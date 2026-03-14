Aeropuerto de Jaén ya tiene fecha de reanudación de operaciones: presidente Balcázar oficializa reapertura y anuncia obras de ampliación

Aeropuerto de Jaén.

El aeropuerto de Jaén, ubicado en Cajamarca, volverá a operar a partir del 23 de abril, según anunció el presidente José María Balcázar durante una reunión con autoridades y representantes de la sociedad civil de dicha región.

La confirmación llega tras semanas de incertidumbre generadas por la suspensión de vuelos, una situación que viene afectando recurrentemente a miles de pasajeros y empresas de la región.

El mandatario informó que la reanudación de operaciones viene acompañada de un compromiso de inversión para la ampliación del aeropuerto, que incluye una partida presupuestal de 320 millones de soles para iniciar las obras antes de que finalice su mandato.

El presidente Balcázar subrayó que la ejecución de los trabajos busca garantizar que la infraestructura cumpla con los estándares técnicos necesarios, y reiteró que la región contará con la partida de inicio antes de su salida del gobierno.

Además, se declaró en emergencia la carretera Cochabamba-Cutervo-Chiple, con la intervención de Provías Nacional y una inversión inicial de 4 millones de soles para recuperar su transitabilidad en los próximos dos meses.

El mandatario señaló que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) continuará el proceso de liberación de predios y la evaluación del estudio definitivo de ingeniería, con el objetivo de reiniciar las obras viales en julio de 2026.

También se anunció la compra de la sobreproducción de arroz de Jaén para los programas sociales, lo que busca apoyar a los productores locales y dar salida a los excedentes.

Aeropuerto de Jaén.

Cierres, mantenimientos y más

La historia reciente del Aeropuerto Fernando Belaunde Terry de Jaén ha estado marcada por cierres y reaperturas intermitentes.

Según datos de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), la terminal suspendió operaciones el 21 de febrero para ejecutar un mantenimiento correctivo en la pista, la calle de rodaje y la plataforma de aeronaves. La decisión fue avalada por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), que supervisa los trabajos y garantiza el cumplimiento de la normativa aeronáutica.

El mantenimiento incluye la limpieza de drenajes, el desarrollo de un sistema de subdrenajes y la reparación de filtraciones de agua, causas principales de las interrupciones recurrentes.

Anteriores cierres, como los de junio de 2022, enero y julio de 2023, y enero de 2026, han afectado la conectividad aérea de Cajamarca y Jaén. Los problemas estructurales en la pista y las fallas detectadas tras intensas lluvias provocaron períodos de aislamiento que impactaron la economía regional.

La última reapertura, el 30 de noviembre de 2025, devolvió esperanza a los usuarios, aunque la operatividad continuó siendo vulnerable.

El anuncio de una solución definitiva, con la reconstrucción total de la pista y la construcción de una nueva terminal, representa el primer paso hacia la modernización de la infraestructura y la estabilidad del servicio.

Durante el cierre actual, la supervisión de la DGAC y el compromiso de levantar la suspensión apenas se verifiquen las condiciones técnicas forman parte de las garantías ofrecidas por Corpac. La entidad agradeció la comprensión de la ciudadanía y reiteró su compromiso de restablecer el servicio tan pronto como sea posible.

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