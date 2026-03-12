Perú

José Arista confirma la influencia de César Acuña en el gobierno de Dina Boluarte: “Él colocó al contralor y al presidente de la SBS”

El exministro de Economía también dio detalles de un enfrentamiento con César Vásquez, a quien acusó de buscar redirigir fondos regionales para financiar un hospital en Trujillo. Negativa le costó su reemplazo por José Salardi, aseguró

Guardar
José Arista expone las presiones políticas dentro del gobierno, señalando directamente a César Acuña. | LR

En medio de sus declaraciones en rechazo a una supuesta injerencia en la conformación del gabinete ministerial, el exministro de Economía y Finanzas José Arista confirmó la influencia de César Acuña en el Ejecutivo. Detalló que durante su paso como ministro de Economía, el líder de Alianza para el Progreso (APP) se comunicaba directamente con Dina Boluarte.

En declaraciones recogidas por La República, el ahora candidato al Senado por Fuerza Popular sostuvo que el exgobernador de La Libertad no solo tuvo el control de la designación de altos funcionarios, sino que era alguien a quien la mandataria escuchaba y que actuaba a través de César Vásquez, entonces ministro de Salud.

Relató que durante una reunión clave en Palacio de Gobierno para definir el presupuesto nacional, la presidenta Dina Boluarte solicitó que permitiera el ingreso de César Vázquez, quien solicitó reducir fondos asignados a gobiernos regionales, incluyendo Amazonas, con el objetivo de financiar un hospital en Trujillo por un monto de tres mil millones de soles.

“Quería bajarse el presupuesto de muchos gobiernos regionales, entre ellos el de Amazonas, para ir a financiar un hospital de tres mil millones en Trujillo para el que ya se había firmado un convenio. Obviamente ahí tenía muchos constructores de clientes”, afirmó.

Ministro César Vásquez y su
Ministro César Vásquez y su líder César Acuña. Foto: Ministerio de Salud

Explicó que rechazó esa solicitud, argumentando que aceptar habría significado un enfrentamiento directo con autoridades regionales y habría comprometido la transparencia del proceso presupuestal. “No tuvo mejor idea que ir a qujarse con la presidenta. Ella, yo sospecho que por presión de César Acuña, quiso cambiarme”, reveló.

“Llamaron al que era jefe de ProInversión, a José Salardi. Él ya estaba en Palacio a las once de la noche para que juramente. Estaba con toda su familia, con su fajín, con todo listo”, agregó y detalló que el intento de relevo fue detenido por el entonces presidente del Consejo de Ministros, quien amenazó con renunciar si se concretaba el cambio.

“El premier dijo: ‘No, de ninguna manera. No puedes hacer presidenta ese cambio. Si usted hace el cambio, me voy yo también, porque Arista se está portando a la altura de las circunstancias’”, relató.

Consultado sobre el alcance de las presiones de Acuña en el Ejecutivo, confirmó que la influencia del líder de APP no se limitó a las gestiones presupuestales. “Fue César Acuña quien puso al contralor de la República, fue César Acuña quien puso al presidente de la Superintendencia de Banca y Seguro. O sea, la presencia de Acuña ha sido fuerte con el gobierno de Boluarte”, declaró.

El exministro también negó haber utilizado esta información con fines políticos y sostuvo que solo decidió hablar tras sentirse aludido por declaraciones previas de Acuña. “Yo lo digo ahora porque él abrió esa ventana, porque si él no hubiera abierto esa ventana, yo no diría nada”, explicó.

Temas Relacionados

José AristaCésar AcuñaAlianza para el ProgresoAPPDina Boluarteperu-politica

Más Noticias

Premios Oscar 2026: Canales de TV en Perú para ver la transmisión EN VIVO de la ceremonia en Hollywood

La ceremonia de los Premios Oscar 2026 se transmitirá en Perú el domingo 15 de marzo desde las 17:00. Conoce los canales y la lista completa de nominados

Premios Oscar 2026: Canales de

Postergan inicio de clases hasta el 23 de marzo en esta región por el desborde de río y huaicos

La decisión se adoptó tras una reunión extraordinaria entre autoridades educativas, directores, docentes y representantes de padres de familia

Postergan inicio de clases hasta

Gobierno declara estado de emergencia en 10 regiones ante riesgo de lluvias intensas hasta mayo de 2026

El Ejecutivo oficializó la medida mediante decreto supremo tras informes técnicos que advierten riesgos para la población, la agricultura y la infraestructura en diversas zonas del país

Gobierno declara estado de emergencia

Ocho niños viven con sus madres en el penal femenino de Sullana mientras 235 internas participan en programas de resocialización

Durante una visita al establecimiento penitenciario, autoridades del Ministerio de la Mujer destacaron los talleres productivos y las oportunidades educativas dirigidas a las internas

Ocho niños viven con sus

Crisis de GLP: taxista instala balón de gas doméstico en su vehículo ante escasez en Trujillo

La falta de abastecimiento del combustible obliga a conductores a buscar alternativas riesgosas para poder trabajar

Crisis de GLP: taxista instala
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael Vela afirma que su

Rafael Vela afirma que su suspensión es un “mensaje de terror” para quienes investigan al poder y una presión para que renuncie

Rafael López Aliaga desata una ola de críticas por señalar que en los cuarteles se la pasan “haciendo estupideces”

Keiko Fujimori considera a Michelle Bachelet una “gran representante” ante la ONU: “Habría consenso en el Perú para respaldar su candidatura”

JNJ rechaza destituir a la jueza que otorgó dos medidas cautelares exprés a Patricia Benavides

Solo 13 de 36 candidatos presidenciales asistieron al Debate de Salud: Los favoritos ausentes pese a la crisis sanitaria

ENTRETENIMIENTO

Premios Oscar 2026: Canales de

Premios Oscar 2026: Canales de TV en Perú para ver la transmisión EN VIVO de la ceremonia en Hollywood

Katia Condos y su fuerte reacción al ser consultada sobre su separación de Federico Salazar: “Todo está en el comunicado”

Katia Condos y Federico Salazar anuncian su separación tras 30 años de relación: “Es un momento sensible”

Pamela López desconcertada tras enterarse de su ruptura con Paul Michael por comunicado: “Me tomó por sorpresa”

Usuarios ruegan a Federico Salazar que vuelva con Katia Condos tras su separación: “No echen al agua 30 años”

DEPORTES

Leao Butrón sitúa a Alejandro

Leao Butrón sitúa a Alejandro Duarte como el valor diferencial de Alianza Lima: “Varios puntos de los que tiene [en Liga 1 2026] son por él”

Renato Tapia atraviesa crisis en Al Wasl de la liga de Emiratos Árabes Unidos: su equipo suma tres derrotas al hilo

Gonzalo Bueno vs Pedro Boscardin: día, hora y dónde ver partido por cuartos de final del Challenger de Santiago 2026

Piero Cari, ‘joya’ de Alianza Lima, en la mira de clubes argentinos: “Han consultado por él, el seguimiento es real”

Jaime de la Pava, controversial acerca del caso de Carlos Zambrano y Miguel Trauco en el escándalo de Montevideo: “El jugador es muy apetecido”