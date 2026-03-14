RENIEC explica por qué hay largas colas en sus oficinas: “Estamos priorizando la atención y contratando más personal”

¿Necesitas renovar tu DNI? Conoce las causas del aumento de la demanda en las oficinas de Reniec y descubre qué alternativas digitales existen para realizar tus trámites de manera rápida y segura desde casa, evitando así las largas esperas. (Crédito: Exitosa)

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) informó que el aumento de colas en sus oficinas se debe a un incremento significativo de la demanda de trámites de renovación del DNI, estimado en un 43% a nivel nacional. Según Iván Torres, director de la Restitución de Identidad y Apoyo Social de la institución, este fenómeno se explica principalmente por la cercanía de las elecciones primarias, generales, regionales, municipales y de centros poblados.

Además, explicó que 1,8 millones de ciudadanos mayores de edad aún poseen su DNI caducado, lo que contribuye a la alta concentración de personas en los locales de atención. “Tenemos un altísimo flujo de personas y estamos haciendo un esfuerzo para priorizar la atención de quienes más lo necesitan”, afirmó Torres en entrevista con Exitosa Noticias.

RENIEC refuerza atención y promueve trámites web para reducir filas en sus locales. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video: Exitosa/ATV)

Medidas para reducir las colas

El representante del RENIEC señaló que muchas personas podrían realizar la renovación de manera virtual utilizando el aplicativo DNI Biofacial y la plataforma web de la institución. Solo en los últimos días, alrededor de 14 mil ciudadanos pudieron completar su trámite sin acudir a una oficina. “Incluso, si tienen el DNI caduco, no necesitan ir necesariamente a una oficina, pueden hacerlo de manera web”, afirmó Torres.

Asimismo, la institución ha habilitado horarios extendidos y atención los fines de semana para descongestionar las oficinas. “Estamos ampliando en los principales locales para atender 12 horas seguidas y los días sábados y domingos”, explicó el director para el citado medio. Estas medidas buscan agilizar la entrega de documentos físicos, que suele demorar entre dos y tres minutos por cada DNI.

Frente al malestar ciudadano por las largas esperas, Reniec implementa un plan de contingencia que incluye la ampliación de horarios a 12 horas y la atención durante sábados y domingos en locales específicos. Conoce todos los detalles para realizar tu trámite de DNI de forma más eficiente. (Crédito: Exitosa)

A pesar de no haber recibido recursos adicionales del Ejecutivo para este periodo electoral, el RENIEC informó que está priorizando la contratación de 500 personas más para reforzar la atención en todo el país. “El Ejecutivo no nos ha dado los cincuenta millones adicionales que solicitamos, aun así estamos haciendo un gran esfuerzo”, indicó Torres.

El funcionario recordó que únicamente las personas con el DNI caducado deben acudir a renovar su documento. Aclaró que los DNI azul y amarillo siguen siendo válidos mientras su fecha de vigencia no haya expirado. Asimismo, señaló que quienes realicen el trámite de manera virtual solo deberán acudir a las oficinas para la entrega del documento físico, lo que evita una segunda visita y contribuye a reducir las largas colas en los locales de atención.

Reniec habilita más de 100 agencias en diversas regiones para facilitar trámites y entrega de DNI el sábado y domingo. Foto: Reniec

Elecciones 2026: voto con DNI vencido

El Reniec anunció que los ciudadanos podrán votar con DNI vencido o por vencer en la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026. La medida, formalizada mediante la Resolución Jefatural N° 000030-2026/JNAC/RENIEC, busca garantizar el derecho al sufragio de más de 1.8 millones de peruanos cuyos documentos perdieron vigencia, en un contexto marcado por largas filas y reclamos en las sedes de la entidad. La directora de Reniec, Carmen Milagros Velarde Koechlin, firmó la resolución que extiende de manera excepcional la vigencia del Documento Nacional de Identidad únicamente para el sufragio de este domingo 12 de abril.

La decisión responde a la alta demanda que enfrentan las oficinas de Reniec en ciudades como Lima, Miraflores y Callao, donde se han registrado colas que superan las dos cuadras y esperas de hasta cinco horas para la tramitación y entrega de documentos. Usuarios han denunciado desorden, falta de señalización y personal insuficiente, lo que derivó en episodios de tensión y la aparición de revendedores de turnos en la fila, quienes ofrecían lugares por montos entre 3 y 20 soles.

Más de 27 millones votarán el 12 de abril: este será el horario para sufragar en 2026. (Foto: Agencia Andina)

La extensión de la vigencia del DNI solo será válida para la jornada electoral y no habilita el uso del documento vencido en trámites civiles o bancarios. Reniec habilitó agencias exclusivas para la entrega de documentos tramitados por internet y amplió el horario de atención ante el incremento del 43% en la demanda habitual. Autoridades de la entidad explicaron que la proximidad de las elecciones y la campaña para el DNI electrónico influyeron en el aumento de trámites.