José María Balcázar anunció un nuevo crédito suplementario desde Tumbes: “Estamos dando fondos para destabrar obras paralizadas”

El presidente de la República, José Balcázar, visitó la región Tumbes para reunirse con autoridades locales y anunció la firma de un decreto para un crédito suplementario destinado a culminar las obras que se encuentran paralizadas. | Exitosa

El presidente de la República, José María Balcázar, anunció desde Tumbes la aprobación de un crédito suplementario que permitirá destrabar y culminar obras públicas paralizadas en diversas regiones del país. La medida se formalizará a través de un decreto supremo que será firmado la próxima semana, tras la recepción de los proyectos factibles por parte de los alcaldes y la gobernadora regional.

Durante la reunión con autoridades locales, el mandatario detalló el procedimiento para canalizar estos fondos extraordinarios. “Es el consejo de ministros, que todas aquellas obras que están pendientes o tienen montos muy altos, los vamos a hacer un solo paquete para solicitar el crédito suplementario. Solo así vamos a poder lograr que rápidamente podamos ser atendidos”, explicó.

El jefe de Estado enfatizó que el decreto tendrá un mecanismo de control para impedir que el Congreso sume nuevos proyectos ajenos al paquete, lo que podría dificultar la culminación de las obras priorizadas. “Vamos a ponerle a ese decreto supremo, decreto suplementario, un candado, que impida que en el Congreso puedan pincharse y ingresar más proyectos y al final termina siendo un globo que nunca se va a poder terminar lo que solicitamos de crédito suplementario”, manifestó.

Balcázar instó a las autoridades regionales y municipales a enviar de inmediato los expedientes y propuestas de obras viables, indicando que esta coordinación es fundamental para que el decreto sea firmado en los próximos días. “Para eso necesitamos que los alcaldes y la gobernadora nos alcancen esos proyectos que pueden ser factibles”, remarcó.

Mandatario anunció decreto desde Tumbes. | Presidencia

Ejecución inmediata y prioridades en obra pública

La propuesta del Ejecutivo se enfoca en acelerar la ejecución de obras públicas detenidas por falta de financiamiento y resolver problemas administrativos que han generado retrasos. El presidente recalcó que “estamos dando los fondos para destrabar obras paralizadas”, y que la gestión busca asegurar que estos recursos lleguen de forma directa a las iniciativas más urgentes y con mayor impacto en las regiones.

En la misma línea, Balcázar resaltó que la atención de las necesidades sanitarias será prioritaria. En el caso de Tumbes, mencionó la situación del antiguo hospital regional y el impulso a la construcción de un hospital II-I como parte de las acciones inmediatas del gobierno. La supervisión y reactivación de proyectos de infraestructura hidráulica, como la compuerta Los Ejidos en Piura, también forman parte de la agenda para prevenir emergencias y fortalecer la capacidad de respuesta local.

Acompañado de ministros y congresistas, también realizó inspecciones en diversas regiones para verificar el estado de las obras y definir prioridades de inversión. En Piura, evaluó el funcionamiento de la infraestructura hidráulica para reforzar medidas de prevención ante el incremento del caudal por lluvias. Además, anunció la reanudación de operaciones del aeropuerto de Jaén en Cajamarca el 23 de abril, junto con el inicio de obras de ampliación presupuestadas en S/ 320 millones antes del término de su mandato.

En el ámbito vial, el Consejo de Ministros declaró en emergencia la carretera Cochabamba-Cutervo-Chiple, lo que permitirá la intervención de Provías Nacional con una inversión inicial de S/ 4 millones en los próximos 60 días. Se prevé la reanudación de las obras en julio de 2026, una vez culminada la liberación de predios y la evaluación del estudio definitivo de ingeniería.

Mandatario dio detalles del nuevo crédito y candados. | Presidencia

Por otro lado, Balcázar adelantó que el Ejecutivo promulgará la ley que autoriza el nombramiento de trabajadores de salud CAS Covid, y anunció la compra de la sobreproducción de arroz de Jaén para programas sociales. Además, reafirmó el compromiso del gobierno con la educación pública tras sostener una reunión de trabajo con autoridades de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo en Lambayeque para abordar necesidades institucionales y fortalecer la calidad académica.

El presidente concluyó que la coordinación eficiente entre el Ejecutivo, los gobiernos regionales y los municipios es clave para garantizar el uso transparente y efectivo de los recursos destinados a la reactivación de obras públicas. “Todos estamos empeñados para dar solución a los temas de Jaén”, puntualizó Balcázar, resaltando el enfoque multisectorial de su gestión para cerrar brechas de infraestructura y atender demandas históricas de la población.