Perú

Keiko Fujimori respalda al TC en medio de cuestionamientos sobre fallo exprés a favor de Vladimir Cerrón: “Resuelven sin mirar el nombre”

La candidata presidencial por Fuerza Popular destacó la labor de los magistrados del Tribunal Constitucional, los mismos que archivaron su caso. No obstante, cuestionó la calidad del postulante por Perú Libre. “Él siempre debió dar la cara”, mencionó

Guardar
La candidata presidencial Keiko Fujimori opina sobre la situación legal de Vladimir Cerrón y la próxima decisión del Tribunal Constitucional (TC). | Canal N

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se refirió este jueves al proceso que sigue el Tribunal Constitucional (TC) sobre la prisión preventiva del candidato presidencial de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien permanece prófugo desde octubre de 2023. Ante la posibilidad de que el TC anule la medida restrictiva a pocos días de las elecciones y en medio de un intenso debate político, Fujimori destacó la labor de los magistrados.

“El Tribunal Constitucional se encarga de ver hechos, analizar hábeas corpus, demandas de amparo, sin mirar el nombre y el apellido. No conozco ni he escuchado la sustentación de su causa, pero estoy segura que el tribunal tomará una decisión técnica y sustentará bien cuál será la decisión final”, declaró durante una actividad en homenaje a María Elena Moyano, símbolo de la resistencia frente a la violencia de Sendero Luminoso en el distrito de Villa El Salvador.

Deñaló que, aunque desconoce los detalles específicos del recurso presentado por la defensa de Cerrón, confía en que los magistrados actuarán con independencia. “Más allá de la decisión final que tome el Tribunal Constitucional, yo no le tengo miedo a la competencia. Y si es que va a debatir, pues debatiremos con él”, agregó. No obstante, cuestionó la calidad de prófugo del candidato de Perú Libre.

“Acá lo importante es que él siempre debió dar la cara. Ese ha sido mi actuar y eso es lo que yo espero de los demás políticos. Sin embargo, creo que por ahora, con prudencia, debemos esperar la resolución final, que no sabemos cuál va a ser, pero lo más importante es conocer los detalles y la sustentación”, sentenció.

Keiko Fujimori se pronunció sobre
Keiko Fujimori se pronunció sobre situación legal de Vladimir Cerrón.

La posición de Fujimori se da en un contexto de cuestionamientos por la rapidez con la que el TC programó la audiencia para analizar el hábeas corpus de Cerrón, en comparación con otros procesos similares. El expediente del hábeas corpus ingresó a la entidad en febrero de este año y, en menos de un mes, se programó la audiencia para su revisión, un plazo considerablemente corto respecto a la duración habitual para casos similares. Este hecho fue señalado por diversos actores políticos y analistas como un posible indicio de trato preferencial o presión política sobre el máximo órgano constitucional.

En la audiencia, el abogado de Cerrón, Humberto Abanto, argumentó que la prisión preventiva vulnera los derechos de su defendido y afecta la equidad en la competencia electoral, ya que Cerrón es el único candidato presidencial que no puede hacer campaña personalmente en territorio nacional. Además, la defensa sostuvo que la sentencia que motivó la prisión preventiva fue finalmente revocada en instancias superiores, por lo que la medida restrictiva perdió sustento jurídico.

El debate público se intensificó tras la filtración de un borrador de fallo supuestamente favorable a Cerrón antes de la realización de la audiencia. Según este documento, el TC declararía fundada la demanda por vulneración al derecho a la debida motivación de resoluciones judiciales y anularía la prisión preventiva, ordenando al juzgado correspondiente definir la situación jurídica de Cerrón con una medida menos gravosa. Aunque uno de los magistrados del TC, Gustavo Gutiérrez Ticse, confirmó la existencia de un documento interno, aclaró que se trataba de un proyecto elaborado por asesores y que aún no reflejaba una decisión definitiva del pleno.

Temas Relacionados

Keiko FujimoriVladimir CerrónFuerza PopularPerú LibreTCTribunal ConstitucionalElecciones 2026Elecciones Perú 2026peru-politica

Más Noticias

Felipe Chávez se quedará permanentemente en el Colonia: se ejercerá cláusula de compra por ‘Pippo’

El peruano ve con buenos ojos quedarse con el FC Köln, pensando en una progresión en la Bundesliga. Las operaciones para materializar la adquisición total de su ficha avanzan favorablemente

Felipe Chávez se quedará permanentemente

Alerta energética en Perú: Analistas prevén que guerra en Medio Oriente disparará precios de petróleo y alimentos

Especialistas advierten que una interrupción en rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz podría alterar el suministro energético global y generar efectos en inflación, comercio exterior y costo de vida en el mercado peruano

Alerta energética en Perú: Analistas

Cientos de vehículos quedaron varados tras la caída del puente Collota en la carretera Pativilca–Huaraz en Áncash

Las intensas lluvias en la provincia de Recuay provocaron el colapso de una estructura vial clave. Transportistas permanecen varados mientras se analizan soluciones de emergencia

Cientos de vehículos quedaron varados

Corazón Serrano conquistó al público argentino y recibió elogios de la cantante María Becerra: “Son un grupo icónico de cumbia en Perú"

La cantante y compositora argentina, referente de la música urbana, remarcó su admiración por la agrupación peruana durante una transmisión en el programa de streaming ‘Un poco de ruido’

Corazón Serrano conquistó al público

“Retomando el control”: alias ‘Tito’ reaparece para extorsionar a choferes del Cercado de Lima tras liberación del ‘Negro Marín’

La liberación de Miguel Ángel Marín Morón, alias ‘Negro Marín’, reactivó las amenazas del extorsionador conocido como ‘Tito’, quien exige pagos a conductores de colectivos y combis bajo la advertencia de asesinatos

“Retomando el control”: alias ‘Tito’
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori se suma al

Keiko Fujimori se suma al rechazo a Rafael López Aliaga: “Declaraciones sobre FFAA son irresponsables e irrespetuosas”

Fiscalía anticorrupción investiga al nuevo ministro de Salud, Juan Carlos Velasco, por presunta negociación incompatible

Erick Moncada Horna niega vínculos familiares con Brunella Horna: “No la conozco ni tengo parentesco con ella”

Congresista Darwin Espinoza protagoniza nuevo escándalo: en aparente ebriedad, agredió a ciudadano y acabó en comisaría

Delia Espinoza: Congreso rechaza nueva inhabilitación por 10 años

ENTRETENIMIENTO

Corazón Serrano conquistó al público

Corazón Serrano conquistó al público argentino y recibió elogios de la cantante María Becerra: “Son un grupo icónico de cumbia en Perú"

El emotivo reencuentro de Hugo García con Isabella Ladera y su hija, en Miami, para celebrar el cumpleaños de la menor en Disney

Premios Oscar 2026: Canales de TV en Perú para ver la transmisión EN VIVO de la ceremonia en Hollywood

Katia Condos y su fuerte reacción al ser consultada sobre su separación de Federico Salazar: “Todo está en el comunicado”

Katia Condos y Federico Salazar anuncian su separación tras 30 años de relación: “Es un momento sensible”

DEPORTES

Felipe Chávez se quedará permanentemente

Felipe Chávez se quedará permanentemente en el Colonia: se ejercerá cláusula de compra por ‘Pippo’

Roberto Palacios pide a Paulo Autuori que contrate a este ‘9’ para que Sporting Cristal pueda competir en Copa Libertadores 2026

Mirtha Uribe evalúa dar marcha atrás a su retiro del voleibol: “Quería despedirme en unos ‘play-offs’”

Leao Butrón postula a Alejandro Duarte a la selección peruana: “Es el arquero más técnico de los últimos años del fútbol local”

Sparta Praga de Oliver Sonne cayó 2-1 ante el AZ Alkmaar en la ida de los octavos de final de la Conference League 2006