Perú en su Vía Crucis: la ‘despensa’ del mundo podría estar enviando veneno a otros países

La Asociación de Exportadores (ADEX) advirtió sobre la persistente comercialización ilegal del clorpirifós en el mercado nacional. Este plaguicida, prohibido por la normativa peruana desde agosto de 2024 debido a su riesgo para la salud pública y el medio ambiente, sigue ingresando al país y circulando entre los productores agrarios.
Ysabel Segura Arévalo, gerenta de Relaciones Institucionales y Convenios de ADEX, alertó que el uso y comercialización de este insumo no solo representan una infracción grave al marco legal, sino que también ponen en riesgo la competitividad del sector agroexportador y la reputación internacional del Perú como proveedor confiable de alimentos.
Rechazos internacionales y necesidad de acción coordinada
Durante su intervención en la mesa de trabajo “Causas de rechazo en los mercados internacionales de productos agroindustriales nacionales y realidad del mercado nacional”, organizada por la Comisión de Salud y Población del Congreso, Segura Arévalo explicó que la presencia de residuos de clorpirifós en los productos agrícolas peruanos puede derivar en devoluciones y rechazos en los principales mercados internacionales.
En 2025, el sector agroexportador alcanzó los US$ 14.600 millones en exportaciones, con un crecimiento del 18% y la generación de 876.944 empleos directos. No obstante, la aparición de plaguicidas no autorizados amenaza con revertir estos logros si no se adoptan medidas inmediatas y coordinadas.
En la mesa de trabajo se informó que en 2025 la Unión Europea registró 48 rechazos de productos peruanos, principalmente por la detección de residuos de plaguicidas como clorpirifós, metomilo, propiconazol, fentoato y clorfenapir, así como por la presencia de metales pesados, micotoxinas y toxinas naturales. Estos rechazos no solo afectan la imagen del Perú, sino que también generan pérdidas económicas y laborales al sector agroindustrial.
Segura Arévalo señaló que la persistencia del uso y comercio del clorpirifós puede comprometer la posición alcanzada por el Perú en el mercado internacional, donde la demanda de alimentos inocuos y sostenibles es cada vez más estricta. Además, recordó que la normativa prohíbe desde julio de 2023 la importación, fabricación, formulación, comercialización, distribución, almacenamiento, envasado y exportación de productos con este ingrediente.
Reforzar fiscalización, controles y sensibilización
Frente a este panorama, ADEX recomendó fortalecer las capacidades técnicas y presupuestales del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) para mejorar la fiscalización y el control en el mercado de plaguicidas.
Asimismo, propuso comunicar a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), especialmente a la Intendencia de Aduanas, sobre el posible ingreso ilegal de clorpirifós y así reforzar los controles en los puntos fronterizos para frenar la reincidencia de estas prácticas.
Otra de las propuestas incluye desarrollar campañas de difusión y sensibilización entre los productores agrarios. Estas campañas deben informar sobre las prohibiciones vigentes, las sanciones aplicables y las alternativas técnicas seguras y sostenibles disponibles en el mercado, con el fin de prevenir el uso y la comercialización de sustancias peligrosas o no autorizadas.
Salvaguardar salud, ambiente y reputación del país
ADEX enfatizó que el cumplimiento de estas disposiciones es clave para proteger la salud de la población, preservar el ambiente y mantener la integridad del sistema agroproductivo nacional. El uso de plaguicidas prohibidos como el clorpirifós no solo genera riesgos internos, sino que también afecta la imagen del país y la competitividad de la agroexportación peruana en el exigente mercado global.
La asociación reiteró el llamado a las autoridades para que adopten medidas inmediatas y articuladas, y solicitó a los productores y exportadores actuar con responsabilidad y compromiso con la salud pública, la sostenibilidad y la reputación internacional del Perú.