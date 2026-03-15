Perú

Fatal atropello en Ate: hombre muere tras ser embestido por bus cuando intentaba cruzar la carretera Central

La tarde del sábado se registró un accidente en Ate a la altura del kilómetro 15, cuando la falta de señalización y pasos peatonales propició el fallecimiento de un adulto mayor

Guardar

Un hombre perdió la vida la tarde del sábado 14 de marzo tras ser embestido por un bus de la empresa de transporte Los Loritos cuando intentó cruzar la carretera Central en el distrito de Ate, a la altura del kilómetro 15 y del paradero Horacio Zeballos. La ausencia de señalización y de cruces peatonales regulados en la zona quedó en evidencia tras el accidente, cuya gravedad provocó una interrupción en el flujo vehicular y encendió el debate en torno a la seguridad en las vías de alto tránsito.

La víctima, identificada por testigos como un hombre de apariencia adulta mayor que vestía pantalón de vestir color crema y una casaca negra, fue alcanzada por un bus de la empresa ‘Los Loritos’, de placa B3C-739, que realiza la ruta entre Ate y Ventanilla. Un video de una cámara de seguridad muestra que el peatón intentó cruzar la pista en una zona carente de semáforos y pasos cebras; en ese contexto, el conductor no advirtió su presencia, señaló Exitosa.

La magnitud del siniestro obligó a un despliegue inmediato de la Policía Nacional del Perú (PNP), la fuerza policial del país, y personal de la Municipalidad de Ate, quienes acudieron para delimitar el área y realizar las diligencias legales correspondientes. Durante varios minutos, el tránsito en la carretera Central permaneció paralizado mientras los peritos de criminalística trabajaban para identificar a la persona fallecida y contactar a su familia.

Un hombre perdió la vida
Un hombre perdió la vida tras ser embestido por un bus de la empresa Los Loritos mientras intentaba cruzar la Carretera Central en el distrito de Ate. (Composición: Infobae Perú)

El hecho no es aislado: según cifras del Sistema Nacional de Defunciones (SINADEF), el registro estatal de defunciones, referidas por Exitosa, los accidentes de tránsito figuran entre las causas más frecuentes de muerte accidental en Perú. Solo en lo que va del año se han contabilizado 629 muertes causadas por siniestros vehiculares en el territorio nacional, superando ampliamente a los 87 fallecimientos vinculados a accidentes laborales.

Vecinos denuncian falta de señalización en la carretera Central

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y agentes municipales se presentaron rápidamente en el escenario del accidente, ubicado en el kilómetro quince de la carretera Central. Su llegada permitió asegurar la zona y mantener el orden mientras se ejecutaban las pesquisas iniciales para esclarecer el hecho y determinar responsabilidades.

Un hombre perdió la vida
Un hombre perdió la vida tras ser embestido por un bus de la empresa Los Loritos en la Carretera Central, distrito de Ate, a la altura del paradero Horacio Zeballos. (Composición: Infobae Perú)

Esta intervención destinada a la atención pericial y la recolección de pruebas produjo una interrupción momentánea del tránsito en una de las principales arterias vehiculares de Ate, lo que afectó a conductores y pasajeros que circulaban por el sector.

El despliegue de los peritos de criminalística fue central para la identificación de la víctima y el manejo de la escena. También quedó establecido el rol de la Municipalidad de Ate en el control vehicular y la coordinación con la policía durante los trabajos de levantamiento del cuerpo y recolección de evidencias.

Vecinos del lugar manifestaron su preocupación por la insuficiencia de señalización y la carencia de cruces peatonales regulados, factores que contribuyen de manera constante a la ocurrencia de atropellos sobre la carretera Central. La infraestructura limitada incrementa el riesgo de accidentes fatales y pone en cuestión la actuación de las autoridades locales y nacionales en la prevención.

Más de 600 muertes por accidentes de tránsito

De acuerdo con el SINADEF, los accidentes de tránsito constituyen la causa más común de muerte accidental en el país, con un registro de 629 muertes en lo que va del 2026. Esta cifra contrasta con los casos vinculados a accidentes de trabajo, que representan 87 fallecimientos en el mismo periodo.. La prevalencia de las muertes viales revela una problemática estructural de la seguridad en las rutas nacionales.

Más del 90% de accidentes
Más del 90% de accidentes de tránsito en Perú son ocasionados por imprudencia del conductor. (Foto composición Infobae Perú/Agencia Andina)

La concentración geográfica de estas tragedias también es notoria. Lima lidera el registro con 145 muertes asociadas a siniestros de tránsito, seguida por Arequipa (41 casos), Cusco y Huánuco (35 cada una), Junín (28), Lambayeque (27), La Libertad (26) e Ica (25). Otras regiones como áncash (20) y Madre de Dios (15) presentan un número intermedio, mientras que Moquegua figura entre las de menor incidencia, con un caso registrado durante el periodo estudiado, de acuerdo al monitoreo del SINADEF.

Temas Relacionados

Carretera CentralAteAccidentes de TránsitoSeguridad VialSINADEFperu-noticias

Más Noticias

Universitario 0-0 UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘cremas’ recibirán al ‘gavilán del norte’ en el estadio Monumental, en lo que será un duelo por permanecer entre los primeros lugares de la tabla. Sigue todas las incidencias

Universitario 0-0 UTC EN VIVO

Alianza Lima vs Deportivo Soan 3-0: resumen del triunfo ‘blanquiazul’ por cuartos de final ida de Liga Peruana de Vóley 2026

Con autoridad, Alianza Lima derrotó a Deportivo Soan en sets corridos y selló su pase a la siguiente ronda de la Liga Peruana de Vóley, manteniendo su invicto en la temporada.

Alianza Lima vs Deportivo Soan

Resultados de la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: así van los partidos del campeonato

Inició la jornada con encuentros imperdibles. Alianza Lima sacó un empate ante Garcilaso. Universitario recibe a UTC y Sporting Cristal estará frente a frente con Sport Boys. Entérate cómo van los choques

Resultados de la fecha 7

Géminis venció 3-1 a Atenea: las mejores jugadas de la victoria de Natalia Málaga en cuartos ida de Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘guerreras’ vencieron a las ‘diosas’ en el primer partido de la serie. La dominicana Vielka Peralta se destacó como la principal figura al superar los 15 puntos en su cuenta personal

Géminis venció 3-1 a Atenea:

Cancelan autorización de funcionamiento de crowdfunding Inversiones Neurona

La decisión se formalizó tras la solicitud presentada por la propia empresa y se produce en un contexto de reducción del número de plataformas de financiamiento participativo que operan en el mercado peruano

Cancelan autorización de funcionamiento de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori asegura que la

Keiko Fujimori asegura que la bancada de Fuerza Popular definirá su voto de confianza al Gabinete Miralles el 18 de marzo

Delia Espinoza gana elecciones del CAL y será decana 2026-2028: venció a Humberto Abanto por amplia diferencia

Bernie Navarro, embajador de EE. UU.: “Perú es clave para seguridad, estabilidad, democracia y posicionamiento regional”

PJ ordena cerrar investigación contra Andrés Hurtado por caso Elizabeth Peralta

JNJ rechaza destituir a la jueza que otorgó dos medidas cautelares exprés a Patricia Benavides

ENTRETENIMIENTO

¿A qué hora son los

¿A qué hora son los Oscar 2026 en Perú y dónde ver la ceremonia EN VIVO?

Azucena Calvay celebra tres años de carrera junto a ‘Los rebeldes de la cumbia’ y Caribeños en el Huaralino Internacional

Ezio Oliva se convierte en el primer peruano en ganar el Premio Dial en España: “Me siento muy orgulloso y Perú está lleno de talento”

Armonía 10 y Sonora Palacios hacen historia con “15 Días”: la cumbia que une Perú y Chile

Zaca TV regresa con nuevos integrantes: Giacomo Benavides anuncia la fecha y hora del retorno de su streaming

DEPORTES

Universitario 0-0 UTC EN VIVO

Universitario 0-0 UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Alianza Lima vs Deportivo Soan 3-0: resumen del triunfo ‘blanquiazul’ por cuartos de final ida de Liga Peruana de Vóley 2026

Resultados de la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: así van los partidos del campeonato

Géminis venció 3-1 a Atenea: las mejores jugadas de la victoria de Natalia Málaga en cuartos ida de Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Miguel Araujo revela el motivo por el que decidió fichar por Sporting Cristal en lugar de Alianza Lima: “No veía avance”