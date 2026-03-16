Perú

Ministra Miralles afirma que “el Perú no necesita más inestabilidad política” a días de pedir el voto de confianza al Congreso

La titular de la PCM deberá presentarse ante el Parlamento el próximo 18 de marzo y necesita aproximadamente 66 votos a favor para mantenerse en el cargo

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Premier Denisse Miralles enfrenta rechazo
Premier Denisse Miralles enfrenta rechazo en el Congreso antes del voto de confianza

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, afirmó que el Perú no necesita más inestabilidad política a solo dos días de solicitar el voto de confianza al Congreso. La titular de la PCM enfatizó que la estabilidad nacional demanda decisiones responsables, coordinación entre poderes y un liderazgo que inspire confianza.

A menos de 135 días para el cambio de gobierno, Miralles aseguró que, en el tiempo que queda, la gestión de Balcázar en el Ejecutivo tiene el compromiso de garantizar una transición democrática ordenada, el funcionamiento de las instituciones y la transparencia en las próximas elecciones.

La jefa del gabinete alertó sobre un momento crítico para la sociedad peruana, que exige resultados concretos y solidez institucional. “El Perú no necesita más inestabilidad política, necesita resultados y responsabilidad. Es el momento de demostrar que la democracia se construye con confianza y trabajo conjunto”, expresó Miralles.

Destacó que Ejecutivo y Congreso comparten el objetivo de consolidar una transición estable, entregando un país con instituciones operativas, estabilidad económica y elecciones garantizadas. “Nuestro objetivo es entregar el país con instituciones funcionando, una economía estable y un proceso electoral plenamente garantizado”, sostuvo la presidenta del Consejo de Ministros.

Congresistas presionan por salida de
Congresistas presionan por salida de Miralles y advierten que negarán la confianza al gabinete

Medidas frente a crisis energética y climática

La ministra explicó que la gestión actual enfrentó la crisis energética con determinación y la superó gracias al trabajo conjunto entre el Gobierno, el sector privado y la sociedad civil. Subrayó que la prioridad ahora es reforzar la seguridad energética, para lo cual se desarrolla una investigación sobre los incidentes en Megantoni, región de Cusco.

Respecto a la emergencia climática, Miralles indicó que el Estado intervino directamente en el territorio, declarando el estado de emergencia en quince regiones y más de 900 distritos para agilizar la atención a los afectados. Informó que se destinaron más de S/359 millones del Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (Fondes) a gobiernos regionales y locales para cubrir necesidades urgentes.

Las familias damnificadas accederán a un bono de arrendamiento de emergencia de S/500 mensuales durante dos años. Además, se activó el Seguro Agrario Catastrófico por S/2.000 millones, destinado a proteger dos millones de hectáreas y beneficiar a miles de pequeños productores rurales.

Denisse Miralles - MEF
Denisse Miralles - MEF

Estrategias de seguridad ciudadana y control territorial

Miralles subrayó que la protección de los peruanos es una prioridad del Gobierno. Señaló la implementación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana con un enfoque integral, fortaleciendo la inteligencia policial, la investigación criminal y el control territorial en todo el país.

La presidenta del Consejo de Ministros anunció la incorporación de alrededor de 6.000 nuevos policías para reforzar la presencia del Estado en las calles y mejorar la cobertura de la seguridad ciudadana.

Miralles destacó la importancia de reconstruir la confianza en las instituciones y subrayó el papel histórico del Congreso como Parlamento unicameral en este proceso de transición. “Es una gran oportunidad que tenemos Ejecutivo y Congreso para reconstruir la confianza en la democracia”, puntualizó Miralles.

Denisse Miralles fue designada como
Denisse Miralles fue designada como presidente del Consejo de Ministros del Gobierno de José María Balcázar. - Crédito: Infobae

¿Cuántos votos necesita Miralles para obtener la confianza del Congreso?

En el caso de la aprobación de un voto de confianza en el Congreso, Miralles necesita de una mayoría simple de congresistas que apoyen los nombramientos hechos por el presidente Balcázar.

Ya que el Pleno del Congreso está compuesto por 130 parlamentarios, en caso de que todos asistan a la sesión, se necesitan al menos 66 votos para aprobar la confianza al nuevo gabinete de ministros. La cantidad puede ser menor en caso de que no se presenten todos los congresistas a la sesión en la que se debatirá el voto de confianza.

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