Nombramiento de trabajadores de salud CAS Covid: Presidente anuncia que promulgará la autógrafa de la ley

El anuncio fue hecho durante una actividad oficial desarrollada en la región Cajamarca. Foto: Paho Org

El presidente de la República adelantó que promulgará la autógrafa de la ley que autoriza el nombramiento de los trabajadores de salud que desempeñaron funciones en la primera línea durante la pandemia del Covid-19. La iniciativa, conocida como CAS Covid, busca otorgar mayor estabilidad laboral a miles de profesionales y técnicos que contribuyeron a enfrentar la emergencia sanitaria en los momentos más complejos para el país.

El anuncio se realizó en el marco de una actividad oficial en la región Cajamarca, donde el mandatario informó que el aeropuerto de la provincia de Jaén retomará sus operaciones el próximo 23 de abril. Durante la misma jornada, en una reunión con autoridades locales y representantes de la sociedad civil, también adelantó que antes de culminar su gestión se iniciarán las obras de ampliación de la infraestructura aeroportuaria, proyecto que demandará una inversión de S/ 320 millones.

Firma de la autógrafa y respaldo del Congreso

El proceso legislativo dio un paso decisivo el 12 de marzo, cuando el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, suscribió la autógrafa de la norma que permitirá el nombramiento de los trabajadores beneficiarios. La ley contempla el ingreso al régimen laboral del Decreto Legislativo 728 para el personal del Seguro Social de Salud comprendido en la Ley 31539, así como el pase al régimen CAS a plazo indeterminado para quienes están amparados por la Ley 31538.

La medida beneficiará a cerca de 60 mil trabajadores del sector salud y tiene como finalidad consolidar su situación laboral luego de varios años de servicios prestados en condiciones de alta exigencia. Desde el Parlamento se destacó que la iniciativa constituye un reconocimiento institucional al esfuerzo desplegado por miles de profesionales que atendieron a la población en los periodos más críticos de la pandemia.

El 12 de marzo, Fernando Rospigliosi Capurro firmó la autógrafa de la ley que hará posible el nombramiento de los trabajadores comprendidos en la medida. Foto: Tu Región Informa

“Son trabajadores que han estado presentes en los momentos más difíciles, especialmente cuando el país enfrentó enormes desafíos sanitarios. Este acto no solo es un procedimiento administrativo o legislativo, es también un mensaje claro. El Estado debe reconocer y valorar a quienes dedican su vida al servicio público, especialmente cuando ese servicio está vinculado con la protección de la salud y la vida de nuestros ciudadanos”, expresó el titular del Congreso.

Asimismo, subrayó el impacto que la decisión tendrá en las familias de los trabajadores. “Esta firma debe ser no solo la culminación de un proceso legislativo, sino también el inicio de una etapa de mayor estabilidad, reconocimiento y dignidad laboral para los trabajadores”, añadió.

Por su parte, el congresista César Revilla, uno de los principales impulsores de la propuesta, recordó que el proceso se viene promoviendo desde hace casi cuatro años. “Hemos impulsado este proceso desde hace casi cuatro años, primero con el pase a CAS regular y luego con el tránsito al régimen 728 y 276, dependiendo de si pertenecen al Ministerio de Salud o a EsSalud. Ahora solo falta la promulgación para que la ley empiece a aplicarse de manera gradual”, sostuvo.

Reacciones del personal sanitario

Durante el acto de firma de la autógrafa, representantes de los trabajadores expresaron su satisfacción por el avance de la norma y evocaron las dificultades que enfrentaron durante la crisis sanitaria, incluyendo jornadas prolongadas, riesgos constantes y pérdidas personales.

La disposición alcanzará a aproximadamente 60 mil trabajadores del ámbito sanitario. Foto: Tu Región Informa

“Queremos agradecer al Congreso, al doctor Rospigliosi y al doctor Revilla, quien desde el primer día estuvo con nosotros cuando corríamos el riesgo de ser despedidos. Dimos una lucha limpia, una lucha de respeto”, manifestó Leydit Soto Aragón, integrante de la Federación Nacional de Trabajadores ex CAS Covid del Ministerio de Salud.

En la sala Castilla del Palacio Legislativo, la secretaria general de la Federación Nacional de Trabajadores del Bicentenario del Sector Salud (FENATBISSA-CASCOVID-Minsa), Ana Mayuri Gervasio, destacó la apertura del Congreso para atender la demanda del sector. Según precisó, la organización agrupa a 43.428 trabajadores ex CAS Covid del Ministerio de Salud en todo el país, quienes esperan que la medida represente una verdadera reivindicación laboral. “En su momento fuimos llamados héroes de la pandemia, y ese reconocimiento no puede quedarse solo en palabras”, afirmó.

Desde el ámbito de EsSalud, el representante nacional de los trabajadores, Paulino Bustamante, consideró que la firma de la autógrafa constituye un avance significativo en el proceso de formalización del personal sanitario. Indicó que el trabajo coordinado entre las instituciones del sector permitió concretar una iniciativa largamente esperada.

La autógrafa será remitida al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación. De concretarse este paso, el proceso de nombramiento se desarrollará de manera progresiva, con el objetivo de garantizar la estabilidad laboral y reconocer el rol desempeñado por el personal de salud durante la emergencia sanitaria.