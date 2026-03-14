Perú

Excandidato al TC revela reunión con Keiko Fujimori antes de votación en el Congreso: Dice que no fue elegido por ser imparcial

Abogado Luis Carrasco García considera que ese es el motivo por el que Fuerza Popular se inclinó por Pedro Hernández. “’Ofrecía’ las posibilidades de actuación conforme algunos legisladores quieren”, afirma

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Luis Carrasco García dice que debido a su perfil independiente no habría sido elegido magistrado. Video: Beto a saber

El excandidato al Tribunal Constitucional, Luis Carrasco García, dio a conocer que, antes de que el Congreso de la República eligiera a un nuevo magistrado en diciembre de 2023, asesores de Fuerza Popular le dijeron que tenía que reunirse con la lideresa de ese partido, Keiko Fujimori.

Carrasco García indicó a Beto a Saber que su candidatura tenía respaldo político. Dijo que un asesor de Fuerza Popular lo contactó y le dijo: “¿Sabe qué, doctor? Esta vez a usted le toca, usted puede ser, usted es el hombre. Preséntese (al concurso)“.

Luego, en noviembre de 2023, fue convocado a una reunión privada con Keiko Fujimori, Luis Galarreta y Martha Moyano.

“Tuve una reunión con la lideresa del partido, Keiko Sofía Fujimori. En esa reunión me atendió, me pidió algunos aspectos de mi vida académica y profesional. Hablamos brevemente y expuse ligeramente mi punto de vista respecto del TC. Luego me entero de que, aparentemente, mi condición de una persona imparcial y a mi trayectoria profesional, los inclinó por Hernández, que ‘ofrecía’ las posibilidades de actuación conforme algunos legisladores quieren”, apuntó.

En efecto, en el Pleno del Congreso, los congresistas eligieron a Pedro Hernández como magistrado del TC para que ocupe la plaza de Augusto Ferrero Costa.

Las otras candidaturas declaradas aptas, entre ellas la de Luis Carrasco García, no fueron votadas.

Luego de la reunión con
Luego de la reunión con Keiko Fujimori, dice Carrasco, se inclinaron por Pedro Hernández para que sea magistrado del TC. Foto: composición/captura Willax

¿Quién es Pedro Hernández?

Pedro Hernández es magistrado del TC desde diciembre de 2023 al conseguir más de 87 votos en el Pleno del Congreso. Su mandato, a comparación del de sus colegas, acabará en diciembre de 2027.

Hernández no fue excluido del proceso de selección a pesar de que registraba dos denuncias por violencia física y psicológica y afrontó investigaciones por delitos de contra los recursos naturales, medio ambiente y depredación ecológica.

Este fue el motivo por el que fue excluido en el concurso de 2022 que acabó con la elección de Francisco Morales, Luz Pacheco, Gustavo Gutiérrez, Manuel Monteagudo, Helder Domínguez y César Ochoa como magistrados.

Pedro Hernández Chávez se desempeña
Pedro Hernández Chávez se desempeña actualmente como asesor en el despacho del magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse

En el concurso de 2023 también se planteó su exclusión; sin embargo, los miembros de la Comisión Especial decidieron mantenerlo en el proceso.

Ponente en el caso de Vladimir Cerrón

Ahora bien, ya en 2026, el magistrado Pedro Hernández Chávez es el ponente en el caso de la demanda del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, con la que busca anular su prisión preventiva.

Según informó el periodista César Hildebrandt, Hernández Chávez ya tendría un proyecto de sentencia dándole la razón a Cerrón y anulando la medida que le impide salir de la clandestinidad en la que permanece desde octubre de 2023.

Según explicó la presidente del TC, Luz Pacheco, no se ha presentado aún una ponencia y la decisión no se dará en “una semana”, pero tampoco demorará meses.

“Hay causas que se pueden votar en una sesión, en dos sesiones, en tres y a veces ha habido meses. Y no es porque no querramos ponernos de acuerdo, sino que se van abriendo aspectos que no se habían contemplado la primera vez”, dijo Pacheco.

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