Largas colas en Reniec en plena campaña para impulsar el DNI electrónico

Decenas de ciudadanos enfrentan largas colas en distintas sedes del Reniec en Lima, en medio de la campaña de masificación del DNI electrónico. En la oficina ubicada en Independencia, los usuarios llegan desde la madrugada para hacer fila y poder hacer el trámite. Muchos se quejan por la lentitud en la atención.

Los reclamos se repiten. Usuarios aseguran que han tenido que acudir en más de una oportunidad sin lograr completar el trámite. “Ya es la tercera vez que vengo”, “Demora demasiado, estamos siete horas parados”, señalaron algunos ciudadanos, evidenciando el nivel de frustración.

Reniec amplía horarios, pero continúan colas y quejas por trámites de DNI

Una mujer relató que llegó hasta en cuatro ocasiones a una agencia para intentar recoger su DNI. Aunque realizó el trámite de forma virtual, la entrega del documento se convirtió en un proceso complicado.

Campaña del DNI electrónico impulsa la demanda

El incremento de usuarios coincide con la ampliación de la campaña de masificación del DNI electrónico, establecida mediante la Resolución Jefatural Nº 000031-2026/JNAC/RENIEC.

Esta norma extiende el beneficio hasta el 31 de diciembre de 2026 y permite que los ciudadanos tramiten el DNI electrónico pagando el mismo costo que el DNI convencional. La medida aplica para procedimientos como inscripción, renovación, duplicado y rectificación de datos, tanto para mayores como menores de edad.

El DNI electrónico permite acreditar la identidad de manera presencial y digital, así como firmar documentos electrónicos. Su impulso forma parte del proceso de modernización del Estado y del fortalecimiento de la identidad digital en el país.

Sin embargo, la cercanía de las Elecciones Generales 2026 también ha influido en el aumento de la demanda, ya que el documento es indispensable para votar y realizar diversos trámites.

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Medidas ante la alta demanda y exhortación de la Defensoría

Frente a la congestión en sus oficinas, el Reniec dispuso la ampliación del horario de atención en cuatro agencias de Lima: Independencia, Miraflores, San Borja y Chosica. Desde el 16 de marzo hasta el 10 de abril, estos locales atienden de 7:45 a. m. a 7:45 p. m.

La medida busca facilitar la entrega y renovación del DNI ante el incremento de usuarios. Según la entidad, el objetivo es evitar que más ciudadanos se queden sin su documento en fechas clave.

No obstante, las colas persisten. En sedes como Miraflores también se han reportado largas filas y quejas por la falta de información durante la espera.

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Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo exhortó al Reniec a implementar mejoras urgentes en sus procesos. Entre las recomendaciones figuran la coordinación con municipalidades, la instalación de paneles informativos sobre tiempos de atención y el respeto al trato preferente para mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidad, niñas y niños.

Costos y pasos para renovar el DNI

Para quienes buscan renovar o duplicar su documento, el Reniec mantiene las tarifas del DNI convencional durante la campaña. El duplicado de DNI azul a DNI electrónico cuesta S/ 30.00 (código 02121), mientras que el duplicado de DNI electrónico a DNI electrónico tiene un costo de S/ 33.00 (código 005221).

Cientos de ciudadanos esperan en largas filas fuera de una sede de Reniec, donde una falla informática ha causado demoras en la entrega del DNIe, motivando jornadas extraordinarias de atención. (Foto: Facebook / Verde es vida en los Jazmines sjl )

El pago puede realizarse mediante Yape, agentes BCP, el Banco de la Nación o la plataforma Págalo.pe. La entidad recomienda efectuar este paso previamente para agilizar la atención.

El trámite incluye el uso de la aplicación DNI BioFacial, que permite validar la identidad del usuario y actualizar la fotografía. Luego, el ciudadano debe ingresar a la web del Reniec para completar sus datos y elegir la agencia donde recogerá el documento.

A pesar de estas herramientas digitales, varios usuarios señalan que el proceso no ha evitado las largas esperas en las sedes físicas.