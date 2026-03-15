¿Acabas de adoptar un gatito y no sabes cómo alimentarlo?: conoce tres nutrientes que no deben faltarle a tu mascota

Tres nutrientes clave para que tu gatito crezca sano y fuerte. (Foto: Royal Canin)

Adoptar un gatito es un momento de alegría, pero también implica una gran responsabilidad. Durante los primeros meses, los felinos experimentan un crecimiento acelerado y un desarrollo inmunológico crítico. A diferencia de los humanos, que tardan más de una década en llegar a la adultez, un gato completa esta etapa en apenas 12 meses, por lo que su alimentación debe ser cuidadosamente planificada.

“La nutrición en esta etapa no se trata solo de saciar el hambre, sino de construir la base de la salud futura. Una dieta deficiente puede derivar en problemas crónicos durante la edad adulta”, afirma Mishell Mejia, médico veterinario zootecnista y Scientific Communication Specialist de Royal Canin Perú. Por ello, los tutores deben asegurarse de que su mascota reciba los nutrientes esenciales para un desarrollo óptimo.

Entre los elementos fundamentales para un gatito destacan tres nutrientes clave: proteínas de alta calidad, DHA y minerales como calcio y fósforo, que cumplen funciones específicas en su crecimiento y salud general.

Una gatita, llamada Tubby, recién nacida fue encontrada atrapada entre paneles de yeso durante una obra en construcción. Mientras el personal regresaba para continuar con la instalación de las placas, unos suaves maullidos captaron su atención y, al investigar, localizaron a la pequeña criatura en apuros. (Tik Tok/@baileylpressley)

Proteínas de alta calidad: el motor del crecimiento

Durante la etapa de crecimiento, los gatitos requieren niveles más altos de proteína para desarrollar músculos, órganos y un sistema inmunológico fuerte. No todas las proteínas son iguales: deben aportar aminoácidos esenciales, como la taurina, crucial para la visión y la salud cardíaca. La leche materna es la fuente ideal, pues contiene el doble de proteína, energía y minerales que otras leches.

Los dueños no deben alimentar a los gatitos con leche de vaca, que carece de nutrientes esenciales y puede provocar indigestión o diarreas graves, incluso mortales en poco tiempo. Asímismo, la especialista destaca que la proteína de calidad no solo favorece el desarrollo físico, sino que también fortalece las defensas naturales del cuerpo.

(Instagram ourfosterbabes)

DHA: cerebro y visión en pleno desarrollo

El ácido docosahexaenoico (DHA), un Omega-3 presente en la leche materna y algunos alimentos especializados, es fundamental para el desarrollo neurológico y visual. Los estudios muestran que gatitos alimentados con niveles adecuados de DHA tienen mayor capacidad de aprendizaje y mejor respuesta a estímulos visuales, en comparación con quienes reciben dietas bajas en este nutriente.

Incluir DHA en la dieta de los gatitos contribuye a fortalecer conexiones neuronales y la retina, facilitando un desarrollo cognitivo óptimo. Esto marca la diferencia entre un crecimiento normal y uno saludable, que impacta en la capacidad de aprendizaje y adaptación del animal.

Virus mortal afecta a gatos jóvenes: veterinaria detalla síntomas y prevención. (Foto: Difusión)

Calcio y fósforo: huesos y dientes fuertes

El equilibrio entre calcio y fósforo es crucial para el desarrollo óseo. Una proporción incorrecta puede provocar deformaciones o problemas permanentes en huesos y dientes. Además, la suplementación con vitaminas y minerales —como A, D3, hierro, cobre, zinc y selenio— garantiza que los gatitos reciban todos los elementos necesarios para un crecimiento integral.

“Un gato saludable necesita multivitamínicos y minerales específicos desde sus primeros meses. Estos nutrientes refuerzan el sistema inmunológico, la formación de tejidos y el desarrollo general”, agrega Mejia. La combinación adecuada asegura que la mascota alcance la adultez con buena salud y estructura ósea sólida.

Nutrición y cuidados preventivos: cómo garantizar la longevidad de los gatos según expertos. (Foto: Royal Canin)

Consejos prácticos para dueños

Para complementar la dieta, los expertos recomiendan:

Hidratación constante: alternar alimento seco con húmedo para proteger riñones y evitar deshidratación.

Frecuencia de alimentación: gatitos de 1 semana requieren hasta 8 tomas al día; a los 2 meses, lo ideal son 4 comidas diarias.

Supervisión veterinaria: cualquier cambio de dieta debe ser acompañado por un profesional para evitar deficiencias o problemas digestivos.

Uso de sustitutos lácteos especializados: especialmente para gatitos huérfanos o que no recibieron leche materna.

Vigilar crecimiento y peso: mantener un control regular para asegurar que la mascota se desarrolla correctamente.

Con estos cuidados y una dieta balanceada basada en proteínas de calidad, DHA y minerales esenciales, los gatitos podrán crecer fuertes, saludables y felices, estableciendo la base para una vida longeva y plena.

Un gato atigrado de pelaje marrón y rayas oscuras mira fijamente a la cámara con sus grandes ojos verdes, capturando una expresión de curiosidad. (Gabrica)

Tenencia y cuidado de máscotas en Perú

Un reciente estudio de CPI, indicó que en Perú urbano, los perros y gatos son las mascotas preferidas de las familias. El 79% de los hogares cuenta con al menos un perro, mientras que los gatos están presentes en el 42% de los hogares. La tenencia de perros es más alta en los hogares de nivel socioeconómico AB (87%) y C (81%), mientras que los gatos predominan en los hogares de nivel D/E, con un 51%. En promedio, cada hogar urbano tiene 2.2 mascotas, aunque los hogares de nivel AB tienden a tener menos (1.8) y los de niveles CDE un poco más (2.4).

Respecto a cómo llegan estas mascotas al hogar, la mayoría de los perros son recibidos como regalo (59%), seguidos por los comprados (22%) y adoptados (15%). En el caso de los gatos, el 56% llega como regalo, mientras que la adopción representa el 29% y la compra solo el 9%. La adopción de gatos es más frecuente en los hogares de nivel socioeconómico AB, alcanzando un 39%, lo que sugiere que los hogares de mayor nivel económico son más sensibilizados por campañas de concientización y redes sociales.

Un perro y un gato descansan juntos sobre una manta en el interior de una vivienda, demostrando la armonía y la convivencia pacífica entre mascotas de diferentes especies. La imagen destaca la relación cercana y afectiva que pueden compartir los animales domésticos cuando crecen en un ambiente seguro y amigable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a su alimentación, los hábitos varían según la región y el nivel socioeconómico. El 46% de los hogares combina comida casera con balanceada para sus mascotas, mientras que el 32% solo les da comida casera y el 21% se limita a productos balanceados. La comida casera es más frecuente en el interior del país (47%) y en los hogares de nivel D/E (52%), mientras que los hogares de Lima y de nivel AB tienden a utilizar más alimentos balanceados (49%), reflejando tanto un acceso más amplio como una mayor costumbre de usar este tipo de productos.