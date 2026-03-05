Perú

Gobierno suspende obligaciones ambientales en plena crisis del gas tras explosión en Camisea: “El OEFA quedaría de adorno”

El abogado ambientalista César Ipenza advirtió a Infobae Perú que la norma extraordinaria, publicada en El Peruano, podría abrir la puerta a escenarios de impunidad frente a futuros daños ambientales en el país

Guardar
Composición: Infobae Perú
Composición: Infobae Perú

La reciente explosión en el gasoducto de Camisea, ocurrida el pasado 1 de marzo en el distrito de Megantoni, Cusco, desencadenó una crisis energética que ya se siente en varias regiones del país. La deflagración obligó a suspender temporalmente el transporte de gas natural hacia la costa, generando problemas en el abastecimiento de GNV, largas colas en grifos y un incremento en los costos para miles de conductores que dependen de este combustible.

En medio de este escenario, este 5 de marzo, el Gobierno publicó una norma en una edición extraordinaria de El Peruano que reorganiza el uso del gas natural durante emergencias energéticas. El decreto, firmado por la Ministra del Ambiente, Nelly Paredes del Castillo, y Angelo Alfaro, ministro de Energía y Minas, establece quiénes tendrán prioridad para recibir el combustible y también permite flexibilizar algunas reglas del sector mientras dure la crisis.

Sin embargo, uno de los puntos que más ha llamado la atención es que la norma indica que las empresas del sector podrían suspender temporalmente el cumplimiento de sus obligaciones ambientales durante la emergencia. Es decir, mientras esté vigente esta situación excepcional, ciertas exigencias ambientales podrían dejar de aplicarse, lo que podría tener un grave impacto en la protección del medio ambiente en contextos de crisis energética.

“El Estado tiene que tener mayor cuidado, no generar impunidad”

Composición: Infobae Perú
Composición: Infobae Perú

La suspensión temporal de obligaciones ambientales incluida en el decreto ha generado alertas entre especialistas. El abogado ambientalista César Ipenza expresó a Infobae Perú su preocupación por el alcance de la norma firmada por los titulares del Ministerio de Energía y Minas (Minem) y el Ministerio del Ambiente (Minam):

“Estamos hablando de un decreto supremo sobre el tema de racionamiento para el abastecimiento del gas natural ante una declaratoria de emergencias. Y una declaratoria de emergencia se puede dar por diversas razones, por ejemplo una situación de contaminación o un fenómeno natural que podría poner en riesgo la infraestructura o la vida de las personas”, explicó.

Para Ipenza, precisamente en esos momentos es cuando las autoridades deberían establecer mecanismos más estrictos de supervisión ambiental, con el objetivo de evitar que se produzcan nuevos impactos en las zonas donde operan proyectos energéticos.

Es en ese momento donde el Estado tiene que tener mayor cuidado y generar mecanismos más garantistas para evitar cualquier afectación adicional. No para generar impunidad, no para que ciertos sectores empresariales se aprovechen de esa situación e incumplan las obligaciones que tienen que cumplir”, señaló.

El abogado también cuestionó la aparente contradicción entre la suspensión del cumplimiento de obligaciones ambientales y el rol que seguiría ejerciendo el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) durante la emergencia.

“Si nos están diciendo que el cumplimiento de las obligaciones ambientales se encuentra suspendido, entonces ¿qué obligación se va a cumplir y qué rol va a tener el OEFA? El OEFA quedaría de adorno en ese tiempo”, sostuvo.

Asimismo, recordó a Infobae Perú que las empresas del sector energético cuentan con planes de contingencia que deben aplicarse precisamente ante eventos como el ocurrido en el gasoducto de Camisea. En ese sentido, consideró que una situación excepcional no debería convertirse en un argumento para reducir los estándares ambientales.

Así, advirtió: “En nuestro país algo que se plantea como excepcional muchas veces termina convirtiéndose luego en regla general”.

Qué establece el decreto sobre el uso del gas durante emergencias

Deflagración en Megantoni: 500 personas
Deflagración en Megantoni: 500 personas afectadas por fuga de gas natural piden atención médica.

La norma busca reorganizar la distribución del gas natural cuando se declare una emergencia energética, como la actual crisis provocada por la interrupción del transporte desde Camisea.

El decreto establece un nuevo orden de prioridad para el abastecimiento del gas. En primer lugar se ubican los usuarios residenciales y comerciales regulados, seguidos por las estaciones de GNV y el transporte público que utiliza gas natural.

Después aparecen las generadoras eléctricas, las industrias reguladas con menor consumo, las empresas con mayor demanda y, finalmente, los consumidores independientes que cuentan con contratos de suministro y transporte.

Según la norma, los dos primeros grupos recibirán el combustible con prioridad directa, mientras que el resto deberá acceder mediante un sistema de prorrateo, es decir, un reparto proporcional según la disponibilidad de gas.

El decreto también establece que, durante una emergencia, se podrán priorizar servicios esenciales para evitar la paralización de actividades clave. Entre ellos se encuentran la producción de combustibles, el transporte público masivo, los hospitales y centros de salud, las generadoras eléctricas que operan fuera del sistema interconectado y actividades vinculadas a la seguridad nacional.

Otra disposición señala que productores y concesionarios del sistema de gas deberán informar diariamente el volumen de combustible que se asigna durante la emergencia. Estos reportes deberán enviarse a Osinergmin y a la Dirección General de Hidrocarburos, además de comunicarse a los distribuidores y consumidores involucrados.

Finalmente, la norma también modifica el Decreto Supremo N.º 063-2010-EM, lo que permitirá que Osinergmin adopte medidas urgentes y transitorias en situaciones de riesgo de desabastecimiento. Entre estas facultades se incluye la posibilidad de flexibilizar temporalmente algunas reglas de comercialización y seguridad en el sector hidrocarburos, con el objetivo de mantener la continuidad del suministro energético mientras se restablece el transporte de gas desde Camisea.

Temas Relacionados

CamiseaCrisis de gasGas naturalGNVMedio ambienteOEFACuscoMinemperu-noticias

Más Noticias

Cienciano vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Edición especial del ‘clásico del sur’ en la ciudad del Cusco. El ganador accederá a la Fase de Grupos. Ale Hohberg comandará la zona ofensiva; Pablo Erustes conformará tridente de ataque

Cienciano vs Melgar EN VIVO

Corte IDH condena a Perú por muerte de Celia Ramos, víctima de esterilización forzada en el régimen de Alberto Fujimori

El tribunal declaró responsable al Estado peruano por la muerte de Celia Ramos tras una esterilización forzada y ordenó reparaciones a su familia por la vulneración de múltiples derechos

Corte IDH condena a Perú

Paro de transportistas y marcha de taxistas hoy jueves 5 de marzo por ley antiextorsión y escasez de GNV

Gremios de transporte público anunciaron una medida de protesta ante la prometida ley antiextorsiones que aún no es reglamentada. Mientras que los taxistas también llamaron a plantón

Paro de transportistas y marcha

Día Internacional del Escultor: la fecha que recuerda el nacimiento de Miguel Ángel y exalta el arte de modelar la materia

Cada 6 de marzo se celebra la fecha instaurada para honrar a quienes crean obras en tres dimensiones y para evocar el nacimiento de una de las principales figuras del Renacimiento

Día Internacional del Escultor: la

Capturan en España a peruano condenado por violar a menor en SJM: cumplirá 14 años de prisión si se concreta la extradición

El caso se remonta a abusos ocurridos entre 2013 y 2018 en Pamplona Alta. Tras la denuncia y sentencia, el agresor huyó del país hasta ser localizado recientemente en España

Capturan en España a peruano
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Corte IDH condena a Perú

Corte IDH condena a Perú por muerte de Celia Ramos, víctima de esterilización forzada en el régimen de Alberto Fujimori

Ministro de Energía, Ángelo Alfaro, responde ante el Congreso por falta de GNV y GLP: “Es la crisis energética más grave de las últimas dos décadas”

Rafael López Aliaga señala que ya mantiene una “excelente relación” con Javier Milei y José Antonio Kast

JEE detecta que Rafael López Aliaga habría presentado información falsa: no declaró ser socio de inmobiliaria

Rafael López Aliaga afirma que fue extorsionado por Vladimiro Montesinos: “Alberto Fujimori se rodeó de puros forajidos”

ENTRETENIMIENTO

Valentina Valiente’ vs. ‘Esto es

Valentina Valiente’ vs. ‘Esto es Guerra’: ¿Quién ganó en rating el día del estreno de la novela de Latina?

Hernán Hinostroza asegura que se quiere casar con Masiel Málaga pero que la boda será “cuando ella lo decida”

Janet Barboza acusa con dureza a Marisel Linares por su reacción en el caso Lizeth Marzano: "Eres indolente y sin corazón"

Tilsa Lozano asegura que Carlos Zambrano le da likes a sus fotos en redes: “¿Está casado?”

Magaly Medina comenta el giro radical en la vida de Carlos Alcántara tras su separación: "Como si no hubiera tenido vida"

DEPORTES

Cienciano vs Melgar EN VIVO

Cienciano vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Equipo peruano de esgrima conquista histórica medalla de bronce en el Panamericano de damas por equipos disputado en Bogotá

Facundo Morando despierta el interés de Fluminense y podría dejar Alianza Lima para dirigir en la Superliga Brasileña

Jaime de la Pava aprueba la incorporación de Carlos Zambrano y Miguel Trauco al Sport Boys: “Nos aportarán muchísimo”

Mohamed Salah: el hito histórico que intentará alcanzar con Egipto en su posible último Mundial