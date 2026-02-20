Perú

Especialistas explican cómo alargar la vida de los gatos con una buena alimentación: cinco claves para su longevidad

Casi cuatro de cada diez hogares tienen al menos un gato, lo que hace que su nutrición y cuidados preventivos sean cada vez más relevantes

Especialistas revelan claves para prolongar
Especialistas revelan claves para prolongar la vida de los gatos a través de la alimentación. (Foto: Difusión)

Entre el 38% y el 42% de los hogares peruanos cuentan con al menos un gato, según datos de consultoras como Ipsos, Kantar y CPI. Esta alta presencia de felinos en los hogares hace que su cuidado y bienestar se convierta en un tema de interés constante, especialmente en febrero, cuando se celebra el Día Internacional del Gato el 20 de febrero.

Contrario al mito de que los gatos tienen siete vidas, la realidad científica indica que solo tienen una, y su calidad depende de la alimentación y los cuidados que reciben a lo largo de su vida. Estudios recientes muestran que una buena nutrición no solo nutre, sino que actúa como la herramienta biológica más potente para combatir los efectos del envejecimiento.

Además del 20 de febrero,
Además del 20 de febrero, los gatos cuentan con otras dos jornadas internacionales que refuerzan campañas de adopción y cuidado. (Freepik)

Envejecimiento felino puede retrasarse

Un estudio publicado en el Journal of the American Veterinary Medical Association, desarrollado por Royal Canin junto al Waltham Petcare Science Institute y el Consejo Asesor Científico sobre Envejecimiento Saludable, concluye que la trayectoria del envejecimiento felino puede ser influida positivamente. Según la especialista Mishell Mejia, médico veterinario zootecnista y especialista en comunicación científica de Royal Canin Perú, “el envejecimiento no es un proceso estático; podemos modificarlo con ciencia y cuidados preventivos”.

El estudio subraya que el control calórico es clave: mantener a los gatos con una condición corporal magra prolonga la esperanza de vida y reduce riesgos de enfermedades asociadas al sobrepeso. La nutrición adecuada puede disminuir el riesgo de patologías renales, cardiacas y osteoartritis, mientras que un seguimiento constante permite ajustar dieta, cantidad de snacks y frecuencia de alimentación según la edad y condición del animal.

Alimentación, control de peso y
Alimentación, control de peso y prevención: consejos científicos para la longevidad felina. (Foto: Royal Canin)

Cinco claves para una larga vida gatuna

Los especialistas recomiendan seguir cinco ejes fundamentales para maximizar la longevidad de los gatos:

  1. Control calórico estricto: Mantener una condición corporal magra para aumentar años de vida.
  2. Nutrición antiinflamatoria: Prevenir enfermedades crónicas silenciosas mediante alimentación adecuada.
  3. Salud del microbioma: Promover una microbiota intestinal saludable para mejorar digestión y retrasar el declive cognitivo.
  4. Evaluación nutricional dinámica: Ajustar dieta y hábitos alimenticios conforme cambian las necesidades del gato.
  5. Intervención temprana: Comenzar cuidados preventivos desde la adultez temprana, alrededor de los 7 años, antes de que aparezcan signos de vejez.
Nutrición y cuidados preventivos: cómo
Nutrición y cuidados preventivos: cómo garantizar la longevidad de los gatos según expertos. (Foto: Royal Canin)

Prevención y seguimiento veterinario

La especialista enfatiza que la nutrición debe complementarse con revisiones veterinarias periódicas. Los gatos mayores de siete años deberían acudir a controles preventivos cada seis meses, permitiendo detectar y corregir problemas antes de que se agraven. “No se trata solo de sumar años, sino de sumar calidad de vida a esos años mediante nutrición de precisión y un enfoque clínico integral”, explica Mejia.

El cuidado de los gatos, según la evidencia científica, requiere un compromiso continuo del propietario y del veterinario, combinando alimentación balanceada, monitoreo constante y prevención activa para garantizar que los felinos vivan más tiempo y con mayor bienestar.

