Perú

Chofer de transporte informal intentó incendiar su vehículo para impedir intervención de la ATU

El conductor, Luis Enrique Vargas Torres, tenía la licencia cancelada desde agosto de 2023 y operaba sin permisos ni SOAT vigente

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La rápida acción de los
La rápida acción de los agentes evitó que el incendio se propagara y causara daños mayores - Créditos: ATU.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) reportó un grave incidente durante un operativo de control en el distrito de La Molina. Un chofer de transporte público informal intentó incendiar su vehículo al verse intervenido por inspectores y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), en el cruce de las avenidas Javier Prado y La Molina. La acción buscaba evitar que la unidad fuera trasladada a un depósito municipal.

El conductor, identificado como Luis Enrique Vargas Torres, fue intervenido mientras realizaba el servicio sin autorización. Al revisar su documentación, se verificó que tenía la licencia de conducir cancelada desde agosto de 2023, lo que agravó la situación.

Además, el vehículo de placa AWW-038 no contaba ni con el permiso respectivo ni con el Seguro Obligatorio Contra Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente, requisitos indispensables para circular legalmente como transporte público.

De acuerdo con la entidad fiscalizadora, durante la operación, Vargas Torres desobedeció la orden de detenerse y trató de huir con pasajeros a bordo. Solo tras la evacuación de los ocupantes y al momento de que la grúa estaba por remolcar la unidad, el conductor roció gasolina y prendió fuego a uno de los asientos. La reacción inmediata de los agentes de la ATU y de la Policía Nacional permitió sofocar las llamas antes de que el incendio se propagara o pusiera en riesgo a terceros.

La unidad intervenida suma 22
La unidad intervenida suma 22 multas vinculadas a informalidad, con una deuda acumulada de 253 mil soles - Créditos: ATU.

Las autoridades informaron que la unidad intervenida acumula 22 multas relacionadas con informalidad, sumando un total de 253 mil soles. El historial evidencia un patrón reincidente en la vulneración de las normas de tránsito y la exposición de los usuarios a situaciones de alto riesgo.

La ATU recordó que el transporte informal constituye una amenaza para la seguridad ciudadana y la integridad de los pasajeros, especialmente cuando se carece de seguros y autorizaciones mínimas exigidas por la ley.

Tras controlar el siniestro, el conductor fue puesto a disposición de la comisaría de Santa Felicia, donde quedó detenido. Se le ha denunciado por los delitos de peligro común, exposición al peligro y resistencia a la autoridad.

Vargas Torres desobedeció las órdenes
Vargas Torres desobedeció las órdenes de las autoridades, intentó escapar con pasajeros y prendió fuego a uno de los asientos tras la evacuación - Créditos: ATU.

La ATU reiteró que continuará realizando operativos en diferentes distritos para erradicar la prestación ilegal de servicios de transporte y proteger la vida de los usuarios.

El organismo exhortó a los ciudadanos a trasladarse únicamente en vehículos formales y reportar cualquier irregularidad a las autoridades competentes. El caso refuerza la importancia de la fiscalización constante y la colaboración entre instituciones para prevenir hechos que atenten contra la seguridad pública.

La ATU alertó sobre el peligro que genera la circulación de vehículos informales, al operar sin autorización ni condiciones técnicas adecuadas. Según la entidad, muchas de estas unidades no cuentan con licencia de conducir, Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT) ni revisión técnica vigente, lo que incrementa el riesgo de accidentes graves y dificulta la labor de control.

La entidad señaló que la informalidad en el transporte público limita la capacidad de respuesta ante emergencias y obstaculiza el acceso a seguros o compensaciones, dejando a los pasajeros desprotegidos. Ante este escenario, el organismo mantiene una política de tolerancia cero frente a estas infracciones y fomenta la denuncia ciudadana para reforzar la fiscalización y proteger la seguridad de los usuarios.

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