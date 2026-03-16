Ducelia Echevarría acusa a Karla Tarazona de sacarla de 'Préndete': "Casualmente entró Christian Domínguez", revela Flor Ortola

Ducelia Echevarría acusa a Karla Tarazona de influir en su salida del programa 'Préndete', según confesó Flor Ortola en 'La Granja VIP Influencers'. (Instagram Ducelia Echevarría / Karla Tarazona)

Ducelia Echevarría, exintegrante de ‘Combate’ y ‘Esto es guerra’ y figura mediática, habría acusado a Karla Tarazona de influir en su abrupta salida del programa ‘Préndete’, de Panamericana Televisión. La revelación, realizada por la modelo argentina Flor Ortola durante el microprograma ‘La Granja VIP Influencers’, ha revivido viejas tensiones y arrojado luz sobre el detrás de cámaras del espacio matutino.

Según contó Ortola ante Ric La Torre y otra influencer, Ducelia le habría confesado que trabajar al lado de Karla Tarazona no fue fácil. “Ducelia estuvo en ‘Préndete’ con Karla Tarazona y Kurt (Villavicencio), todavía no estaba Rocío Miranda, bueno eran los tres. Según Ducelia, Karla la bajó porque dice que siempre la hacía sentir incómoda, le hacía caras, como que nunca era suficiente”, relató la argentina, dejando entrever que la relación profesional entre ambas no era la mejor.

La chispa fue aún más encendida cuando Ortola sugirió que la salida de Ducelia coincidió con la entrada al programa de Christian Domínguez, pareja de Karla Tarazona. “Y casualmente, cuando sacan a Ducelia, entra Christian Domínguez... que Karla la bajó para meter a Christian (dijo una de las influencers)”, remató. La insinuación fue tomada con sorpresa por los presentes y rápidamente generó debate en redes sociales, donde los seguidores del programa y de las involucradas han expresado opiniones divididas.

En una conversación secreta, Ducelia Echeverría le habría contado a Flor Ortola que Karla Tarazona habría sido la responsable de su salida del programa 'Préndete' para dar paso a Christian Domínguez. A su vez, Ortola se lo cuenta a Ric La Torre en 'La Granja VIP Influencers'. Video: TikTok @riclatorrez

Por su parte, Karla Tarazona ha preferido mantenerse al margen de la controversia. Tras recientes declaraciones de Pamela Franco y Melanie Martínez —ambas madres de hijas de Christian Domínguez— sobre la vida personal del cumbiambero, Tarazona aclaró que no emitirá comentarios sobre ninguna de las partes y que será el propio cantante quien deba responder por su situación. “No saldrá ninguna palabra ni en contra ni en favor de nadie, porque sobre todas las cosas está mi hijo. él (Christian) será quien tenga que responder; de mi parte no voy a emitir ningún comentario”, sentenció.

La Granja VIP: el reality que promete revolucionar la pantalla

La confesión de Flor Ortola tuvo lugar durante ‘La Granja VIP Influencers’, el microprograma que sirve de antesala al estreno de uno de los realities más ambiciosos del año: ‘La Granja VIP’. Este formato, que debutará el lunes 16 de marzo a las 8:30 p.m. por Panamericana Televisión, reunirá a 16 figuras de la farándula nacional en un entorno rural, completamente aislados de la tecnología y el lujo citadino, bajo la conducción de Ethel Pozo y Yaco Eskenazi.

Durante trece semanas, los participantes deberán adaptarse a una vida de trabajo en el campo, cuidar animales y superar retos físicos y emocionales, todo bajo la mirada de cámaras que registrarán cada momento. La convivencia, los conflictos, las alianzas y la lucha por un premio de S/100 000 serán el eje de la competencia, que apuesta por mostrar a los famosos fuera de su zona de confort y enfrentando desafíos reales.

Sé testigo del emocionante inicio de 'La Granja VIP Influencers'. 16 de los influencers más populares llegan a un entorno completamente nuevo, listos para una experiencia sin filtros ni retoques. ¿Podrán sobrevivir a la vida en el campo? Videos: TikTok @riclatorrez / @josepastord

Hasta el momento, la producción ha confirmado a figuras como Celine Aguirre, Gabriela Herrera, Mark Vito, Mónica Torres, Renato Rossini Jr., Pamela López, Samahara Lobatón, Miguel Vergara, La Mackyna, Pablo Heredia, Yiddá Eslava y ‘Cri Cri’ (el primo de Jefferon Farfán). El elenco final será revelado en los próximos días, pero la expectativa es alta, tanto por los perfiles diversos como por la promesa de imágenes inéditas y reacciones genuinas de los concursantes.

¿Quién es Ducelia Echevarría? Realities, polémicas y búsqueda de paz

Ducelia Echevarría es uno de los rostros más reconocidos de los realities peruanos. Tras varias temporadas en ‘Esto es Guerra’, la modelo encontró una oportunidad en la televisión tradicional al sumarse como co-conductora a ‘Préndete’, junto a Karla Tarazona y Kurt Villavicencio. Sin embargo, su paso por el programa fue breve y, según ha contado en entrevistas, estuvo marcado por la incomodidad y la búsqueda de bienestar personal.

El tiktoker José Pastor analizó el sorpresivo debut del reality show 'La Granja VIP Influencer', que alcanzó cifras de visualización inesperadas, superando las 126 mil vistas en su transmisión en vivo. ¿Fue un éxito rotundo? Video: TikTok @josepastord

En declaraciones pasadas, Ducelia explicó que tras salir de ‘Esto es Guerra’ todo era incierto y que su arribo a Panamericana fue una “luz de esperanza”. No obstante, el ambiente en ‘Préndete’ no fue el ideal: “No encajaba en el programa, porque ya había salido de un reality y lo que quería era paz”, confesó, reconociendo que la dinámica la agotaba emocionalmente y la alejaba de sus verdaderos deseos.

Sobre su relación con Karla Tarazona, Ducelia fue diplomática: “Yo siempre brillo con luz propia, a mí nadie me da la chispita para brillar. Si alguien de atrás me quiere opacar, yo siempre estuve presente”. Ante preguntas directas sobre si la incomodidad laboral estaba relacionada con Tarazona, prefirió no ahondar en detalles y dejar el tema en suspenso: “Prefiero dejarlo ahí, nada más”.