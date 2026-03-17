DNI electrónico 2026: cómo renovar tu documento pagando lo mismo que el DNI azul

DNI electrónico: campaña nacional se prolonga y Reniec responde a colas con más horas de atención

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) amplió la campaña de masificación del DNI electrónico en todo el país. La medida, oficializada mediante la Resolución Jefatural Nº 000031-2026, extiende el plazo hasta el 31 de diciembre de 2026 y está dirigida a ciudadanos que buscan renovar, duplicar o actualizar su documento de identidad.

La decisión responde a la necesidad de facilitar el acceso al DNI electrónico en un contexto marcado por la alta demanda de trámites y el proceso electoral en curso.

Quiénes pueden renovar su DNI y acceder al DNI electrónico

La campaña está dirigida a mayores y menores de edad. En la práctica, beneficia especialmente a quienes:

Tienen DNI azul y desean cambiarlo

Necesitan renovar su documento vencido

Perdieron su DNI y requieren duplicado

Buscan corregir datos personales

Durante la vigencia de la campaña, estos trámites permiten obtener el DNI electrónico pagando el mismo costo del DNI convencional, según lo establecido en el tarifario del Reniec.

Cuánto cuesta renovar o sacar el DNI electrónico

Uno de los principales incentivos de la campaña es el costo. Durante este periodo, los trámites de DNI electrónico mantienen las tarifas del DNI azul:

Duplicado de DNI azul a DNI electrónico: S/ 30.00 (código 02121)

Duplicado de DNI electrónico a DNI electrónico: S/ 33.00 (código 005221)

El pago puede realizarse a través de Yape, agentes BCP, Banco de la Nación o la plataforma Págalo.pe. La recomendación es cancelar el monto antes de acudir a una agencia para evitar demoras.

¿Hasta cuándo se puede hacer el trámite?

El plazo ha sido ampliado hasta el 31 de diciembre de 2026, luego de dos extensiones previas. Inicialmente, la campaña iba hasta fines de 2025, luego se extendió hasta abril de 2026 por las Elecciones Generales, y ahora continuará hasta fin de año.

Esta ampliación también considera un eventual escenario de segunda vuelta en procesos electorales, lo que incrementa la necesidad de contar con documentos actualizados.

¿Por qué es importante el DNI electrónico?

El DNI electrónico no solo acredita la identidad de una persona de manera presencial, sino también en entornos digitales. Permite:

Identificación en trámites virtuales

Firma digital de documentos

Posibilidad de voto electrónico

Su implementación forma parte del proceso de modernización del Estado y del fortalecimiento de la identidad digital en el país.

Largas colas y alta demanda en las agencias del Reniec

En paralelo a la ampliación de la campaña, las sedes del Reniec vienen registrando una alta afluencia de usuarios. En Santa Anita, por ejemplo, ciudadanos reportaron colas de hasta tres cuadras y esperas de varias horas para recoger su DNI.

Algunos usuarios indicaron que acudieron en varias ocasiones sin poder completar el trámite. “Ya es la tercera vez que vengo”, “Demora demasiado”, señalaron. Incluso, una ciudadana afirmó que intentó recoger su documento hasta en cuatro oportunidades, pese a haber iniciado el proceso de forma virtual.

Desde la institución se precisó que no existen fallas en el sistema, sino una alta concurrencia de usuarios. En esa línea, la Defensoría del Pueblo exhortó a mejorar los procesos, agilizar la atención y garantizar el trato preferente para poblaciones vulnerables.

Reniec amplía horarios en Lima para atender la demanda

Ante esta situación, el Reniec implementó horarios extendidos en cuatro agencias de Lima para facilitar la entrega y renovación del DNI.

Desde el 16 de marzo hasta el 10 de abril, las sedes de Independencia, Miraflores, San Borja y Chosica atienden de 7:45 a. m. a 7:45 p. m., con el objetivo de reducir la congestión y permitir que más ciudadanos completen sus trámites.

La medida busca responder al incremento de solicitudes, especialmente por la cercanía de las elecciones, donde el DNI es indispensable para votar.