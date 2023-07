Tiktoker se defiende entre lágrimas tras ser acusada de no apoyar caso social y cobrar por publicaciones

TikToker Maribel Aguero es criticada por cobrar a sus fans por su apoyo. (TikTok)

Una nueva polémica se vive en redes sociales. Maribel Agüero, conocida por preparar loncheras y dar tips para el cuidado del hogar a través de su cuenta de TikTok, viene siendo blanco de críticas por sus recientes respuestas a los pedidos que le hicieron algunos de sus fieles seguidores, como apoyo en un caso social o a una emprendedora.

Te puede interesar: “No me gusta que te operes mucho y seas floja”, los reproches de Antoñito a Sheyla Rojas

La tiktokera, que suma poco más de un millón de followers entre su Instagram y TikTok, se ganó el cariño del público al mostrar su faceta como ama de casa y algunas ocurrencias entre su familia. Sin embargo, en los últimos días, múltiples usuarios no han dejado de atacarla por negarse a compartir en sus redes la historia de un perrito con una delicada enfermedad.

“Ayúdame difundiendo. Es un perrito rescatado atropellado que tiene displasia de cadera e infección en la vejiga. Ya se le hizo los exámenes, lamentablemente tiene rotura de fémur, él llora mucho. Agradecería que pueda compartirlo”, fue el pedido de una cibernauta y a lo que Maribel Agüero sorprendió con su respuesta.

Te puede interesar: ‘Dios mío, cómo es posible este suceso’: Cómo votar en los MTV MIAW 2023 por el audio viral peruano

“La verdad no creo en esas cosas”, contestó la mujer de 32 años, causando la indignación de los internautas. Asimismo, se viralizó otra conversación en donde una internauta le solicitaba publicar en sus plataformas digitales su closet sale, pues estaba vendiendo su ropa para pagar algunas cosas y no había tenido éxito. “Hola linda, sí claro, el costo es de 500 soles por vídeo”, respondió.

Maribel Agüero y sus respuestas. (TikTok)

Pero eso no es todo. Según Ric La Torre, fuentes confiables le han informado que Maribel Agüero también le habría cobrado a unos estudiantes universitarios por una entrevista. Esto ha generado la furia de los internautas, quienes no dudaron en criticar fuertemente a la tiktoker.

Te puede interesar: Usuarios celebran que Sebastián Ligarde prepare platillos peruanos: “Gracias por difundir la gastronomía del Perú”

“Perdió la humildad”, “Se me cayó”, “Sobrevaloramos a muchos personajes, aunque algunos sí son buenos referentes de diferentes temas, otros la verdad no aportan mucho”, “A mí nunca me agradó mucho desde que la vi”, “Maribel, qué mal. Solo te pidieron difusión nada más, pero para canjes al toque aceptas”, “Eso pasa cuando das fama a quien no debes”, fueron algunos de los comentarios que abundaron en TikTok.

Maribel Agüero se defiende entre lágrimas

Tras la ola de críticas que ha recibido en los últimos días, Maribel Agüero rompió su silencio y se pronunció a través de un video en su cuenta de TikTok la tarde de este sábado 08 de julio. La creadora de contenido se vio visiblemente afectada por todos los ataques que está recibiendo y aseguró que su respuesta fue editada.

“De leer todos los comentarios que me insultan y todo... Mi error fue responder así a esas personas. Yo respondo a todos mis seguidores y a todos con amor. A esa persona, yo no le respondí de esa manera. Ha publicado lo que quiere, porque quiere hacerme quedar mal”, dijo entre lágrimas.

Asimismo, se disculpó por todo lo sucedido y resaltó que es una persona de buen corazón. “Pido disculpas a todos ustedes. Mil disculpas si me he equivocado en algo. Mucha gente que me sigue en TikTok sabe cómo soy. Soy una persona humilde que empezó desde abajo. Mis seguidoras verdaderas me están apoyando (...) Los influencers están haciendo videos conmigo con tal de ganar seguidores. Primero me escriben cosas lindas y ahora me están haciendo cosas feas“, agregó sin aguantar el llanto.

Maribel Agüero, tiktoker peruana, se disculpa entre lágrimas y pide que ya no la ataquen. (TikTok)

Más sobre Maribel Agüero

Para conocer más acerca de Maribel Agüero, un medio local se comunicó con ella y habló de sus inicios en TikTok. “Hasta el 2021 no tenía idea de lo que era TikTok. Fue a raíz de una tarea que le dejaron a mi hijito (grabar un tiktok divertido con los papás) que lo conocí. Ahí nos entró el bichito y seguimos hasta ahora”, dijo a Trome.

“Mis tiktoks son recontraespontáneos y divertidos porque somos alegres. En esta familia jamás faltan las bromas. Me gustaría que mis seguidores entiendan que así tengas mucho o poco, no deben perder el buen humor”, añadió.