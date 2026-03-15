Reniec amplía horario en cuatro agencias de Lima para entrega y trámite de DNI

¿Necesitas renovar tu DNI? Conoce las causas del aumento de la demanda en las oficinas de Reniec y descubre qué alternativas digitales existen para realizar tus trámites de manera rápida y segura desde casa, evitando así las largas esperas. (Crédito: Exitosa)

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció la ampliación del horario de atención en cuatro de sus agencias en Lima, medida que busca responder a la alta demanda de ciudadanos que necesitan tramitar o recoger su Documento Nacional de Identidad (DNI) antes de las Elecciones Generales 2026. Desde el lunes 16 de marzo y hasta el viernes 10 de abril, las oficinas de Independencia, Miraflores, San Borja y Chosica atenderán de 7:45 a. m. a 7:45 p. m., facilitando así el acceso a este documento indispensable para votar y realizar otros trámites.

Las largas filas y el incremento de usuarios en las agencias han motivado a Reniec a adoptar acciones extraordinarias. La alta afluencia se debe, en gran parte, a la proximidad de los comicios nacionales y a la necesidad de renovar, duplicar o tramitar el DNI.

Cientos de ciudadanos esperan en largas filas fuera de una sede de Reniec, donde una falla informática ha causado demoras en la entrega del DNIe, motivando jornadas extraordinarias de atención. (Foto: Facebook / Verde es vida en los Jazmines sjl )

Oficinas y horarios ampliados para recoger el DNI

Las cuatro agencias con horario extendido son:

Independencia: Calle Los Andes Nº 486, Urb. Industrial Panamericana Norte

Miraflores: Av. Ernesto Diez Canseco N° 230

San Borja: Av. San Luis N° 1673, Urb. Jacaranda II

Chosica: Jr. Chucuito Nº 248

En estos locales, se podrá realizar la entrega y el trámite de DNI hasta las 7:45 p. m. durante el periodo anunciado. Según Reniec, la medida tiene como finalidad atender el incremento de gestiones y evitar que los ciudadanos queden sin documento en fechas clave. “Hemos iniciado desde marzo del 2025 con horarios ampliados y trabajando sábados y domingos ininterrumpidamente”, indicó Karim Pardo, vocera de Reniec, en entrevista con RPP.

Las largas filas en las agencias, como se observó en Miraflores, han generado malestar entre los usuarios. “Espero que se apuren, porque en realidad estamos en pleno sol, esperando desde hace rato, y yo pensé que era más rápido recogerlo. Veo que no nos dan ninguna información, incluso los que están atendiendo en los ingresos”, expresó una ciudadana en la fila.

Cómo solicitar y recoger el DNI: pasos y recomendaciones

Para quienes buscan agilizar el trámite, Reniec recomienda pagar las tasas por adelantado y aprovechar los canales digitales y bancarios disponibles. El pago puede realizarse por Yape, agentes BCP, Banco de la Nación o la plataforma Págalo.pe. Además, la institución recuerda a los usuarios que deben llevar todos los documentos requeridos: número de DNI actual, recibo de pago y, en caso de ser necesario, recibos de servicios u otros requisitos según el trámite.

Para el duplicado del DNI azul a electrónico:

Pagar S/ 30.00 con el código 02121. Descargar la aplicación DNI BioFacial y seleccionar ‘Emisión por primera vez del DNIe’. Validar la identidad y actualizar la foto del documento mediante la app. Ingresar a la web de Reniec y registrar los datos personales, eligiendo el centro de atención donde se recogerá el DNI.

Para el duplicado de DNIe a DNIe:

Pagar S/ 33.00 con el código 005221. Descargar el aplicativo DNI BioFacial y seleccionar ‘Duplicado de DNIe’. Tomar la foto para validar identidad y actualizar la imagen. Registrar los datos en la web de Reniec y escoger la oficina para el recojo.

Reniec atenderá más horas en cuatro agencias de Lima por aumento de trámites de DNI

La foto tomada con la app BioFacial debe cumplir requisitos: fondo blanco, buena iluminación y rostro descubierto. No se debe usar prendas en la cabeza, lentes ni ropa blanca o con rayas.

Atención fines de semana y recojo de DNI vencido para votar

Reniec también ha dispuesto la atención exclusiva para la entrega de DNI durante los fines de semana hasta el 12 de abril. Los sábados y domingos, las agencias seleccionadas abrirán desde las 8:15 a. m. hasta la 1:45 p. m. en Lima, y hasta las 12:45 p. m. en otras regiones. Las sedes y horarios específicos se informan cada viernes a través de la web y redes sociales de Reniec.

Para verificar si el DNI ya está listo, los usuarios pueden consultar el estado de su trámite en la plataforma virtual de Reniec, ingresando el número de documento. Si el trámite figura al 100%, se puede acudir a recogerlo dentro del horario ampliado.

Extorsión y amenazas, el nuevo riesgo para empleados del Reniec en Perú. Foto: Andina (Composición Infobae)

Por último, Reniec informó que quienes cuenten con DNI vencido podrán votar el 12 de abril, gracias a una prórroga excepcional de vigencia autorizada por Resolución 000030-2026/JNAC/RENIEC. Esta medida solo aplica para el proceso electoral y busca garantizar que ningún ciudadano quede impedido de ejercer su derecho al voto.