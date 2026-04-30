Vuelos baratos 2026: estos son los mejores meses para comprar o reservar pasajes internacionales con descuentos

Una pareja latina sonriente, de la mano y con sus pasajes, se dispone a abordar un avión para sus tan esperadas vacaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El año 2026 presenta nuevas oportunidades para los viajeros peruanos que buscan vuelos internacionales a precios reducidos. Según el informe “2026 Air Hacks” de Expedia, junio se posiciona como uno de los meses más accesibles para adquirir pasajes al extranjero, en contraste con diciembre, que concentra las tarifas más altas por la alta demanda de vacaciones y fiestas de fin de año. Expedia detalla que quienes eligen viajar en junio pueden acceder a descuentos notables en comparación con quienes vuelan durante la temporada navideña.

La tendencia se vuelve relevante para quienes parten desde Lima, ya que la demanda hacia Norteamérica, Europa y otros destinos de Sudamérica crece considerablemente en julio, diciembre y durante Semana Santa. De acuerdo con plataformas especializadas, estas fechas afectan directamente el precio de los boletos, que suele incrementarse de forma acelerada en periodos de alta demanda.

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Plataformas como Skyscanner y Expedia coinciden en la importancia de la flexibilidad en las fechas y la anticipación para asegurar mejores precios. Las recomendaciones apuntan a evitar los picos de demanda y considerar alternativas menos populares para lograr ahorros sustanciales.

Un grupo de viajeros frecuentes espera y se prepara para sus vuelos en una concurrida terminal de aeropuerto, con maletas y documentos listos para su partida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Momento ideal para volar

Los análisis de Expedia y otras plataformas de búsqueda señalan que el mejor momento para reservar vuelos internacionales suele ubicarse entre dos y cuatro meses previos a la fecha prevista de viaje. La ventana óptima puede ampliarse hasta seis meses en rutas de larga distancia. No obstante, la misma Expedia advierte que, en algunos casos, las tarifas más convenientes aparecen entre 15 y 45 días antes del vuelo, según la ruta y la temporada. Un dato relevante es que las compras de último minuto suelen implicar precios elevados, especialmente dentro de las tres semanas previas a la salida.

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Un punto destacado por Expedia es la variabilidad de las tarifas según el día de la semana. Las investigaciones muestran que los boletos programados para martes, miércoles y sábado tienden a ser más económicos, mientras que viernes y domingo presentan precios más altos debido a la concentración de pasajeros de negocios y turistas.

Especialistas en viajes sugieren utilizar alertas de precios y comparar tarifas en plataformas como Google Flights, Kayak y Skyscanner antes de concretar la compra. Además, múltiples usuarios recomiendan monitorear calendarios de precios y mantener flexibilidad tanto en la fecha de salida como de regreso.

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Una pareja latina sonriente, de la mano, sube por la escalerilla de un avión en un día soleado, lista para sus vacaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Temporada baja y promociones

La temporada baja continúa siendo clave para quienes buscan descuentos en vuelos internacionales. Según Expedia y Skyscanner, los meses de febrero, marzo, junio y septiembre suelen registrar menor demanda turística, lo que permite acceder a promociones y tarifas reducidas. En contraste, julio y diciembre mantienen los precios más elevados por la coincidencia con vacaciones escolares y festividades.

Otra estrategia destacada por los especialistas consiste en considerar aeropuertos alternativos, optar por vuelos con escalas, y evaluar horarios nocturnos o de madrugada, opciones que pueden reducir el costo final del pasaje.

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Las aerolíneas low cost y las campañas promocionales seguirán presentes en 2026. Empresas como JetSmart han anunciado descuentos para rutas internacionales y regionales durante el primer semestre del año. Además, se recomienda revisar las campañas de descuentos como Cyber Days y Black Friday, ya que suelen incluir ofertas limitadas en boletos internacionales.

Grupos de personas, incluyendo familias con niños, caminan por el pasillo de un aeropuerto con maletas, dirigiéndose a sus vuelos hacia el Caribe bajo la señalización 'Gates to Caribbean Flights'. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para encontrar tarifas bajas

Las plataformas especializadas insisten en que no existe una “fórmula mágica” universal para conseguir los precios más bajos en vuelos internacionales. Sin embargo, patrones claros emergen entre las recomendaciones: reservar con estrategia, evitar las fechas de mayor demanda y mantener flexibilidad en los planes de viaje. La combinación de estas variables puede marcar la diferencia entre pagar una tarifa alta o acceder a una oferta.

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La experiencia de usuarios en foros y comunidades de viajeros respalda el uso de herramientas de alerta de precios, así como la comparación constante entre distintas plataformas. El monitoreo activo de las promociones lanzadas por aerolíneas que operan en Perú puede resultar determinante para asegurar vuelos económicos en 2026.