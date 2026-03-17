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EN VIVO: José María Balcázar toma juramento de nuevo gabinete ministerial tras salida de Denisse Miralles

Ceremonia, programada para las 14:15, se da un día antes de haberse programado el voto de confianza ante el Congreso

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José María Balcázar tomará juramento
José María Balcázar tomará juramento de su segundo gabinete ministerial.

La presidencia de la República anunció este martes la juramentación de un nuevo Gabinete Ministerial tras la renuncia de Denisse Miralles como presidenta del Consejo de Ministros. La ceremonia se realizará a las 14:15 horas en Palacio de Gobierno, en un contexto de inestabilidad institucional marcado por la salida de Miralles a solo 21 días de asumir el cargo y un día antes de solicitar el voto de confianza al Congreso.

El gobierno del presidente José María Balcázar quedó sin titular del Consejo de Ministros luego de que Miralles presentara su carta de renuncia, decisión que respondió a una solicitud directa del mandatario, según consta en el documento remitido por la exministra. La Presidencia agradeció públicamente los servicios prestados por Miralles mediante una comunicación oficial difundida en la red social X y en una carta firmada por el secretario general del despacho presidencial, Alonso Tenorio.

Según el comunicado de la Secretaría General, Miralles fue reconocida por su “compromiso, liderazgo y la firme determinación con la que impulsó las políticas públicas orientadas al bienestar de todos los ciudadanos”. Sin embargo, la renuncia se produjo en medio de un escenario adverso: diversas bancadas del Congreso, entre ellas Renovación Popular, Avanza País, Podemos Perú y el Bloque Democrático, habían anticipado que no respaldarían su ratificación como jefa de Gabinete.

19:57 hsHoy

Reacciones del Congreso al descalabro de Denisse Miralles a un día de pedir el voto de confianza: “Importó garantizar repartijas”

La economista presentó su dimisión a la presidencia del Consejo de Ministros un día antes de acudir al Congreso para solicitar el voto de confianza, y frente al anuncio de varios partidos de votar en contra

Denisse Miralles renunció como presidenta
Denisse Miralles renunció como presidenta del Consejo de Ministros un día antes de solicitar el voto de confianza en el Congreso, en medio del rechazo anunciado por varias bancadas

El Congreso de la República reaccionó este martes a la abrupta salida de Denisse Miralles como presidenta del Consejo de Ministros, apenas un día antes de que acudiera al Parlamento para solicitar el voto de confianza para su equipo, mientras varios partidos ya habían anunciado su rechazo.

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19:55 hsHoy

Denisse Miralles renuncia a la PCM luego de 21 días, un día antes del voto de confianza y a menos de un mes de las Elecciones

La exministra de Economía renunció a su designación como titular del Consejo de Ministros a solo un día de presentarse ante el Congreso para ser ratificada

Denisse Miralles deja el cargo de premier a un día del pedido de confianza del gabinete ante el Congreso. RPP

El gobierno del presidente José María Balcázar se queda sin titular del Consejo de Ministros luego de que la ministra Denisse Miralles renunciara su cargo a solo un día de solicitar el voto de confianza del Congreso y 21 días después de que asumiera como jefa de Gabinete en un gobierno de transición que durará poco más de cinco meses.

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19:53 hsHoy

Carta y tuit confirmaron la salida de Miralles

Una carta oficial, firmada por Alonso Tenorio Trigoso, secretario general del Despacho Presidencial, confirmó la salida de Denisse Miralles de la Presidencia del Consejo de Ministros tras varios rumores. En la misiva, se expresa el reconocimiento y agradecimiento del presidente de la República por la labor desempeñada por Miralles al frente del gabinete.

El texto señala: “Tengo el agrado de dirigirme a usted por especial encargo del sr presidente de la República para expresarle su más profundo y sincero agradecimiento por la destacada labor que desempeñó al frente de la Presidencia del Consejo de Ministros. Durante la gestión, el SPR ha valorado su compromiso, liderazgo y la firme determinación con la que impulsó las políticas públicas orientadas al bienestar de todos los ciudadanos”. Al concluir sus funciones, el jefe de Estado hace constar su “alta estima personal y el reconocimiento institucional por su incansable servicio a la patria”. La carta concluye reiterando los sentimientos de consideración y especial estima hacia la expremier.

Minutos después, en un tuit de Presidencia, se agradeció por los servicios prestados de la premier Miralles

Presidencia del Perú confirma la
Presidencia del Perú confirma la salida de Denisse Miralles como jefa del gabinete ministerial. X.com
19:39 hsHoy

Balance de gestión

Denisse Miralles deja el cargo de premier a un día del pedido de confianza del gabinete ante el Congreso. RPP

En la carta de renuncia presentada por Denisse Miralles Miralles al presidente de la República hace un balance de su gestión al frente de la PCM. La funcionaria destacó la restitución total del abastecimiento energético y la implementación de medidas inmediatas para aliviar el impacto social.

Según el balance, “el abastecimiento fue restablecido al 100 %, y se logró hacerlo evitando un deterioro mayor en la vida cotidiana de la población y en el aparato productivo”. Además, se incrementó el vale FISE de S/ 20 a S/ 30, beneficiando a millones de peruanos y se implementó una compensación para 165 mil taxistas a GNV. La gestión subrayó la importancia de dejar soluciones estructurales, como la suscripción de la adenda para la masificación del gas natural en siete regiones, con una inversión de 640 millones de dólares, y la continuidad del proyecto SITGAS hacia la macrorregión sur, con una inversión estimada de 4.320 millones de dólares.

En materia de educación y protección social, resaltó que “más de 19 mil docentes ascendieron de escala magisterial y se autorizó la transferencia de S/ 25 millones para el bono extraordinario a docentes y auxiliares, beneficiando a más de 374 mil trabajadores del sector”.

Asimismo, afirma que se destinaron más de S/ 3.700 millones para enfrentar problemas críticos de salud y se reforzaron programas como Pensión 65, CONTIGO y PAIS. El documento sostiene: “Nuestra convicción fue clara: en momentos de transición, la prioridad no puede ser el ruido político; la prioridad tienen que ser las personas”.

19:23 hsHoy

¿Por qué renunció Denisse Miralles?

Denisse Miralles asumió la presidencia del Consejo de Ministros el pasado 25 de febrero, en un periodo de transición que se extiende por poco más de cinco meses, según lo establecido por el marco legal. Durante su breve gestión, enfrentó una fuerte oposición en el Congreso y dificultades para articular acuerdos con las principales bancadas.

La carta de renuncia enviada por Miralles al presidente Balcázar, difundida este martes, especifica que la dimisión fue presentada “en atención a la solicitud que con fecha 17 de marzo de 2026 tuvo a bien formularme”, confirmando que la salida fue impulsada por el Ejecutivo y no por decisión propia.

Carta de renuncia de Denisse
Carta de renuncia de Denisse Miralles afirma que su decisión se produjo a pedido del presidente José María Balcázar. (Foto: PCM)
19:17 hsHoy

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