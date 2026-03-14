MTPE ofrece asesoría gratuita para conseguir empleo: cómo acceder y qué servicios brinda

(Foto: MTPE)

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ha lanzado el Servicio de Asesoría para la Búsqueda de Empleo, una iniciativa que ofrece asesoría gratuita y especializada para quienes buscan insertarse en el mercado laboral.

El programa está orientado a brindar herramientas concretas a quienes necesitan apoyo para enfrentar entrevistas, mejorar su currículum vitae y desarrollar habilidades de comunicación que aumenten sus posibilidades de éxito en los procesos de selección.

Uno de los pilares del servicio es la atención personalizada. Los usuarios reciben orientación de especialistas que conocen las tendencias del mercado laboral y pueden guiar sobre cómo presentar la experiencia profesional, resaltar logros y responder a preguntas frecuentes durante las entrevistas. El objetivo es que cada postulante descubra cómo transmitir su potencial de forma clara y segura ante los reclutadores.

El MTPE enfatiza la importancia de la preparación previa, invitando a los interesados a repasar su trayectoria laboral, memorizar fechas de empleo y funciones desempeñadas, así como a reflexionar sobre los motivos de cambio entre trabajos. Este repaso facilita respuestas consistentes y seguras ante los entrevistadores.

El programa también aconseja investigar sobre la empresa y la vacante antes de asistir a la entrevista. Conocer la misión, los valores y el sector de la organización permite responder de manera convincente a preguntas como “¿Por qué quieres trabajar con nosotros?” y “¿Qué puedes aportar?”, aspectos cada vez más valorados por los reclutadores.

(Foto: MTPE)

Herramientas para destacar en el proceso de selección

La preparación de la presentación personal es otra de las recomendaciones clave. El llamado “speech” consiste en un resumen breve donde el postulante puede resaltar estudios, experiencia profesional y competencias principales.

En caso de no contar con experiencia laboral, el programa sugiere destacar logros académicos, voluntariados o proyectos personales, demostrando así habilidades transferibles y compromiso.

Durante la entrevista, la actitud y el lenguaje corporal cobran un papel relevante. Se recomienda saludar con energía, mantener contacto visual, emplear un tono de voz adecuado y practicar la escucha activa.

Los especialistas del MTPE recuerdan que, tanto en entrevistas presenciales como virtuales, la presentación personal y el entorno deben ser cuidados: elegir un lugar tranquilo, con buena iluminación y conexión estable a internet refuerza la imagen profesional.

El Servicio de Asesoría para la Búsqueda de Empleo está disponible de lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 5:00 p. m., de forma presencial y virtual. Los sábados, la atención es virtual de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

Para acceder, los usuarios deben ingresar a https://extranet.trabajo.gob.pe/ y seleccionar el horario de su preferencia. También pueden solicitar información adicional escribiendo al correo abecentrodeempleolm@trabajo.gob.pe.

Esta iniciativa refuerza el compromiso del MTPE con la promoción del empleo y la capacitación, ofreciendo acompañamiento a los peruanos en la búsqueda activa de nuevas oportunidades laborales en un entorno cada vez más competitivo y cambiante.

Funciones del MTPE

Promover y regular el empleo formal a nivel nacional.

Diseñar y ejecutar políticas públicas para la generación de trabajo digno.

Supervisar el cumplimiento de los derechos laborales y la seguridad social.

Fomentar la capacitación y formación profesional de los trabajadores.

Facilitar la intermediación laboral entre empresas y personas que buscan empleo.

Vigilar la igualdad de oportunidades y la no discriminación en el ámbito laboral.

Brindar orientación y asesoramiento sobre legislación laboral.

Implementar programas para la inserción laboral de jóvenes y grupos vulnerables.

Fiscalizar condiciones laborales en empresas públicas y privadas.

Impulsar la formalización del empleo y la productividad.