“La inclusión financiera integra a las personas a la economía y les brinda mayor seguridad”: más de 7 millones de peruanos accedieron al sistema formal desde 2020

Más de 7 millones de peruanos han sido incluidos al sistema financiero desde 2020. Imagen: Difusión

El acceso a servicios financieros formales en el Perú ha registrado un crecimiento sostenido en los últimos años, con más de 7 millones de personas incorporadas al sistema financiero desde 2020, según información del Banco de Crédito del Perú (BCP). Este avance ha estado impulsado principalmente por el uso de cuentas de ahorro y cuentas de Yape, que facilitan operaciones cotidianas como pagos, transferencias y ahorro formal.

De acuerdo con el banco, el 51% de las personas incluidas proviene de regiones fuera de Lima, con presencia destacada en La Libertad, Lambayeque, Arequipa, Cajamarca y Piura. Asimismo, el 51% de los nuevos usuarios son mujeres, lo que evidencia avances en la reducción de brechas territoriales y de género en el acceso a servicios financieros.

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En ese contexto, la entidad precisa que la inclusión financiera no se limita a la apertura de cuentas, sino a su uso efectivo. Según Jorge Arrunátegui, gerente de Sostenibilidad del BCP, se considera incluidos a aquellos usuarios que realizan al menos tres transacciones mensuales, lo que permite medir una participación activa dentro del sistema financiero.

Asimismo, el BCP subraya que la educación financiera es un componente clave para la sostenibilidad de este proceso, por lo que impulsa iniciativas de capacitación presenciales y virtuales orientadas a fortalecer las capacidades de los usuarios y promover un uso responsable de los servicios financieros.

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Inclusión financiera y uso digital: claves del crecimiento del sistema financiero

Para Arrunátegui, este hito refleja el alcance de una estrategia orientada a integrar a más personas al sistema financiero a través de soluciones de uso cotidiano. “Es parte de nuestra cotidianidad, es un verbo”, señaló en referencia a la adopción de billeteras digitales como Yape, cuyo uso se ha masificado en los últimos años.

En esa línea, el ejecutivo destacó que la inclusión financiera permite a las personas integrarse a la economía y gestionar mejor sus recursos, al tiempo que reduce riesgos asociados al uso de efectivo. “Nos da mayor seguridad… no tener que cargar efectivo”, afirmó, al explicar que estas herramientas permiten operar con menor exposición frente a la inseguridad, tanto para usuarios como para pequeños negocios.

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Jorge Arrunátegui, gerente de Sostenibilidad del BCP. Foto: Difusión

Uso activo y educación financiera: condiciones para una inclusión sostenible

En paralelo, el BCP ha reforzado su enfoque en el desarrollo de capacidades financieras como base para una inclusión sostenible. En esa línea, la entidad impulsa programas como el ABC del BCP, que ha permitido capacitar a más de 2 millones de personas desde 2021, así como la plataforma “Aprende con Yape”, donde se han completado más de 1.5 millones de módulos educativos desde 2023.

Arrunátegui indicó que, además del acceso, el banco viene incorporando herramientas de economía conductual y modelos predictivos para identificar patrones de riesgo —como el sobreendeudamiento— y promover cambios en el comportamiento financiero de los usuarios mediante intervenciones personalizadas.

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Estrategia de sostenibilidad del BCP: enfoque territorial y trabajo en ecosistemas

El gerente de Sostenibilidad del BCP explicó que la estrategia lanzada en 2020, en un contexto de crisis sanitaria, económica y social, ha evolucionado hacia un modelo que busca impactar no solo a individuos, sino a ecosistemas completos. Esto implica trabajar con colaboradores, clientes y proveedores en distintas cadenas productivas, promoviendo inclusión financiera y educación de manera articulada.

Asimismo, precisó que este enfoque incorpora una adaptación territorial, considerando las diferencias económicas, culturales y de conectividad entre regiones. En ese marco, el banco implementa intervenciones específicas en zonas urbanas, periurbanas y rurales, articulando herramientas como billeteras digitales, capacitación financiera y canales móviles, en lo que describió como una “llegada en conjunto” para ampliar el alcance de sus servicios.

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Finalmente, Arrunátegui señaló que la digitalización ha permitido reducir barreras de acceso y costos de transacción, además de facilitar el uso cotidiano de servicios financieros. Añadió que el principal desafío es continuar ampliando este alcance en distintos territorios del país, manteniendo una estrategia que responda a las necesidades de cada población.