marzo tras ser embestido por un bus de la empresa de transporte Los Loritos cuando intentó cruzar la carretera Central en el distrito de Ate, a la altura del kilómetro 15 y del paradero Horacio Zeballos. La ausencia de señalización y de cruces peatonales regulados en la zona quedó en evidencia tras el accidente, cuya gravedad provocó una interrupción en el flujo vehicular y encendió el debate en torno a la seguridad en las vías de alto tránsito.

La víctima, identificada por testigos como un hombre de apariencia adulta mayor que vestía pantalón de vestir color crema y una casaca negra, fue alcanzada por un bus de la empresa ‘Los Loritos’, de placa B3C-739, que realiza la ruta entre Ate y Ventanilla. Un video de una cámara de seguridad muestra que el peatón intentó cruzar la pista en una zona carente de semáforos y pasos cebras; en ese contexto, el conductor no advirtió su presencia, señaló Exitosa.

La magnitud del siniestro obligó a un despliegue inmediato de la Policía Nacional del Perú (PNP), la fuerza policial del país, y personal de la Municipalidad de Ate, quienes acudieron para delimitar el área y realizar las diligencias legales correspondientes. Durante varios minutos, el tránsito en la carretera Central permaneció paralizado mientras los peritos de criminalística trabajaban para identificar a la persona fallecida y contactar a su familia.

Un hombre perdió la vida tras ser embestido por un bus de la empresa Los Loritos mientras intentaba cruzar la Carretera Central en el distrito de Ate. (Composición: Infobae Perú)

El hecho no es aislado: según cifras del Sistema Nacional de Defunciones (SINADEF), el registro estatal de defunciones, referidas por Exitosa, los accidentes de tránsito figuran entre las causas más frecuentes de muerte accidental en Perú. Solo en lo que va del año se han contabilizado 629 muertes causadas por siniestros vehiculares en el territorio nacional, superando ampliamente a los 87 fallecimientos vinculados a accidentes laborales.

Vecinos denuncian falta de señalización en la carretera Central

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y agentes municipales se presentaron rápidamente en el escenario del accidente, ubicado en el kilómetro quince de la carretera Central. Su llegada permitió asegurar la zona y mantener el orden mientras se ejecutaban las pesquisas iniciales para esclarecer el hecho y determinar responsabilidades.

Un hombre perdió la vida tras ser embestido por un bus de la empresa Los Loritos en la Carretera Central, distrito de Ate, a la altura del paradero Horacio Zeballos. (Composición: Infobae Perú)

Esta intervención destinada a la atención pericial y la recolección de pruebas produjo una interrupción momentánea del tránsito en una de las principales arterias vehiculares de Ate, lo que afectó a conductores y pasajeros que circulaban por el sector.

El despliegue de los peritos de criminalística fue central para la identificación de la víctima y el manejo de la escena. También quedó establecido el rol de la Municipalidad de Ate en el control vehicular y la coordinación con la policía durante los trabajos de levantamiento del cuerpo y recolección de evidencias.

Vecinos del lugar manifestaron su preocupación por la insuficiencia de señalización y la carencia de cruces peatonales regulados, factores que contribuyen de manera constante a la ocurrencia de atropellos sobre la carretera Central. La infraestructura limitada incrementa el riesgo de accidentes fatales y pone en cuestión la actuación de las autoridades locales y nacionales en la prevención.

Más de 600 muertes por accidentes de tránsito

De acuerdo con el SINADEF, los accidentes de tránsito constituyen la causa más común de muerte accidental en el país, con un registro de 629 muertes en lo que va del 2026. Esta cifra contrasta con los casos vinculados a accidentes de trabajo, que representan 87 fallecimientos en el mismo periodo.. La prevalencia de las muertes viales revela una problemática estructural de la seguridad en las rutas nacionales.

Más del 90% de accidentes de tránsito en Perú son ocasionados por imprudencia del conductor. (Foto composición Infobae Perú/Agencia Andina)

La concentración geográfica de estas tragedias también es notoria. Lima lidera el registro con 145 muertes asociadas a siniestros de tránsito, seguida por Arequipa (41 casos), Cusco y Huánuco (35 cada una), Junín (28), Lambayeque (27), La Libertad (26) e Ica (25). Otras regiones como áncash (20) y Madre de Dios (15) presentan un número intermedio, mientras que Moquegua figura entre las de menor incidencia, con un caso registrado durante el periodo estudiado, de acuerdo al monitoreo del SINADEF.