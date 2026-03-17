Perú

Nelly Paredes es ratificada como ministra del Ambiente: perfil y hoja de vida

Su continuidad en el cargo se da en medio de una nueva recomposición del Ejecutivo, tras la salida de Denisse Miralles, en un contexto político marcado por tensiones con el Congreso y la cercanía de las elecciones generales

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Nelly Paredes fue ratificada como ministra del Ambiente del gobierno de José María Balcázar | Canal N

El reciente cambio en el Gabinete Ministerial volvió a colocar en el foco a Nelly Paredes del Castillo, quien fue ratificada como ministra del Ambiente dentro del equipo liderado por el nuevo presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez. Su continuidad en el cargo se da en medio de una nueva recomposición del Ejecutivo, tras la salida de Denisse Miralles, en un contexto político marcado por tensiones con el Congreso y la cercanía de las elecciones generales.

La permanencia de Paredes en el Ministerio del Ambiente (Minam) no pasa desapercibida. Su perfil técnico, pero también los cuestionamientos que han acompañado parte de su trayectoria pública, vuelven a generar interés en torno a su figura. En un escenario donde el Gobierno busca estabilidad y continuidad en sectores clave, su ratificación abre interrogantes sobre el rumbo de la política ambiental en el Perú y el rol que jugará en los próximos meses.

¿Quién es Nelly Paredes del Castillo, ministra del Ambiente ratificada en el cargo?

cuestionamientos en su contra
cuestionamientos en su contra

Nelly Paredes del Castillo es ingeniera agrónoma egresada de la Universidad Nacional Agraria La Molina, con una maestría en Desarrollo Rural por la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Cuenta con más de 35 años de experiencia profesional en el sector público, con énfasis en políticas de desarrollo rural, gestión ambiental y sostenibilidad.

Antes de asumir como titular del Minam, se desempeñó como viceministra de Gestión Ambiental, lo que le permitió participar directamente en la conducción técnica del sector. Su carrera incluye cargos relevantes como directora ejecutiva del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y responsable del Programa Forestal del Serfor-Midagri durante varios años.

Además, fue ministra de Desarrollo Agrario y Riego entre diciembre de 2022 y septiembre de 2023, una etapa en la que tuvo un rol activo en políticas vinculadas a pequeños productores, seguridad alimentaria y manejo de recursos naturales. También ha trabajado en instituciones como el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría General de la República, así como en coordinación con organismos internacionales como la FAO, el BID y la CAF.

Su perfil destaca por el trabajo con comunidades rurales, gobiernos locales y proyectos orientados a la adaptación al cambio climático, sistemas agroforestales y gestión de cuencas. En distintos espacios, ha participado como ponente en temas de desarrollo económico rural y sostenibilidad, consolidando una línea técnica en su trayectoria.

Cuestionamientos y polémicas que marcaron su trayectoria pública

Especialistas en materia agraria proyectan
Especialistas en materia agraria proyectan que el kilo de limón puede llegar a costar 25 soles en Lima y regiones. Desde el sector, se encuentran más optimistas y creen que esto no sucederá. (Composición Infobae Perú)

Pese a su experiencia, la gestión de Nelly Paredes del Castillo no ha estado exenta de controversias. Uno de los episodios más comentados ocurrió durante su paso por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, cuando se cuestionaron designaciones de funcionarios vinculados a su entorno personal en cargos de confianza dentro del sector.

El caso generó críticas desde distintos sectores, que señalaron posibles conflictos de interés. Entre los cuestionamientos también se incluyó la designación de un asesor cuya idoneidad fue puesta en duda por el uso de declaraciones juradas para sustentar su experiencia profesional. Aunque en su momento la entonces ministra rechazó irregularidades, el tema se convirtió en un foco de debate público.

Otro momento que marcó su gestión fue la polémica por sus declaraciones sobre el alza del precio del limón en 2023. En ese contexto, sugirió a la población optar por alternativas como “usar más sal y vinagre”, lo que generó reacciones en redes sociales y críticas desde sectores políticos. Sus declaraciones se dieron en medio de un incremento sostenido del precio de este producto básico, afectado por factores climáticos y una menor producción.

Ahora, ya ratificada como titular del Ministerio del Ambiente en el gabinete de Luis Enrique Arroyo Sánchez, Paredes continúa al frente de una cartera clave en un escenario marcado por desafíos como el cambio climático, la gestión sostenible de recursos naturales y la articulación con gobiernos regionales. Su permanencia apunta a mantener una línea técnica en el sector, en medio de un contexto político que exige estabilidad dentro del Ejecutivo.

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