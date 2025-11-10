Susy Díaz, su visita al SIN, Vladimiro Montesinos, Matilde Pinchi, y la deuda que le costó su casa: “No quería darme plata”

Susy Díaz rompe su silencio y confirma romance con el expremier Otárola: “Me sacaba a bailar y no le importaba que nos ampayen”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

En una nueva emisión del programa de Beto Ortiz, la siempre polémica Susy Díaz volvió a sorprender al público con una serie de confesiones que revelan pasajes poco conocidos de su vida política y personal. En una conversación cargada de momentos de tensión, humor y recuerdos, la excongresista admitió haber conocido en persona a Vladimiro Montesinos, el exasesor presidencial del régimen de Alberto Fujimori, a quien incluso visitó en las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) durante su etapa como legisladora.

Todo comenzó cuando Ortiz le preguntó directamente: “¿Conoces en persona a Montesinos?”. A lo que Susy Díaz respondió con firmeza: “Sí. La respuesta es verdad.” La revelación sorprendió al conductor, quien no tardó en expresar su asombro: “Esa es una verdadera revelación. Casi nadie puede decir eso”.

Entre risas nerviosas y con la música de suspenso de fondo, Susy empezó a relatar cómo se produjo aquel encuentro. “Me mandó a buscar para ir al Servicio de Inteligencia”, dijo, confirmando que fue el propio Vladimiro Montesinos quien pidió verla. Según contó, en ese momento ella era congresista y tenía como propósito defender uno de sus proyectos de ley más emblemáticos: la Ley del Artista, una propuesta que —lamentó— “hasta el día de hoy nunca se aprobó”.

Susy Díaz advierte que Matilde Pinchi Pinchi le tenía ‘colera’

“Yo fui a hablarle para que se apruebe la ley del artista”, recordó. “De mis ciento veinte proyectos de ley, se aprobaron treinta y cuatro, pero muchos me los quitaban y el Poder Ejecutivo los aprobaba a su nombre. Yo luchaba por los artistas, quería que se reconozca su trabajo.”

Ortiz le pidió más detalles sobre aquel encuentro. “¿Cómo era él? ¿Dónde te recibió?”. Con tono tranquilo, la actriz cómica describió la escena: “Sí, fue en la misma salita del Servicio de Inteligencia, donde se veían los sillones de cuero y los cerros de dólares en los vladivideos. Me dijo que trabajaba mucho, que no tenía tiempo de salir, que estaba todo el día y toda la noche viendo la seguridad ciudadana”.

Pero la conversación dio un giro inesperado cuando Susy, fiel a su estilo, soltó una frase que hizo reír al conductor y al público: “Vladimiro jamás me dio plata, me quería dar plátano nomás.”Entre carcajadas, Beto intentó confirmar si había entendido bien, y Susy añadió, entre risas, que “no pasó nada” y que Montesinos “solo le dijo que la llamaría para salir”, aunque ella no aceptó. “No salí con él porque tenía una tóxica que lo cuidaba, una guachimana”, bromeó. “Creo que era la señora Pinchi Pinchi”, dijo entre risas, aludiendo a la excolaboradora del asesor presidencial.

Sus problemas judiciales y su casa

Sin embargo, aquella historia terminó teniendo consecuencias serias. “De ahí vino la denuncia, diciendo que Vladimiro me había dado dinero, lo cual era falso”, relató. “Él mismo declaró que nunca me dio dinero. Pero igual me condenaron a pagar doscientos mil soles solidarios, cien mil míos y cien mil de él. Si no pagaba, me embargaban la casa.”

Con tono resignado, pero firme, Susy contó que tuvo que pagar el dinero para no perder su vivienda. “Soy la única de toda esa historia de corrupción que pagó sin haber sido corrupta”, comentó con orgullo. “Pagué todo, aunque mi casa no valía esa cantidad. Me hicieron pagar a la fuerza.”

Beto Ortiz la calificó como “una ciudadana ejemplar” por haber cumplido con la sanción a pesar de no tener responsabilidad directa. Susy asintió: “Si no pagaba, me quitaban mi casa. Y ahora sigo enfrentando una persecución política que lleva más de veinticinco años.”

La excongresista aseguró que desde el año 2000 ha recibido notificaciones constantes de la Policía, la Fiscalía y el Juzgado Anticorrupción, y que en 2018 incluso le llegó una nueva deuda de 188 mil soles adicionales, pese a haber cumplido con lo establecido. “Me quieren dejar calata”, ironizó, provocando risas en el set.

