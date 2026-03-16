Perú

Un programa de la UE ha puesto los puntos sobre las íes para cerca de 4.000 mipymes peruanas

La regulación sobre productos libres de deforestación obliga a las mipymes de Perú a optimizar procesos y adoptar nuevas normas de calidad, según la organización del AL-INVEST Verde

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El programa AL-INVEST Verde impulsa
El programa AL-INVEST Verde impulsa a más de 24.500 mipymes en América Latina hacia la competitividad internacional y prácticas sostenibles.

Casi 4.000 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) de Perú han experimentado un salto en competitividad y sostenibilidad gracias a un programa de la Unión Europea (UE) que impulsa la adaptación de los negocios peruanos a las exigencias de los mercados internacionales.

Así lo reveló el comunicado oficial de la iniciativa AL-INVEST Verde, que destaca el impacto concreto y medible en la economía empresarial del país.

La sostenibilidad se consolida como requisito para las mipymes

El programa, financiado por la Unión Europea, ejecutó 24 proyectos en América Latina que beneficiaron a más de 24.500 empresas, de las cuales 3.982 corresponden a Perú.

Esta iniciativa tiene como objetivo promover el empleo, la transformación digital y la adopción de prácticas sostenibles en sectores productivos estratégicos.

Cerca de 4.000 pymes de
Cerca de 4.000 pymes de Perú integran sostenibilidad, economía circular y eficiencia productiva para acceder a los mercados globales.

La intervención se ha focalizado en apoyar a las empresas a incorporar la economía circular y cumplir estándares ambientales y de calidad, requisitos cada vez más estrictos para acceder a mercados como el europeo.

En el caso peruano, la UE destinó más de 8 millones de euros en la primera convocatoria de este programa internacional, con énfasis en los sectores agrícola e industrial.

Las empresas beneficiadas han reportado mejoras en eficiencia productiva, reducción de costos y optimización de recursos, lo que les ha permitido acceder a compradores internacionales.

Financiamiento europeo acelera desarrollo de empresas peruanas

Según el comunicado, más de 6.500 mipymes latinoamericanas adoptaron prácticas sostenibles y 3.100 empresas incorporaron normas y estándares de calidad y sostenibilidad.

El impacto en la facturación también ha sido tangible. De acuerdo con la información oficial, 2.390 empresas incrementaron sus ingresos tras participar en ruedas y encuentros de negocio organizados por la iniciativa.

La inversión de más de
La inversión de más de ocho millones de euros permite la ejecución de proyectos que buscan elevar la competitividad y sostenibilidad de las mipymes latinoamericanas.

Este tipo de actividades ha permitido a las empresas establecer contactos con potenciales compradores y conocer de primera mano los requisitos del mercado europeo, como el Reglamento sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR), que exige trazabilidad y cumplimiento ambiental en toda la cadena de valor.

Los primeros 24 proyectos culminados alcanzaron y superaron las metas previstas, que fortalecieron decisivamente las capacidades de las mipymes, posicionándolas como referentes en sostenibilidad y eficiencia productiva”, dijo la líder del equipo del programa, Irene Hadadd.

Además, Hadadd subrayó que actualmente se ejecutan 43 nuevos proyectos enfocados en mejorar la productividad, la competitividad y la sostenibilidad de pequeños empresarios y productores de la región.

El acceso a mercados globales crece para mipymes peruanas

El comunicado enfatizó que integrar sostenibilidad, eficiencia y transformación digital se ha convertido en un factor estratégico para las empresas peruanas, no solo para mejorar su gestión interna sino para abrir puertas a nuevas oportunidades en cadenas de valor internacionales.

Los datos revelan que el acceso a capacitación, financiamiento y herramientas de gestión permite a las mipymes peruanas competir en igualdad de condiciones con otros países de la región.

El 31% de las mipymes
El 31% de las mipymes beneficiadas por AL-INVEST Verde en América Latina mejoraron la eficiencia de sus procesos productivos.

La iniciativa de la Unión Europea también ha contribuido a posicionar a Perú como uno de los líderes regionales en la adopción de regulaciones ambientales y de calidad, sentando bases sólidas para futuras exportaciones sostenibles.

Según el comunicado, la continuidad del programa con nuevos proyectos y recursos ratifica el compromiso europeo de acompañar a las empresas peruanas en su proceso de internacionalización y adaptación a los desafíos del comercio global.

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