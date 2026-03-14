Adultos mayores eran abordados por falsos policías en SJL, quienes los intimidaban y les robaban la pensión recién retirada

Una banda criminal conocida como 'Los Patinadores de San Juan' fue desarticulada por la policía. Su método consistía en usar a una mujer para engañar a adultos mayores que recién cobraban su pensión, hacerlos subir a un falso taxi y luego, con falsos policías, robarles todo su dinero bajo la amenaza de un supuesto operativo. Fuente: TV Perú Noticias

El distrito de San Juan de Lurigancho se convirtió en escenario de una serie de delitos explícitamente orientados contra adultos mayores, perpetrados por una banda que suplantaba a la policía. Esta organización criminal, conocida como "Los Patinadores de San Juan“, utilizaba vehículos con apariencia de taxi y chalecos oficiales para simular operativos, con el objetivo de arrebatar las pensiones recién cobradas a hombres y mujeres de la tercera edad.

De acuerdo con las investigaciones policiales citadas por TV Perú Noticias, el grupo delictivo contaba con procedimientos organizados y precisos para identificar a sus objetivos en las inmediaciones de bancos del distrito. Sandra Verónica Crespín, conocida como alias Chata, era la encargada de seleccionar a los adultos mayores que acababan de cobrar su pensión.

Ya dentro del vehículo, los ancianos eran abordados por falsos policías que armaban una puesta en escena para acusarlos de delitos inexistentes, sometiéndolos a amenazas hasta conseguir que entregaran todo el dinero. El modus operandi se completaba con la huida de los delincuentes, abandonando a las víctimas en la vía pública.

La operación policial que permitió capturar a Los Patinadores de San Juan se realizó en la intersección de las avenidas Fernando Wiese y Santa Rosa. En esta intervención, la Policía Nacional del Perú (PNP) arrestó a David Isaí Anampa Anticona, conocido como alias Negro, y a un cómplice, incautando un chaleco policial, un porta placas oficial y un kit de suplantación que evidencia la premeditación de las acciones delictivas.

La PNP detuvo a Sandra Verónica Crespín y David Isaí Anampa Anticona, integrantes de "Los Patinadores de San Juan", acusados de robar pensiones a adultos mayores en San Juan de Lurigancho. (Captura TV Perú Noticias)

Ancianos eran interceptados y engañados por falsos policias

La estructura de la banda criminal se apoyaba en la figura de alias Chata, quien se encargaba de identificar a las potenciales víctimas, hombres mayores que acababan de recibir sus pensiones. Mediante engaños, Chata lograba que accedieran a subir al taxi, donde posteriormente eran interceptados por otros miembros del grupo que simulaban ser policías.

Durante estos falsos operativos, los delincuentes acusaban a los adultos mayores de cometer supuestos delitos y los amedrentaban utilizando chalecos policiales, placas oficiales y armas, obligándolos a entregar el dinero retirado. Posteriormente, abandonaban a las víctimas en lugares apartados, dificultando la denuncia inmediata y facilitando su huida.

Este patrón delictivo fue documentado por la policía a partir de denuncias presentadas desde 2016, año en que Sandra Verónica Crespín fue identificada por primera vez como participante en robos mediante este método. La reiteración de estos hechos y el uso sistemático de elementos policiales falsificados incrementaron la peligrosidad de la banda, que operaba principalmente en las inmediaciones de bancos y cajeros automáticos del distrito.

Un adulto mayor es abordado por falsos policías que se hacían pasar por agentes para robarles sus pensiones en el distrito de San Juan de Lurigancho, Lima, Perú. (Composición: Infobae Perú / TV Perú Noticias)

Detenidos tenían antecedentes por estafa y suplantación

El operativo que culminó en la captura de Los Patinadores de San Juan fue ejecutado por el Cuadrón Verde de la Policía Nacional, tras varias semanas de seguimiento. Los agentes lograron interceptar el taxi utilizado por la banda en una zona transitada del distrito y arrestaron a los tres integrantes en flagrancia.

Sandra Verónica Crespín, conocida como Chata, cuenta con tres denuncias previas por estafa desde 2016 y antecedentes de detención por delitos similares. David Isaí Anampa Anticona, alias Negro, y un tercer implicado, cuyo nombre aún no ha sido revelado por las autoridades, fueron identificados en el lugar con los elementos que utilizaban para suplantar la identidad de efectivos policiales.

La policía señaló que estos sujetos no solo recurrían al engaño, sino que también empleaban la intimidación armada, lo que agravaba el riesgo para las víctimas. Tras su detención, los tres quedaron a disposición de la Fiscalía, que investiga su posible vinculación con otros hechos delictivos en San Juan de Lurigancho y distritos cercanos.

Objetos incautados confirman el modus operandi

Durante la intervención, la PNP incautó un kit completo de suplantación policial, compuesto por un chaleco negro, un porta placas oficial, una cacerina cargada con dos municiones y varias tarjetas bancarias a nombre de otras personas, presuntamente víctimas de la misma banda. Las autoridades consideran que la tenencia de estos objetos prueba la planificación y el carácter reiterado de los delitos cometidos.

Imágenes muestran un chaleco policial incautado y vehículos relacionados con la banda "Los Patinadores de San Juan", capturada por robar a adultos mayores en San Juan de Lurigancho. (Composición: Infobae Perú / TV Perú Noticias)

El hallazgo de múltiples tarjetas de distintos bancos sugiere que el número de afectados podría ser mayor al inicialmente reportado, por lo que la policía exhortó a los familiares de adultos mayores a extremar precauciones y evitar que acudan solos a cobrar sumas importantes de dinero. Las investigaciones continúan para determinar el alcance real de las actividades de Los Patinadores de San Juan y recuperar lo robado a las víctimas.