Perú

Perú en la cresta de la ‘ola verde’: más del 60% de negocios sostenibles del país apuestan por estos dos sectores clave

Los eco y bionegocios peruanos están marcado una verdadera revolución para la biodiversidad al crear empleo, ingresos y reducir el impacto ambiental a nivel nacional, de acuerdo con el MINAM

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El avance de la economía
El avance de la economía circular y la eficiencia de recursos representa el 28% de los negocios sostenibles peruanos, seguido por el ecoturismo y la cosmética. (foto: Tododisca)

En el marco del Día del Consumidor Responsable, el Ministerio del Ambiente (MINAM) destacó que más del 60% de los negocios sostenibles en el país están impulsando iniciativas en dos sectores clave: la alimentación y la moda.

Estos rubros lideran actualmente la economía basada en el aprovechamiento responsable de la biodiversidad peruana, según el Catálogo de Eco y Bionegocios del MINAM. Esta tendencia, en crecimiento, refleja que es posible generar ingresos y empleo mientras se promueve la conservación ambiental y el consumo responsable.

Lima y las regiones, motores de la sostenibilidad

El Catálogo de Eco y Bionegocios identifica 137 emprendimientos sostenibles en el país. Lima concentra el 50% de estas iniciativas, con 69 proyectos que han encontrado en la capital un mercado favorable y una mayor visibilidad.

Sin embargo, el auge de los econegocios y bionegocios ya se extiende a 18 regiones, destacando San Martín (9%), Cusco (7%) y Junín (5%). Este fenómeno evidencia que el modelo productivo sostenible también está dinamizando economías locales y generando oportunidades para emprendedores y comunidades fuera de la capital.

Lima concentra el 50% de
Lima concentra el 50% de los emprendimientos sostenibles, pero la tendencia se expande ya a 18 regiones, con destaque en San Martín, Cusco y Junín. Créditos: DEVIDA

Además de la alimentación y la moda, otros sectores empiezan a ganar terreno en el ecosistema de negocios verdes. Un 28% de las iniciativas sostenibles están relacionadas con la eficiencia de recursos, promoviendo el reciclaje, el aprovechamiento de residuos y la economía circular.

El ecoturismo representa el 7% y la cosmética y bienestar el 5%, con emprendimientos enfocados en materiales naturales y soluciones innovadoras de bajo impacto ambiental.

El rol clave del consumidor responsable

El MINAM subraya que el éxito de estos modelos de negocio está estrechamente ligado al consumidor responsable. Elvis García, director de la Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental del MINAM, señaló que preferir productos provenientes de econegocios y bionegocios tiene un impacto directo en el crecimiento de este ecosistema.

“Generar ingresos y empleo mientras se aprovecha sosteniblemente nuestra biodiversidad es posible y ya es una realidad en el Perú”, afirmó García. También destacó que, además de los beneficios económicos, estos emprendimientos contribuyen a reducir impactos ambientales y a posicionar al país como referente en sostenibilidad.

En Perú, destacan aceites nativos
En Perú, destacan aceites nativos como aguaje, castaña, copaiba y sacha inchi, producidos bajo prácticas ecoamigables y comercio justo, ideales para la salud y cosmética.

En el catálogo de productos sostenibles destacan el chocolate, el café y los derivados del cacao, así como miel, aceites vegetales y frutas deshidratadas.

Todos estos productos pueden encontrarse en el Catálogo de Eco y Bionegocios del MINAM, que reúne iniciativas que aprovechan de manera responsable la biodiversidad nacional y fomentan el desarrollo de cadenas productivas limpias y competitivas.

Un ecosistema en expansión y nuevas herramientas digitales

Para seguir impulsando este ecosistema emprendedor, el MINAM anunció el próximo lanzamiento de la Plataforma de Negocios Verdes, una herramienta digital que facilitará la visibilidad, articulación y conexión entre los emprendimientos sostenibles y los consumidores responsables.

Esta plataforma, de acuerdo con el ministerio, permitirá que más peruanos accedan a productos y servicios alineados con la protección ambiental y la economía circular.

Frutas deshidratadas. La oferta de
Frutas deshidratadas. La oferta de bionegocios en Perú incluye productos como chocolate, café, cacao, miel, aceites vegetales y frutas deshidratadas de origen responsable. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabe resaltar que los eco y bionegocios son emprendimientos que generan ingresos y empleo a partir del aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y los recursos naturales, contribuyendo a la protección del ambiente y a la construcción de una economía más resiliente y equitativa.

Con la participación activa de los consumidores y el soporte institucional del Estado, este ecosistema tiene potencial para transformar la manera en que el país produce, consume y se relaciona con su entorno.

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