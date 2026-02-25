¿Quién es Nelly Paredes del Castillo, la nueva ministra del Ambiente en el gobierno de José María Balcázar?

El presidente de la República tomó el juramento de estilo a Nelly Paredes, quien asume oficialmente la cartera del Ministerio del Ambiente en el nuevo gabinete ministerial | Canal N

Nelly Paredes del Castillo asumió oficialmente el cargo de ministra del Ambiente tras jurar ante el presidente de la República, José María Balcázar, en una ceremonia realizada la noche del 24 de febrero en Palacio de Gobierno. Su incorporación se da como parte del nuevo gabinete encabezado por la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, en el marco de una reconfiguración del equipo ministerial.

La ingeniera agrónoma reemplaza en el cargo a Miguel Ángel Espichán Mariñas, quien había asumido funciones el 14 de octubre de 2025. Hasta antes de su designación, Paredes se desempeñaba como viceministra de Gestión Ambiental, lo que le permitió estar directamente involucrada en la conducción técnica del sector en los últimos meses.

Experiencia técnica

Con 35 años de experiencia profesional, la nueva titular del Minam cuenta con una sólida trayectoria en gestión pública, planificación y evaluación de políticas vinculadas al desarrollo rural, forestal y ambiental. Es egresada de la Universidad Nacional Agraria La Molina y posee una maestría en Desarrollo Rural por la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Además, ha seguido cursos de especialización en gestión de proyectos y administración pública tanto en el Perú como en el extranjero.

A lo largo de su carrera ha ocupado cargos estratégicos en el Estado. Fue directora ejecutiva del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) entre mayo y diciembre de 2024, y anteriormente dirigió el Programa Forestal del Serfor-Midagri entre 2015 y 2021. También se desempeñó como ministra de Desarrollo Agrario y Riego entre diciembre de 2022 y septiembre de 2023.

Su experiencia incluye labores en el Ministerio de Economía y Finanzas, la Contraloría General de la República y distintas instancias de gobiernos regionales y locales. Asimismo, ha trabajado de manera articulada con organismos de cooperación internacional como la FAO, el BID, la CAF y agencias de cooperación alemana y suiza, principalmente en proyectos vinculados al cambio climático, sistemas agroforestales, conservación de recursos naturales y manejo integrado de cuencas.

Controversias en su trayectoria pública

El perfil de Paredes destaca por su enfoque en procesos participativos con poblaciones rurales, autoridades locales y organizaciones de la sociedad civil. Según su hoja de vida, posee experiencia en la formulación, seguimiento y monitoreo de proyectos de desarrollo rural sostenible, con énfasis en financiamiento para pequeños agricultores, investigación agraria y seguridad alimentaria.

En la última década ha participado como ponente y facilitadora en diversos eventos nacionales e internacionales relacionados con desarrollo económico rural, adaptación al cambio climático y planificación territorial. Su nombramiento en el Ministerio del Ambiente apunta a reforzar las políticas de sostenibilidad y a mantener una línea técnica en la gestión del sector.

No obstante, su paso por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego estuvo marcado por cuestionamientos públicos. En agosto de 2023, un reportaje periodístico reveló que dos personas que participaron como testigos en su matrimonio ocupaban cargos dentro del sector. Se trataba de funcionarios designados en posiciones de confianza, lo que generó críticas desde distintos sectores por presuntos conflictos de interés.

Uno de los casos más comentados fue el de un asesor vinculado al área de transformación digital, cuya idoneidad fue puesta en duda debido a que habría sustentado parte de sus requisitos mediante una declaración jurada. Especialistas en derecho digital y representantes de organismos anticorrupción señalaron que ese tipo de documentación no acreditaba necesariamente el cumplimiento del perfil técnico exigido para el puesto.

Aunque en su momento la entonces ministra negó irregularidades y defendió las designaciones, el episodio se convirtió en uno de los principales focos de controversia durante su gestión en el Midagri. Ahora, ya al frente del Ministerio del Ambiente, Paredes asume el reto de conducir la política ambiental en un escenario marcado por los desafíos del cambio climático, la gestión sostenible de los recursos naturales y la necesidad de articular acciones con los gobiernos regionales y locales.