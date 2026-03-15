Maribel Agüero confiesa que estuvo a punto de ser jurado en ‘El Gran Chef Famosos’ antes que Nelly Rossinelli: “La eligieron a ella”

La tiktoker Maribel Agüero reveló que superó el casting de 'El Gran Chef Famosos' antes que Nelly Rossinelli, pero la producción eligió a su colega. (Instagram Maribel Agüero / Nelly Rossinelli)

La previa al esperado estreno de ‘La Granja VIP’ ha traído consigo confesiones y anécdotas inesperadas de los influencers y personajes de la farándula nacional que participan en su microprograma ‘La Granja VIP Influencers’. En este contexto, la popular tiktoker Maribel Agüero sorprendió a sus seguidores al revelar que, antes de que Nelly Rossinelli se convirtiera en la querida “mamá de los pericotitos” y jurado de ‘El Gran Chef Famosos’, ella también pasó el casting para ocupar ese codiciado puesto.

“Yo entré primero a la entrevista, luego entró ella. Sí, podría haber sido [jurado], pero la eligieron a ella. Pero está bien, ¿no?”, contó Maribel con naturalidad ante las cámaras y entre risas con sus compañeros. La tiktoker, conocida por su estilo espontáneo y humorístico, compartió que ambas probaron distintos platos durante el casting y que cada una dio su opinión honesta ante la producción del exitoso programa culinario de Latina.

Lejos de mostrar resentimiento, Agüero tomó la experiencia como una anécdota más en su creciente carrera digital y bromeó con la posibilidad de que, tras su paso por ‘La Granja VIP Influencers’, le llegue una nueva oportunidad en televisión: “Puede que acá gane y me quede… Todo puede pasar en esta vida”. De hecho, la influencer no descarta que, como parte del formato, uno o dos influencers destacados puedan pasar al programa regular que comienza este lunes 16 de marzo, bajo la conducción de Ethel Pozo y Yaco Eskenazi.

‘La Granja VIP’: el reality que pone a prueba a los famosos en la vida rural

Con el estreno programado para el lunes 16 de marzo a las 8:30 p.m. por Panamericana Televisión, ‘La Granja VIP’ se perfila como uno de los realities más ambiciosos y comentados del año. El programa, presentado por Ethel Pozo y Yaco Eskenazi, reunirá durante trece semanas a 16 figuras del espectáculo nacional, quienes deberán dejar atrás el lujo y la tecnología para convivir en un entorno rural, completamente aislados del mundo exterior.

¡Revelación inesperada! Maribel Agüero compartió detalles del proceso de casting que pasó para 'El Gran Chef', donde compitió por el puesto de jurado contra la mismísima Nelly Rossinelli. ¿Qué pasó en la audición? Video: TikTok @clipzperuvian / La Granja VIP

El formato, que sigue la tendencia internacional de realities de aislamiento y supervivencia, propone un desafío único: los concursantes vivirán sin teléfonos, redes sociales ni contacto con el exterior, enfrentándose a tareas agrícolas, cuidado de animales y retos físicos y emocionales. La convivencia estará monitoreada por cámaras las 24 horas, lo que promete mostrar facetas inéditas y genuinas de los famosos.

El objetivo de los participantes es sobrevivir semana a semana a las pruebas y nominaciones, compitiendo por un premio de S/100 000. Hasta el momento, la producción ha revelado algunos de los nombres que formarán parte del elenco: Celine Aguirre, Gabriela Herrera, Mark Vito, Mónica Torres, Renato Rossini Jr., Pamela López, Samahara Lobatón, Miguel Vergara, La Mackyna, Pablo Heredia, Yiddá Eslava y ‘Cri Cri’ (el primo de Jefferon Farfán), junto a otras celebridades que se irán develando en los próximos días. La lista promete una convivencia cargada de personalidades diversas, posibles alianzas, choques de carácter y situaciones impredecibles.

Previo al estreno, Panamericana TV lanzó ‘La Granja VIP Influencers’, un microprograma de 20 horas donde varios tiktokers y figuras de la farándula conocieron las instalaciones y compartieron experiencias y confesiones, como la de Maribel Agüero sobre su paso por el casting de ‘El Gran Chef Famosos’. Este espacio también ha servido para que uno o dos influencers sean seleccionados para integrarse al reality regular, generando aún más expectativa entre el público y los propios participantes.

¿Quién es Maribel Agüero?

Maribel Agüero Rojas, de 34 años, es una de las tiktokers peruanas más queridas y vistas en la plataforma, donde es conocida como ‘Mamá Loncherita‘. Su contenido espontáneo, centrado en consejos de limpieza, recetas de loncheras saludables y anécdotas familiares, ha conquistado a más de 1.6 millones y le ha valido 108.2 millones de “me gusta” en TikTok.

Maribel Agüero acusada de no querer compartir caso de perro enfermo y cobrar por publicaciones. (Captura)

Su historia de éxito comenzó casi por accidente, cuando grabó un video divertido como tarea para su hijo y, desde entonces, no ha parado de crecer en el mundo digital. Maribel transmite optimismo y humor en cada publicación. Sus videos más viralizados incluyen desde trucos para limpiar el hogar hasta parodias sobre las relaciones de pareja y la maternidad, como “Cuando tienes una relación estable y feliz, pero sientes el dolor de Shakira y Karol G” y “Te enseño a preparar trigo con pescado broaster”.

En sus redes, también comparte los desafíos y logros de su vida familiar, como la compra de su casa propia después de 15 años de esfuerzo junto a su esposo, un testimonio que inspiró a miles de seguidores con su mensaje: “Cuando uno sueña y trabaja con el corazón, los milagros llegan”, comentó en noviembre del año pasado.

TikToker Maribel Aguero es criticada por cobrar a sus fans por su apoyo. (TikTok)

A pesar de su popularidad, Maribel ha enfrentado críticas y polémicas, como cuando fue señalada por cobrar por publicaciones o por no apoyar casos sociales en 2023. En aquella ocasión, la influencer se defendió entre lágrimas, recalcando su humildad y su deseo de mantener buen humor y transparencia, incluso en los momentos difíciles.

Maribel también estudió actuación gracias a una beca y ha hecho pequeñas apariciones en la telenovela ‘Maricucha 2’. Su carisma, autenticidad y perseverancia la perfilan como una figura con futuro en la televisión. Quizá, como ella misma dice, “todo puede pasar en esta vida” y la veamos pronto en un nuevo set, ya sea como concursante, jurado o conductora.