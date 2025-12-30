America Inhouse

Innovación, formalización y acceso a mercados: las claves de las Mypes para competir y crecer en el Perú

La experiencia de más de 2.400 emprendedores de todo el país, reunidos en la Semana Contigo Emprendedor BCP, evidenció que el avance tecnológico, la gestión ordenada y la superación creativa de obstáculos emergen como factores decisivos para fortalecer el tejido empresarial y mejorar las oportunidades de desarrollo en el contexto actual

El BCP, desde 2019, impulsa micro y pequeñas empresas a través del programa Contigo Emprendedor BCP. Foto: Andina

El Banco de Crédito del Perú (BCP) acaba de cerrar la Semana Contigo Emprendedor BCP, una iniciativa que congregó a más de 2.400 emprendedores, expertos y representantes del sector empresarial y académico de distintas regiones del país. El evento, realizado en Arequipa, Cusco, Lima y Trujillo, giró en torno a los principales retos y oportunidades que afrontan las micro y pequeñas empresas (Mypes) para competir y lograr un crecimiento sostenible en el exigente entorno económico actual.

Según el BCP, las Mypes representan el 99,4% de las empresas peruanas y sostienen a millones de familias, pero aún enfrentan altos niveles de informalidad, baja productividad y acceso limitado tanto a crédito formal como a protección social. Durante la semana, se abordaron temas claves a través de diez conferencias y cinco conversatorios en formato presencial y virtual, bajo cinco ejes temáticos: perspectivas económicas, innovación y tecnología, gestión financiera y formalización, acceso a nuevos mercados y resiliencia emprendedora.

<b>Perspectivas económicas y el rol protagonista de las Mypes</b>

En la apertura del evento, especialistas subrayaron que las Mypes son un pilar económico nacional, pero también el eslabón más vulnerable. Generan más del 60% del empleo, aunque el 86% opera sin RUC y solo el 2-3% de sus trabajadores accede a seguro formal. Para el BCP, la resiliencia, la innovación y la visión de futuro son esenciales para transformar los desafíos en oportunidades y asegurar la competitividad de los negocios.

Semana Contigo Emprendedor BCP: Entre el 4 y 12 de septiembre de 2025, se realizó en Arequipa, Cusco, Lima y Trujillo, reuniendo a más de 1,400 emprendedores, expertos y líderes empresariales, con 10 conferencias y 5 conversatorios enfocados en tendencias, innovación, gestión financiera, acceso a mercados y resiliencia. Foto: Apeseg

José Carlos Callegari, líder del Programa Contigo Emprendedor del BCP, señaló que “el emprendimiento no es solo abrir un negocio: es innovar, gestionar tecnología, competir globalmente y acompañar a las Mypes, porque cuando ellas crecen, crece el Perú.”

<b>La agenda pendiente: formalización e inclusión financiera</b>

El evento remarcó que cerrar la brecha de financiamiento es fundamental para la supervivencia y el avance de los pequeños negocios. Actualmente, solo el 27% de las microempresas accede a crédito, lo que deja una brecha insatisfecha superior a los 10.000 millones de dólares. Voces especializadas resaltaron la necesidad de promover ecosistemas colaborativos entre bancos, organismos multilaterales y plataformas digitales, además de fomentar criterios ambientales, sociales y de gobernanza para fortalecer la sostenibilidad de las Mypes y su participación en mercados internacionales.

Experiencias compartidas por empresarios destacaron que perder el miedo a la formalización y aprovechar los nuevos productos de financiamiento, como la factura negociable o plataformas digitales, abre la puerta al crédito, mejora la gestión financiera y permite acceder a mayores oportunidades de negocio.

Las mypes son el 99.4% de las empresas, pero enfrentan alta informalidad, baja productividad y limitado acceso al crédito. El sistema financiero es clave para la formalización y el crecimiento, y la digitalización es el camino para competir globalmente. Foto: Difusión

<b>Innovación y tecnología para la competitividad</b>

Otra constante del encuentro fue la apuesta por la innovación y la digitalización como caminos ineludibles para crecer y competir. Emprendedores y expertos señalaron que adoptar tecnologías como la inteligencia artificial y el comercio digital debería ser una prioridad para el sector. El uso de herramientas digitales ha incrementado la eficiencia en hasta un 80%, y la experiencia de empresas que han invertido en procesos automatizados o personalizados muestra incrementos notables en venta e interacción con clientes.

Empresarios de sectores como el textil y la industria de bebidas en el sur del país expusieron cómo la resiliencia, el conocimiento del cliente y la creatividad han sido esenciales para superar obstáculos y escalar sus modelos de negocio. Según cifras del BCP, el 54% de Pymes peruanas declara ya estar implementando o capacitándose en inteligencia artificial y digitalización, posicionando al país entre los más activos en adopción tecnológica de la región.

<b>Acceso a nuevos mercados: identidad, sostenibilidad y visión global</b>

Las conferencias en Cusco pusieron el foco en cómo las Mypes pueden expandirse más allá de sus mercados tradicionales. Aprovechar tratados comerciales, profesionalizar la gestión y potenciar la identidad local y cultural se citan como factores diferenciadores para escalar hacia mercados nacionales e internacionales. Solo el 13% de las Pymes en Perú vende online, pero las que lo hacen han registrado un 30% más de ventas en el último año.

Acceder a financiamiento y apostar por la formalización resultan fundamentales para la supervivencia, el crecimiento y la credibilidad de las empresas, catalizando oportunidades de exportación y nuevos mercados. Foto: Difusión

Además, la banca formal, a través de productos digitales y acompañamiento, está facilitando el acceso al crédito y la capacitación para más de 350.000 emprendedores en los últimos cinco años, según la información proporcionada por el BCP.

<b>Resiliencia y transformación: historias que inspiran</b>

En Trujillo, el cierre de la semana estuvo marcado por testimonios de emprendedores que, pese a crisis políticas, pandemias o fenómenos climáticos, lograron reinventarse y crecer. El BCP señala que aunque las Mypes han enfrentado múltiples retos en años recientes, la resiliencia del sector queda patente en la reactivación del consumo y la inversión privada, así como en iniciativas que apuntan a la creatividad, la búsqueda de liquidez y el apoyo comunitario como factores de adaptación.

El mensaje final de la Semana Contigo Emprendedor BCP es claro: la resiliencia, la innovación, la formalización y la apertura a nuevos mercados son determinantes para que el espíritu emprendedor peruano supere adversidades y aporte al crecimiento económico y social del país.

