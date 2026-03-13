Keiko Fujimori respalda al TC en medio de cuestionamientos sobre fallo exprés a favor de Vladimir Cerrón: “Resuelven sin mirar el nombre”

La candidata presidencial Keiko Fujimori opina sobre la situación legal de Vladimir Cerrón y la próxima decisión del Tribunal Constitucional (TC). | Canal N

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se refirió este jueves al proceso que sigue el Tribunal Constitucional (TC) sobre la prisión preventiva del candidato presidencial de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien permanece prófugo desde octubre de 2023. Ante la posibilidad de que el TC anule la medida restrictiva a pocos días de las elecciones y en medio de un intenso debate político, Fujimori destacó la labor de los magistrados.

“El Tribunal Constitucional se encarga de ver hechos, analizar hábeas corpus, demandas de amparo, sin mirar el nombre y el apellido. No conozco ni he escuchado la sustentación de su causa, pero estoy segura que el tribunal tomará una decisión técnica y sustentará bien cuál será la decisión final”, declaró durante una actividad en homenaje a María Elena Moyano, símbolo de la resistencia frente a la violencia de Sendero Luminoso en el distrito de Villa El Salvador.

Deñaló que, aunque desconoce los detalles específicos del recurso presentado por la defensa de Cerrón, confía en que los magistrados actuarán con independencia. “Más allá de la decisión final que tome el Tribunal Constitucional, yo no le tengo miedo a la competencia. Y si es que va a debatir, pues debatiremos con él”, agregó. No obstante, cuestionó la calidad de prófugo del candidato de Perú Libre.

“Acá lo importante es que él siempre debió dar la cara. Ese ha sido mi actuar y eso es lo que yo espero de los demás políticos. Sin embargo, creo que por ahora, con prudencia, debemos esperar la resolución final, que no sabemos cuál va a ser, pero lo más importante es conocer los detalles y la sustentación”, sentenció.

Keiko Fujimori se pronunció sobre situación legal de Vladimir Cerrón.

La posición de Fujimori se da en un contexto de cuestionamientos por la rapidez con la que el TC programó la audiencia para analizar el hábeas corpus de Cerrón, en comparación con otros procesos similares. El expediente del hábeas corpus ingresó a la entidad en febrero de este año y, en menos de un mes, se programó la audiencia para su revisión, un plazo considerablemente corto respecto a la duración habitual para casos similares. Este hecho fue señalado por diversos actores políticos y analistas como un posible indicio de trato preferencial o presión política sobre el máximo órgano constitucional.

En la audiencia, el abogado de Cerrón, Humberto Abanto, argumentó que la prisión preventiva vulnera los derechos de su defendido y afecta la equidad en la competencia electoral, ya que Cerrón es el único candidato presidencial que no puede hacer campaña personalmente en territorio nacional. Además, la defensa sostuvo que la sentencia que motivó la prisión preventiva fue finalmente revocada en instancias superiores, por lo que la medida restrictiva perdió sustento jurídico.

El debate público se intensificó tras la filtración de un borrador de fallo supuestamente favorable a Cerrón antes de la realización de la audiencia. Según este documento, el TC declararía fundada la demanda por vulneración al derecho a la debida motivación de resoluciones judiciales y anularía la prisión preventiva, ordenando al juzgado correspondiente definir la situación jurídica de Cerrón con una medida menos gravosa. Aunque uno de los magistrados del TC, Gustavo Gutiérrez Ticse, confirmó la existencia de un documento interno, aclaró que se trataba de un proyecto elaborado por asesores y que aún no reflejaba una decisión definitiva del pleno.