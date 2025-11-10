Perú

Susy Díaz, su visita al SIN, Vladimiro Montesinos, Matilde Pinchi, y la deuda que le costó su casa: “No quería darme plata”

La actriz cómica revela que conoció a Vladimiro Montesinos: “Me mandó a buscar al Servicio de Inteligencia”

Guardar
Susy Díaz rompe su silencio y confirma romance con el expremier Otárola: “Me sacaba a bailar y no le importaba que nos ampayen”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

En una nueva emisión del programa de Beto Ortiz, la siempre polémica Susy Díaz volvió a sorprender al público con una serie de confesiones que revelan pasajes poco conocidos de su vida política y personal. En una conversación cargada de momentos de tensión, humor y recuerdos, la excongresista admitió haber conocido en persona a Vladimiro Montesinos, el exasesor presidencial del régimen de Alberto Fujimori, a quien incluso visitó en las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) durante su etapa como legisladora.

Todo comenzó cuando Ortiz le preguntó directamente: “¿Conoces en persona a Montesinos?”. A lo que Susy Díaz respondió con firmeza: “Sí. La respuesta es verdad.” La revelación sorprendió al conductor, quien no tardó en expresar su asombro: “Esa es una verdadera revelación. Casi nadie puede decir eso”.

Entre risas nerviosas y con la música de suspenso de fondo, Susy empezó a relatar cómo se produjo aquel encuentro. “Me mandó a buscar para ir al Servicio de Inteligencia”, dijo, confirmando que fue el propio Vladimiro Montesinos quien pidió verla. Según contó, en ese momento ella era congresista y tenía como propósito defender uno de sus proyectos de ley más emblemáticos: la Ley del Artista, una propuesta que —lamentó— “hasta el día de hoy nunca se aprobó”.

Susy Díaz confiesa que fue
Susy Díaz confiesa que fue citada por Vladimiro Montesinos para hablar sobre la Ley del Artista. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Susy Díaz advierte que Matilde Pinchi Pinchi le tenía ‘colera’

Yo fui a hablarle para que se apruebe la ley del artista”, recordó. “De mis ciento veinte proyectos de ley, se aprobaron treinta y cuatro, pero muchos me los quitaban y el Poder Ejecutivo los aprobaba a su nombre. Yo luchaba por los artistas, quería que se reconozca su trabajo.”

Ortiz le pidió más detalles sobre aquel encuentro. “¿Cómo era él? ¿Dónde te recibió?”. Con tono tranquilo, la actriz cómica describió la escena: “Sí, fue en la misma salita del Servicio de Inteligencia, donde se veían los sillones de cuero y los cerros de dólares en los vladivideos. Me dijo que trabajaba mucho, que no tenía tiempo de salir, que estaba todo el día y toda la noche viendo la seguridad ciudadana”.

Pero la conversación dio un giro inesperado cuando Susy, fiel a su estilo, soltó una frase que hizo reír al conductor y al público: “Vladimiro jamás me dio plata, me quería dar plátano nomás.”Entre carcajadas, Beto intentó confirmar si había entendido bien, y Susy añadió, entre risas, que “no pasó nada” y que Montesinos “solo le dijo que la llamaría para salir”, aunque ella no aceptó. “No salí con él porque tenía una tóxica que lo cuidaba, una guachimana”, bromeó. “Creo que era la señora Pinchi Pinchi”, dijo entre risas, aludiendo a la excolaboradora del asesor presidencial.

Susy Díaz confiesa que fue
Susy Díaz confiesa que fue citada por Vladimiro Montesinos para hablar sobre la Ley del Artista. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Sus problemas judiciales y su casa

Sin embargo, aquella historia terminó teniendo consecuencias serias. “De ahí vino la denuncia, diciendo que Vladimiro me había dado dinero, lo cual era falso”, relató. “Él mismo declaró que nunca me dio dinero. Pero igual me condenaron a pagar doscientos mil soles solidarios, cien mil míos y cien mil de él. Si no pagaba, me embargaban la casa.”

Con tono resignado, pero firme, Susy contó que tuvo que pagar el dinero para no perder su vivienda. “Soy la única de toda esa historia de corrupción que pagó sin haber sido corrupta”, comentó con orgullo. “Pagué todo, aunque mi casa no valía esa cantidad. Me hicieron pagar a la fuerza.”

Beto Ortiz la calificó como “una ciudadana ejemplar” por haber cumplido con la sanción a pesar de no tener responsabilidad directa. Susy asintió: “Si no pagaba, me quitaban mi casa. Y ahora sigo enfrentando una persecución política que lleva más de veinticinco años.”

La excongresista aseguró que desde el año 2000 ha recibido notificaciones constantes de la Policía, la Fiscalía y el Juzgado Anticorrupción, y que en 2018 incluso le llegó una nueva deuda de 188 mil soles adicionales, pese a haber cumplido con lo establecido. “Me quieren dejar calata”, ironizó, provocando risas en el set.

Susy Díaz confiesa que fue
Susy Díaz confiesa que fue citada por Vladimiro Montesinos para hablar sobre la Ley del Artista. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Temas Relacionados

Susy DíazVladimiro MontesinosMatilde Pinchi PinchiEl Valor de la Verdadperu-entretenimiento

Más Noticias

Susy Díaz confiesa romance con el expremier Alberto Otárola: “Cuando era viceministro, pero preferí al ‘Mero’ Loco”

La exvedette Susy Díaz confesó en El valor de la verdad que mantuvo un breve romance con el expremier Alberto Otárola durante el 2003, cuando este era viceministro. ‘No le importaba que nos ampayen”

Susy Díaz confiesa romance con

No es Argentina ni Brasil: este es el país con mayor consumo de pollo en Sudamérica con 56 kg. por persona

El auge del consumo de pollo en América del Sur revela un cambio en los hábitos alimenticios y económicos de la región, donde esta carne accesible y nutritiva gana terreno como la principal fuente de proteína animal

No es Argentina ni Brasil:

Calendario Lunar 2025: estas son las fases de la luna de la semana

En los próximos días, el astro más cercano al planeta embellecerá los cielos con estas fases

Calendario Lunar 2025: estas son

Susy Díaz afirma ‘tener talento’ y confiesa cómo empezó en TV: “He tenido la bendición de Dios de nacer con suerte”

La exvedette recordó en “El valor de la verdad” cómo inició su carrera en Panamericana Televisión y los años en que conoció a Augusto Polo Campos

Susy Díaz afirma ‘tener talento’

Perú es reconocido por tener el mejor chocolate del mundo tras coronarse en el International Chocolate Awards

La chocolatera peruana Cacaosuyo obtuvo el máximo galardón con su barra El Ganso, elaborada con cacao de Junín, consolidando a nuestro país como referente mundial en la producción de chocolate fino

Perú es reconocido por tener
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Kelly Portalatino defiende visitas de

Kelly Portalatino defiende visitas de su pareja, sentenciado por robo agravado, en el Congreso: “Es de mi entera confianza”

Decisión sobre entrega de salvoconducto a Betssy Chávez seguirá aplazada hasta diciembre, confirma canciller

Marcha de la generación Z: Congresista Diana Gonzáles cuestiona “trato diferenciado” del Gobierno a protestas de mineros

Congresista Ariana Orué usa a su trabajador para que la lleve al gimnasio y contrata al socio de su hermana

¿Quiénes lideran la intención de voto para la Alcaldía de Lima?: Susel Paredes y Sofía Franco entre los primeros 5

ENTRETENIMIENTO

Susy Díaz confiesa romance con

Susy Díaz confiesa romance con el expremier Alberto Otárola: “Cuando era viceministro, pero preferí al ‘Mero’ Loco”

Susy Díaz afirma ‘tener talento’ y confiesa cómo empezó en TV: “He tenido la bendición de Dios de nacer con suerte”

Susy Díaz pensó llamar ‘Candy’ a su hija Florcita: “De lo que se salvó, me hubiera denunciado”

Susy Díaz pagó el depa de Florcita y Néstor Villanueva por años en Miraflores: “Luego se mudaron a uno más grande”

Susy Díaz admite error estético en sus labios y se arrepiente: “Me inyectaron, creo biopolímeros y cambió mi rostro”

DEPORTES

Alianza Lima vs Olva Latino

Alianza Lima vs Olva Latino 3-1: resumen del triunfazo ‘blanquiazul’ por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Jean Ferrari pide serenidad en la búsqueda del nuevo DT de la selección y toma con humor las teorías de injerencia en la Liga 1

Resultados de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así quedaron los partidos de la jornada

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así marchan los equipos tras final de la fecha 3 de la primera fase

Nicole Pérez brilló en la victoria de Atenea vs Regatas Lima y confía en el potencial del equipo: “Podemos estar entre las cinco mejores”