Estas empresas podrán vender más y pagar menos impuestos a partir de 2026: la clave detrás del nuevo límite anunciado por el MEF

El aumento de la Unidad Impositiva Tributaria a 5.500 soles desde 2026 ampliará los beneficios tributarios para las mypes en Perú.

El incremento de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) a 5.500 soles desde enero de 2026 abre una ventana de oportunidades para las micro y pequeñas empresas (mypes) en Perú, según explicó a Infobae Perú Juan Santivañez, socio de BKR Santivañez y experto en contabilidad y tributación.

La medida, ya oficializada por el Gobierno, no solo ajusta el monto de deducciones personales y tributos, sino que modifica los límites de ventas y obligaciones para empresas de menor tamaño.

El aumento de la UIT a 5.500 soles ampliará beneficios para mypes desde 2026

El especialista indicó que el nuevo valor representa un incremento cercano al 2% respecto a 2025 y que este ajuste regular suele anunciarse en diciembre para aplicarse a partir de enero.

“La UIT se actualiza normalmente por inflación y es un referente clave para multas, deducciones y topes tributarios”, señaló Santivañez en conversación con Infobae Perú.

El impacto inmediato del aumento de la UIT se verá en los impuestos que pagan tanto las personas naturales como las empresas. “Al subir la UIT, el monto de ingresos que se puede deducir de impuestos será mayor, así que a igual sueldo, el impuesto a la renta será menor el próximo año”, precisó Santivañez.

Como ya se informó anteriormente, en el caso de quienes trabajan en planilla o emiten recibos por honorarios, la deducción automática de 7 UIT permitirá que más ingresos queden exentos de tributar.

La nueva UIT incrementa automáticamente el tramo de ventas para ser considerada microempresa, permitiendo que más negocios mantengan sus ventajas fiscales.

El reajuste de la UIT reducirá la carga fiscal sobre las utilidades de las mypes, según BKR Santivañez

Pero el cambio también implica una ampliación en el umbral para que una empresa sea considerada microempresa. “La consideración para ser microempresa es que las ventas anuales no superen 150 UIT.

Con la nueva UIT, ese límite sube y empresas que vendan un poco más que el año anterior podrán seguir siendo microempresas”, indicó el experto tributario. Las mypes, bajo este régimen, acceden a tasas preferenciales y a menores cargas en materia laboral.

Al detallar los efectos prácticos para el sector, Santivañez recordó que “las micro y pequeñas empresas tributan en el impuesto a la renta bajo el régimen MYPE tributario: las primeras quince UIT pagan solo 10% de impuesto, y el exceso tributa 29,5%. Al subir la UIT, ese tramo de beneficio se amplía”.

Esto significa que las empresas podrán generar mayor volumen de ventas sin perder los beneficios de su régimen y, en términos efectivos, pagarán menos impuestos por el mismo nivel de utilidad.

Juan Santivañez, Socio de BKR - Santivañez.

La ampliación de la UIT en 2026 también sostendrá regímenes laborales especiales

El aumento de la UIT también repercute en el régimen laboral de las mypes. “La microempresa puede mantener una planilla especial donde los trabajadores solo reciben 15 días de vacaciones y EsSalud, mientras que la pequeña empresa otorga beneficios laborales a la mitad de lo que se exige en el régimen general”, explicó Santivañez.

Al incrementarse la UIT, explica el portavoz de BKR Santivañez, más empresas en el Perú podrán mantener estos tratos diferenciales y seguir operando con costos laborales reducidos.

“El aumento de la UIT permite que el tramo de ventas para ser considerada micro o pequeña empresa sea mayor, y eso facilita que más empresas se mantengan en estos regímenes laborales especiales”, señaló el experto.

El ajuste de la UIT eleva el monto de ingresos deducibles, generando un menor pago del impuesto a la renta para trabajadores en planilla y recibos por honorarios.

¿El Estado usará el alza de la UIT como incentivo para la formalización empresarial?

El socio de BKR Santivañez subrayó, sin embargo, que los cambios legales y tributarios solo tendrán efecto si se acompañan de una cultura de cumplimiento y de servicios públicos eficientes.

“El Estado debe demostrar que el dinero se gasta de manera eficiente y comunicar a los empresarios los beneficios de la formalización”, afirmó. La posibilidad de acceder a financiamiento formal y mejores tasas de crédito es uno de los incentivos más concretos para que las mypes apuesten por la legalidad, según el experto.

Con todo, el nuevo valor de la UIT para 2026 permitirá que más empresas sigan disfrutando de beneficios tributarios y laborales, generando un entorno más favorable para el crecimiento de las mypes.