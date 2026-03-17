EN VIVO: José María Balcázar toma juramento de nuevo gabinete ministerial tras salida de Denisse Miralles

José María Balcázar tomará juramento de su segundo gabinete ministerial.

La presidencia de la República anunció este martes la juramentación de un nuevo Gabinete Ministerial tras la renuncia de Denisse Miralles como presidenta del Consejo de Ministros. La ceremonia se realizará a las 14:15 horas en Palacio de Gobierno, en un contexto de inestabilidad institucional marcado por la salida de Miralles a solo 21 días de asumir el cargo y un día antes de solicitar el voto de confianza al Congreso.

El gobierno del presidente José María Balcázar quedó sin titular del Consejo de Ministros luego de que Miralles presentara su carta de renuncia, decisión que respondió a una solicitud directa del mandatario, según consta en el documento remitido por la exministra. La Presidencia agradeció públicamente los servicios prestados por Miralles mediante una comunicación oficial difundida en la red social X y en una carta firmada por el secretario general del despacho presidencial, Alonso Tenorio.

Según el comunicado de la Secretaría General, Miralles fue reconocida por su “compromiso, liderazgo y la firme determinación con la que impulsó las políticas públicas orientadas al bienestar de todos los ciudadanos”. Sin embargo, la renuncia se produjo en medio de un escenario adverso: diversas bancadas del Congreso, entre ellas Renovación Popular, Avanza País, Podemos Perú y el Bloque Democrático, habían anticipado que no respaldarían su ratificación como jefa de Gabinete.