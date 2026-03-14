Este lunes 16 de marzo vuelve el servicio especial Cole Bus para trasladar a escolares a sus colegios por el inicio de clases

La ATU coordina el reinicio del servicio especial "Cole Bus" para garantizar el traslado seguro de escolares en el distrito del Rímac, conectando zonas como Flor de Amancaes con sus centros educativos. (Foto: ATU)

El servicio especial Cole Bus reiniciará sus operaciones a partir del lunes 16 de marzo para facilitar el traslado seguro de estudiantes hacia y desde cinco centros educativos en el distrito del Rímac. La ATU, adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, coordina este programa para asegurar que niños y adolescentes de zonas como Flor de Amancaes, El Bosque y Ciudad y Campo accedan a un transporte regulado durante el periodo escolar, según información oficial de la entidad.

La ATU confirmó que la tarifa para los escolares será de S/0,50 y para sus acompañantes de S/1,00. Ambos grupos deben utilizar las tarjetas del Metropolitano o Lima Pass al subir a los vehículos en una modalidad que promueve el pago sin efectivo y agiliza el flujo en los puntos de embarque, según la misma comunicación.

La reactivación del Cole Bus coincide con el inicio del ciclo escolar y beneficiará a los estudiantes de los colegios María Parado de Bellido, Ricardo Bentín, Esther Cáceres, Leoncio Prado y Virgen del Carmen. El programa está diseñado para atender a escolares que residen en urbanizaciones con alta concentración de población infantil y adolescente, con el objetivo de garantizar un regreso seguro y ordenado a sus viviendas, conforme a lo indicado por la ATU.

El servicio funcionará de lunes a viernes durante toda la etapa escolar, con salidas desde paraderos definidos en las cercanías de los colegios en los horarios de finalización de clases para que los estudiantes se desplacen hacia sus hogares por rutas optimizadas para la seguridad y comodidad.

El servicio especial Cole Bus de la ATU reinicia sus operaciones para facilitar el traslado seguro de estudiantes a cinco centros educativos en el distrito del Rímac. (Foto: ATU)

Tarifas y modalidad de pago

El Cole Bus del Corredor Azul establece una tarifa diferenciada de S/0,50 para estudiantes y S/1,00 para acompañantes adultos. El pago debe realizarse con las tarjetas electrónicas Metropolitano o Lima Pass, eliminando de este modo la circulación de efectivo a bordo e incrementando la seguridad.

La ATU recomienda a los padres de familia que sus hijos cuenten con saldo suficiente en sus tarjetas para evitar contratiempos, según precisó en la nota oficial. El servicio continuará durante la totalidad del año escolar, permitiendo a los usuarios programar sus desplazamientos de manera regular y previsible.

Descripción de rutas y horarios: I. E. Ricardo Bentín

El Corredor Azul Cole Bus implementa una ruta que inicia en la Institución Educativa Ricardo Bentín y culmina en Flor de Amancaes. Este recorrido conecta doce paraderos en barrios residenciales y espacios del distrito, como el Complejo Mariscal Castilla y las áreas contiguas al Club Zonal Cápac Yupanqui.

Imagen de la ruta del servicio especial Cole Bus de la ATU, que reinicia operaciones el 16 de marzo para garantizar el traslado seguro de estudiantes a cinco centros educativos en el distrito del Rímac. (Foto: ATU)

El bus opera según los siguientes horarios: para alumnos de inicial y primaria, la salida es a las 12:00; para secundaria, la salida se realiza a las 15:30.

Las paradas de esta ruta incluyen:

Arancibia

Amancaes

Calle 3

El Sol

Calle 10

24 de Junio

Claveles

Cerezos

Pasaje 17

Mónaco

México

Esta cobertura facilita el acceso de los estudiantes al bus en puntos próximos a sus domicilios para sus traslados diarios a la escuela.

Descripción de rutas y horarios: I. E. María Parado de Bellido

Para los estudiantes de la Institución Educativa María Parado de Bellido, el Cole Bus conecta el área de Antón Sánchez con Flor de Amancaes, expandiendo la red de servicio en zonas residenciales del Rímac, incluidas áreas cercanas a instalaciones deportivas y clubes zonales.

El servicio especial Cole Bus reinicia operaciones el lunes 16 de marzo para garantizar el traslado seguro de estudiantes de Rímac hacia y desde centros educativos como I. E. María Parado de Bellido, coordinado por la ATU. (Foto: ATU)

Los horarios son: para inicial, 13:00 y 17:30; para primaria, 13:00 y 18:00; para secundaria, la salida se marca a las 13:30.

Las paradas contempladas en la ruta son:

Virreyes

Aguilar

El Sol

Calle 10

24 de Junio

Claveles

Cerezos

Pasaje 17

Mónaco

México

Estos puntos permiten a los estudiantes utilizar el servicio en zonas próximas a sus hogares o lugares de esparcimiento, ampliando el acceso al transporte escolar regulado.

Descripción de rutas y horarios: I. E. Leoncio Prado, Esther Cáceres y Virgen del Carmen

El Corredor Azul Cole Bus ofrece un trayecto entre Cecilia de Risco y Flor de Amancaes, dirigido a la comunidad escolar de las instituciones educativas Leoncio Prado, Esther Cáceres y Virgen del Carmen. Los horarios asignados según centro educativo y nivel son: para Leoncio Prado, la salida es a las 12:55; para Esther Cáceres, a las 14:20; y para Virgen del Carmen, a las 12:30 (inicial) y 12:50 (primaria).

El Corredor Azul Cole Bus reinicia sus operaciones el 16 de marzo, facilitando el traslado seguro de estudiantes a cinco centros educativos en el distrito del Rímac, según la ruta detallada en el mapa. (Foto: ATU)

El recorrido abarca los siguientes paraderos:

Colegios

Virreyes

Aguilar

El Sol

Calle 10

24 de Junio

Claveles

Cerezos

Pasaje 17

Mónaco

México

La localización de los paraderos busca optimizar los trayectos escolares, brindando a numerosos estudiantes acceso al bus en puntos estratégicos del distrito y ofreciendo así una opción de transporte segura para la población estudiantil del Rímac.

La ATU garantizó la continuidad del Cole Bus durante el ciclo escolar para maximizar la seguridad y el bienestar de la comunidad educativa en las rutas mencionadas.