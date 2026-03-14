Karla Tarazona responde triste tras revelaciones de Pamela Franco sobre Christian Domínguez: “Hablaremos por interno”

Luego de las explosivas declaraciones de Pamela Franco, Karla Tarazona reapareció para aclarar cómo se encuentra su relación con Christian Domínguez y aseguró que cualquier tema lo hablarán en privado. Panamericana Televisón/ La Mesa Redonda.

La polémica en torno a Christian Domínguez volvió a encenderse en el mundo del espectáculo luego de que la cantante Pamela Franco lanzara duras declaraciones durante una transmisión en vivo en redes sociales junto a Melanie Martínez.

Sus palabras generaron una ola de comentarios y especulaciones, especialmente porque mencionó episodios ocurridos durante su relación con el líder de la Gran Orquesta Internacional, dejando entrever situaciones que habrían involucrado también a Karla Tarazona.

En medio de este escenario, la conductora de televisión decidió pronunciarse públicamente para aclarar cómo se encuentra su relación con el cantante y para marcar su postura frente a las declaraciones que rápidamente se viralizaron en redes sociales y programas de entretenimiento.

Todo comenzó cuando Pamela Franco participó en un ‘live’ en TikTok junto a Melanie Martínez, donde ambas conversaron abiertamente sobre sus experiencias sentimentales con Christian Domínguez. Durante esa transmisión, la cantante sorprendió al revelar una decisión que tomó cuando su romance con el artista llegó a su fin.

Karla Tarazona se pronuncia tras polémica de Pamela Franco y Christian Domínguez. Captura: TikTok.

Pamela Franco revela por qué le quitó las llaves a Christian Domínguez

En medio de la conversación, Franco contó que optó por quitarle las llaves de su departamento al cantante desde el inicio del distanciamiento, un gesto que interpretó como una forma de marcar límites claros en la relación.

“Si te quieren aguantar es tu problema, yo no tengo nada que ver, pero si me buscan y tú sabes cómo te portas... por favor... por eso yo te cerré la puerta, te quité la llave desde el comienzo”, expresó la cantante, en un comentario que rápidamente se difundió en plataformas digitales.

La frase no solo llamó la atención por su tono directo, sino también porque dejó entrever que la relación habría tenido momentos de tensión que motivaron esa decisión. Sin embargo, la revelación que más sorprendió llegó cuando Franco aseguró que durante el tiempo en que estuvo con Christian Domínguez, el cantante habría intentado acercarse sentimentalmente a Karla Tarazona.

Pamela Franco, expareja de Christian Domínguez, sonríe ampliamente mientras posa para una foto, mostrando su cabellera oscura y un vestido brillante de cuello alto.

Según su versión, esos intentos habrían ocurrido mientras ella aún mantenía una relación con el artista, lo que generó más controversia en el mundo de la farándula.

“Fue al mismo tiempo. Más bien, como (Karla) no le dijo que sí…”, comentó Franco durante la transmisión. Ante la pregunta directa sobre si el cantante estaba intentando mantener dos vínculos al mismo tiempo, respondió sin rodeos. “Sí, él me dijo”, afirmó.

Las declaraciones no tardaron en viralizarse y provocaron múltiples reacciones en redes sociales, donde usuarios y seguidores de los programas de espectáculos comenzaron a debatir sobre la veracidad de estas afirmaciones y sobre cómo podrían afectar la actual relación entre Karla Tarazona y Christian Domínguez.

Frente a ese escenario mediático, la conductora decidió romper su silencio y aclarar cuál es la situación actual entre ella y el cantante. Durante sus declaraciones, Tarazona optó por mantener un tono calmado y evitar entrar en confrontaciones públicas.

Karla Tarazona se pronuncia tras polémica de Pamela Franco y Christian Domínguez. Captura: TikTok.

¿Qué dijo Karla Tarazona sobre christian Domínguez?

La presentadora explicó que, pese a la controversia generada por las declaraciones de Pamela Franco, su relación con Christian Domínguez se mantiene estable y no atraviesa por una crisis como muchos especulaban.

“La situación está normal, él ha viajado porque tiene gira por Rioja y yo continúo trabajando, la vida es así. Lo que se tenga que hablar será en interno”, afirmó la conductora, dejando claro que cualquier conversación relacionada con este tema se manejará en el ámbito privado.

La frase fue interpretada por muchos como una señal de que la pareja prefiere resolver cualquier inquietud lejos de la exposición mediática, priorizando la discreción frente al debate público que se ha generado.

Sin embargo, ese no fue el único punto que abordó Karla Tarazona al referirse a la polémica. La conductora también fue consultada sobre las fuertes declaraciones que tanto Pamela Franco como Melanie Martínez realizaron contra Christian Domínguez durante el mencionado ‘live’.

Ante esa situación, Tarazona dejó en claro que no planea involucrarse directamente en el intercambio de comentarios ni responder públicamente a las críticas dirigidas al cantante.

Karla Tarazona se pronuncia tras polémica de Pamela Franco y Christian Domínguez. Captura: TikTok.

“Él será quien tenga que responder; de mi parte no voy a emitir ningún comentario. Por sobre todas las cosas está la estabilidad de mi hijo”, señaló la conductora, subrayando que su principal prioridad es el bienestar de su familia.

Mientras tanto, las declaraciones de Pamela Franco continúan generando reacciones y análisis en programas de entretenimiento y redes sociales, donde muchos usuarios intentan reconstruir la cronología de los hechos mencionados por la cantante.

La historia adquiere mayor interés para el público debido a que las tres figuras —Pamela Franco, Karla Tarazona y Christian Domínguez— han estado vinculadas sentimentalmente en distintos momentos, lo que añade una capa adicional.