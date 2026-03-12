José Arista confirma la influencia de César Acuña en el gobierno de Dina Boluarte: “Él colocó al contralor y al presidente de la SBS”

José Arista expone las presiones políticas dentro del gobierno, señalando directamente a César Acuña. | LR

En medio de sus declaraciones en rechazo a una supuesta injerencia en la conformación del gabinete ministerial, el exministro de Economía y Finanzas José Arista confirmó la influencia de César Acuña en el Ejecutivo. Detalló que durante su paso como ministro de Economía, el líder de Alianza para el Progreso (APP) se comunicaba directamente con Dina Boluarte.

En declaraciones recogidas por La República, el ahora candidato al Senado por Fuerza Popular sostuvo que el exgobernador de La Libertad no solo tuvo el control de la designación de altos funcionarios, sino que era alguien a quien la mandataria escuchaba y que actuaba a través de César Vásquez, entonces ministro de Salud.

Relató que durante una reunión clave en Palacio de Gobierno para definir el presupuesto nacional, la presidenta Dina Boluarte solicitó que permitiera el ingreso de César Vázquez, quien solicitó reducir fondos asignados a gobiernos regionales, incluyendo Amazonas, con el objetivo de financiar un hospital en Trujillo por un monto de tres mil millones de soles.

“Quería bajarse el presupuesto de muchos gobiernos regionales, entre ellos el de Amazonas, para ir a financiar un hospital de tres mil millones en Trujillo para el que ya se había firmado un convenio. Obviamente ahí tenía muchos constructores de clientes”, afirmó.

Ministro César Vásquez y su líder César Acuña. Foto: Ministerio de Salud

Explicó que rechazó esa solicitud, argumentando que aceptar habría significado un enfrentamiento directo con autoridades regionales y habría comprometido la transparencia del proceso presupuestal. “No tuvo mejor idea que ir a qujarse con la presidenta. Ella, yo sospecho que por presión de César Acuña, quiso cambiarme”, reveló.

“Llamaron al que era jefe de ProInversión, a José Salardi. Él ya estaba en Palacio a las once de la noche para que juramente. Estaba con toda su familia, con su fajín, con todo listo”, agregó y detalló que el intento de relevo fue detenido por el entonces presidente del Consejo de Ministros, quien amenazó con renunciar si se concretaba el cambio.

“El premier dijo: ‘No, de ninguna manera. No puedes hacer presidenta ese cambio. Si usted hace el cambio, me voy yo también, porque Arista se está portando a la altura de las circunstancias’”, relató.

Consultado sobre el alcance de las presiones de Acuña en el Ejecutivo, confirmó que la influencia del líder de APP no se limitó a las gestiones presupuestales. “Fue César Acuña quien puso al contralor de la República, fue César Acuña quien puso al presidente de la Superintendencia de Banca y Seguro. O sea, la presencia de Acuña ha sido fuerte con el gobierno de Boluarte”, declaró.

El exministro también negó haber utilizado esta información con fines políticos y sostuvo que solo decidió hablar tras sentirse aludido por declaraciones previas de Acuña. “Yo lo digo ahora porque él abrió esa ventana, porque si él no hubiera abierto esa ventana, yo no diría nada”, explicó.