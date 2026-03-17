Perú

“No tiene capucha”: La defensa de ministros a José María Balcázar tras cita en cafetería y el guiño a José Jerí

La aparición del mandatario en la cafetería Berisso reabre el debate sobre la transparencia de las actividades presidenciales

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José María Balcázar cuestionado por
José María Balcázar cuestionado por reunión en cafeteria. | Fotocomposición

La reciente aparición del presidente José María Balcázar en la cafetería Berisso, en el distrito limeño de Lince, generó debate público y reacciones en el Ejecutivo. Imágenes difundidas por EpicentroTV muestran al mandatario compartiendo un desayuno no oficial, fuera de la agenda reportada en el portal del Despacho Presidencial. La reunión, que se extendió durante la mañana del domingo, fue documentada con fotografías del vehículo presidencial estacionado frente al local, lo que confirmó la identidad del jefe de Estado y su presencia en un espacio público.

Ante la atención mediática, ministros del gabinete salieron a defender la transparencia del encuentro. La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, declaró que el presidente Balcázar no intentó ocultar la reunión y que la actividad corresponde a un momento privado durante su día de descanso. “No tiene capucha ni ningún tema que haga pensar que se está escondiendo”, enfatizó en entrevista con Panorama, tras ser consultada por la naturaleza del desayuno y la identidad de los acompañantes.

Miralles subrayó que, a diferencia de gestiones anteriores, Balcázar no reside en Palacio de Gobierno, sino que mantiene una rutina diaria que le permite desplazarse por la ciudad. “Él va en la mañana muy temprano, se retira en la noche. Me imagino que después de ahí habrá tomado la decisión. Es un día domingo. No hemos intercambiado mayor detalle al respecto”, añadió la premier.

Al respecto, el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, también se pronunció sobre el episodio, marcando un contraste entre una salida casual y un encuentro deliberadamente oculto. “Una cosa es estar escondido, ocultando una reunión. Y otra cosa es que yo pueda tomarme un café con un amigo. Pero si yo estoy escondido, camuflado, es una cosa diferente”, indicó, aludiendo de forma indirecta a escándalos previos relacionados con reuniones fuera de la agenda estatal.

El ministro de Energía y
El ministro de Energía y Minas defendió al presidente José María Balcázar. | PCM

El guiño a José Jerí

El debate sobre encuentros informales de altos funcionarios no es nuevo en la política peruana. La referencia a la “capucha” remite directamente al expresidente José Jerí, quien fue captado ingresando a un restaurante con una prenda que cubría parcialmente su rostro, hecho que motivó su salida tras destaparse reuniones clandestinas con empresarios chinos.

El entonces presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, argumentó que la indumentaria respondía al clima nocturno y no a un intento de ocultamiento. Sin embargo, las imágenes generaron sospechas y motivaron investigaciones parlamentarias sobre la naturaleza y los resultados de esos encuentros.

Durante la gestión de Jerí, el registro de visitas a Palacio de Gobierno evidenció al menos 73 reuniones que concluyeron después de la medianoche, muchas de ellas con funcionarios y contratistas que luego asumieron cargos públicos. El caso de Guadalupe Vela y Cristina Beraún, quienes accedieron a contratos en EsSalud y el Ministerio del Ambiente tras visitas nocturnas, fue especialmente polémico y derivó en renuncias bajo presión mediática.

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