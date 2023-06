Incursionó en la TV con Ernesto Pimentel, destacó como tiktoker y ahora es la ‘mamá' jurado: Nelly Rossinelli antes de ‘El Gran Chef Famosos’

Nelly Rossinelli, jurado de El Gran Chef Famosos, debutó en la TV peruana en el programa Hola Chabuca. Latina TV

No estudió gastronomía, ni trabajó en restaurantes de lujo. Todo lo que Nelly Rossinelli sabe de cocina lo aprendió de manera empírica, siendo sus dos hijos—a quienes cariñosamente llama ‘pericotito bailarín’ y ‘el chico grande’—, los jurados más exigentes cuando se trata de evaluar su sazón. Hoy en día, la famosa tiktoker forma parte de El Gran Chef Famosos, programa que ha conseguido gran éxito debido a su innovador formato.

Pero antes de que el concurso culinario estrenara por la señal de Latina TV, se generó todo un revuelo por la participación de Nelly Rossinelli. Para ese entonces, la mujer de 41 años era conocida en la plataforma china por grabarse haciendo las ‘loncheritas’ de sus hijos. “¿Qué hace una tiktoker como jurado en un concurso de cocina?”, le preguntaban, a modo de reproche.

La influencer, sin perder la paciencia, respondía que ella representaba a todas las madres peruanas que cocinan para sus familias. Y es que El Gran Chef Famosos está dirigido a ese público.

‘El Gran Chef Famosos’ confirma a los jurados de la segunda temporada

“Querían tres jurados: el perfil técnico del chef Giacomo Bocchio, el perfil crítico de Javier Masías y mi perfil: una mamá que sepa cocinar y que no tenga una formación profesional, para que conectara con aquellas mamitas que tengan una buena sazón; esas que cocinan desde el amor y la pasión para sus familias que nos ven en casa”, señaló a Infobae Perú.

El tiempo le terminó dando la razón. Pese a que aún no supera en rating a Esto es Guerra, reality de competencia de América TV; El Gran Chef Famosos se ha consolidado como el programa favorito de las redes sociales. En cada emisión, los usuarios de Twitter hacen tendencia las ocurrencias de los participantes y los comentarios—a veces ácidos y otras veces dulces—de los miembros del jurado.

Nelly Rosinelli se ha caracterizado por ser el jurado más dulce, pero también más exigente, de 'El Gran Chef Famosos'.

Este jueves 22 de junio, El Gran Chef Famosos estrenará su segunda temporada. Nelly Rosinelli, Giacomo Bocchio y Javier Masías evaluarán, nuevamente, los platos de los 12 famosos que formarán parte del concurso culinario.

“Estoy bastante contenta y motivada. Sí esperaba que, al ser televisión blanca y algo nueva, que las familias se unieran, que nos den este bonito recibimiento. Pero no esperaba este nivel de cariño que estamos recibiendo de la gente. Eso me genera mucho más compromiso con este lindo proyecto”, agregó.

Nelly Rosinelli antes de su paso por la TV

Muchos creen que Nelly Rosinelli debutó en la televisión peruana la vez que Arriba Mi Gente la invitó a uno de sus segmentos de cocina. Nada más lejos de la realidad. La primera vez que la jurado apareció en la pantalla chica fue en el 2000, cuando trabajaba como modelo y animadora en Hola Chabuca, programa conducido por Ernesto Pimentel en su papel de la ‘Chola Chabuca’ y que se transmitía por la señal de Frecuencia Latina.

“Yo tenía 18 años. Era parte de un equipo de cinco jóvenes, hacíamos bailes de acuerdo a la temática y asistíamos en los juegos porque era un programa de mediodía. Hola Chola tenía temáticas de cocina como El Gran Chef Famosos, la tarde mexicana, la tarde china. También había segmentos para los padres y las mascotas. Hacíamos programas muy bonitos, lo recuerdo con mucho cariño”, declaró.

Con la mayoría de edad cumplida, Nelly Rossinelli fue una de las carismáticas modelo de la 'Chola' Chabuca. Archivo Latina TV

Nelly Rosinelli, una mujer multifacética

Al igual que muchas mujeres del Perú, Nelly Rossinelli tiene más de un rol. Es jefa de hogar, emprendedora, esposa, tiktoker, figura de El Gran Chef Famosos y madre de dos pequeños, Salvador y Thiago. Su currículum es igual de asombroso.

Inició trabajando como animadora infantil debido a su fascinación por los niños. Luego, fue aceptada por Ernesto Pimentel en el programa Hola Chola. A los 19 años, postuló para la posición de tripulante de cabina en una conocida aerolínea. No pasó la entrevista final, pero le ofrecieron un puesto en el área de atención al cliente.

Nelly Rossinelli aceptó sin imaginar que se quedaría en el mundo de la aviación y turismo por más de dos décadas, logrando su objetivo de volar por todo el mundo. Sus lugares favoritos son Cusco, Filipinas y Tailandia.

Nelly Rossinelli volvió a trabajar como tripulante de cabina en el 2022.

En paralelo, estudió Administración de Empresas con especialización en Marketing. Fue en la universidad donde conoció a su esposo y padre de su último hijo.

“Abrí una agencia de viajes cuando salí de Latam. También he trabajado en ventas en un laboratorio. Yo creo que toda experiencia es súper valiosa. Pero lo más bonito que he hecho en mi vida, y lo más importante, es ser mamá de dos hijos y cocinar para ellos”, indicó a Infobae Perú.

Justamente por el gran amor que le tiene a sus hijos, Nelly Rossinelli abrió su cuenta de TikTok a inicios de la pandemia. Al comienzo, solo quería distraerse y grabarse a sí misma haciendo lo que más le gusta: engreír a su familia con comida saludable. Sin embargo, las vistas no dejaban de subir y, eventualmente, se convirtió en toda una referente de las madres de familia.

En TikTok, Nelly Rossinelli acumula más de 700 mil seguidores y cuenta con cerca de 28 millones de reproducciones.

Aunque ya no sube tantos videos como antes, ya que su rol como jurado de El Gran Chef Famosos y sus hijos le demandan gran parte de su tiempo; Nelly Rossinelli le ha prometido a sus seguidores que las ‘loncheritas’ seguirán siendo su característico sello.

“Las loncheras las estoy haciendo yo, solo que a veces no llego a la del ‘pericotito’, que es el segundo, sino que llego a la del chico grande, que sale tempranito. Entonces, mi esposo me está apoyando, a veces, con la segunda. Voy a tratar de madrugar más temprano porque mis seguidores me están reclamando las loncheras. Me dicen: ‘señora, qué bueno que está en la tele, pero no nos abandone con las loncheras’”, aseguró, entre risas.

¿Cuál es el nombre completo de Nelly Rossinelli?

El nombre real de Nelly Rossinelli, la ‘Reina de las loncheritas’, es Nelly Beraun Paredes. La figura de Latina TV decidió usar el apellido de su pareja cuando empezó a subir videos en TikTok, pues temía que sus compañeros de trabajo encontraran su cuenta.

Llevar el apellido Rossinelli también se trata de un tierno homenaje a su esposo. Según contó en redes sociales, ella salió embarazada a los 25 años y el padre de su primer hijo la abandonó en pleno estado de gestación. En medio de este duro momento, conoció a su esposo y él aceptó a su pequeño como si fuera suyo. Se casaron el 12 de diciembre de 2015.

“Mi esposo es un soporte maravilloso. Mi familia es mi roble”, complementó.