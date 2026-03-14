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Magaly Medina tras ‘live’ de Pamela Franco y Melanie: “Es quitarle la careta a Christian Domínguez ante Karla”

En Magaly TV La Firme, la conductora aseguró que Karla Tarazona estaría en una ‘etapa de negació’ tras las declaraciones contra Christian Domínguez

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Magaly Medina reaccionó al polémico “live” de Pamela Franco y Melanie Martínez, asegurando que las revelaciones buscarían exponer a Christian Domínguez frente a Karla Tarazona. ATV/ Magaly TV La Firme.

La reciente transmisión en vivo que protagonizaron Pamela Franco y Melanie Martínez en TikTok continúa generando repercusiones. Lo que comenzó como una conversación aparentemente informal terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados del espectáculo, luego de que ambas lanzaran comentarios críticos contra Christian Domínguez, líder de la Gran Orquesta Internacional.

Las declaraciones fueron analizadas posteriormente en el programa Magaly TV La Firme este 13 de marzo, donde la conductora Magaly Medina y la comentarista Daniela Cilloniz revisaron el contenido del polémico “live” y reflexionaron sobre el impacto que podría tener en la relación actual entre el cantante y Karla Tarazona.

El encuentro digital entre Franco y Martínez se volvió viral rápidamente, sobre todo por el tono frontal con el que ambas se refirieron a su relación pasada con el cumbiambero. En medio de la conversación, recordaron episodios que, según su versión, dejaron ver aspectos incómodos de la personalidad del artista. Estas revelaciones fueron interpretadas por muchos usuarios en redes sociales como una forma de exponer situaciones que, hasta ahora, se habían mantenido fuera del foco mediático.

Magaly Medina cuestiona relación de
Magaly Medina cuestiona relación de Christian Domínguez y Karla Tarazona tras revelaciones. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina sobre ‘live’ de Pamela Franco: “Le quitaron la careta a Christian Domínguez de Karla”

Al comentar el tema en su programa, Magaly Medina no dudó en calificar el momento como uno de los más explosivos de la semana en la farándula. Con su característico estilo directo, la conductora aseguró que el encuentro entre ambas mujeres no parecía casual ni improvisado, sino más bien una conversación cargada de mensajes que podrían tener destinatarios claros.

Es una bomba lo que han dicho, pero a raíz de qué se sientan, no lo sé (...) para mí es quitarle la careta a Christian Domínguez ante Karla Tarazona”, afirmó la periodista durante la emisión del programa.

Para la conductora, las declaraciones podrían interpretarse como una advertencia indirecta hacia Karla Tarazona, quien actualmente mantiene una relación sentimental con el cantante. Desde su perspectiva, el intercambio entre Franco y Martínez revelaría aspectos de la conducta del artista que, según su análisis, no habrían cambiado con el paso del tiempo.

Durante el comentario televisivo, Medina también se refirió a la actitud que estaría adoptando Tarazona frente a la polémica. Según la presentadora, la conductora de televisión podría estar evitando profundizar en las revelaciones por una mezcla de confianza en su pareja y la necesidad de mantener estabilidad en su vida personal. “Karla está en su etapa de negación, ella piensa que Christian ha cambiado. Hay que ser ilusa”, sostuvo Magaly Medina.

Magaly Medina cuestiona relación de
Magaly Medina cuestiona relación de Christian Domínguez y Karla Tarazona tras revelaciones. Captura: Magaly TV La Firme.

En ese contexto, la participación de Daniela Cilloniz aportó otra perspectiva sobre el tema. La comentarista recordó que, desde su punto de vista, el vínculo emocional entre Tarazona y el cantante nunca desapareció del todo, incluso durante los periodos en que cada uno siguió caminos distintos.

Eso no es amor, pero para ella quizá piensa que se quedó con el trofeo, Christian volvió con Karla luego del auto-rana”, señaló Cilloniz durante el análisis del caso. La referencia al llamado “auto-rana” evocó uno de los episodios más recordados de la historia sentimental del artista, cuando una polémica lo colocó en el centro de titulares y críticas en redes sociales. Para algunos comentaristas del espectáculo, ese momento marcó un punto de inflexión en su imagen pública.

Magaly Medina cuestiona relación de
Magaly Medina cuestiona relación de Christian Domínguez y Karla Tarazona tras revelaciones. Captura: Magaly TV La Firme.

Karla Tarazona se pronuncia por ‘live’ de Pamela Franco

En medio de la creciente atención mediática, Karla Tarazona decidió pronunciarse brevemente sobre el tema. Aunque reconoció que las declaraciones se habían convertido en material de discusión en programas de espectáculos, dejó claro que no planeaba responder ni entrar en confrontaciones públicas.

Yo entiendo que para el programa es contenido, es chisme, pero en mi caso no, porque está involucrada mi familia. Mientras competa de mi parte, no saldrá ninguna palabra ni en contra ni en favor de nadie, porque sobre todas las cosas está mi hijo”, expresó la conductora.

Magaly Medina cuestiona relación de
Magaly Medina cuestiona relación de Christian Domínguez y Karla Tarazona tras revelaciones. Captura: Magaly TV La Firme.

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