Tiktoker peruano conocido como “Fake” es detenido por presunta estafa con venta de celulares y suplantación de identidad

La Policía detuvo al creador de contenido Dan Herly Fernández Ramos, alias “Fake”, acusado de vender celulares a bajo precio en redes y bloquearlos tras recibir depósitos bancarios. Latina Noticias

Las transmisiones en vivo que parecían simples bromas telefónicas terminaron en una intervención policial. Un creador de contenido que reunía a miles de seguidores en redes sociales quedó bajo custodia tras una investigación que reveló un esquema de estafas digitales y suplantación de identidad. Las autoridades sostienen que el personaje conocido como “Fake” utilizaba su popularidad para captar compradores de equipos tecnológicos.

La detención se produjo tras una serie de denuncias de ciudadanos que afirmaron sufrir engaños después de comprar celulares a bajo costo a través de internet. Los pagos se realizaban mediante depósitos bancarios, pero los dispositivos terminaban inutilizados cuando el vendedor bloqueaba los chips. El caso destapó un presunto sistema de fraude que combinaba redes sociales, bases de datos personales y tarjetas SIM activadas con identidades ajenas.

Agentes de la Policía Nacional del Perú indicaron que el detenido, identificado como Dan Herly Fernández Ramos, de 25 años, utilizaba transmisiones en la plataforma TikTok para ganar audiencia. Durante esos directos realizaba llamadas a desconocidos con tono de broma. Sin embargo, según la investigación policial, esa actividad pública ocultaba operaciones ilegales vinculadas con la venta fraudulenta de dispositivos móviles, en perjuicio de al menos 14 personas, en Chosica.

El personaje “Fake” y su presencia en redes

La Policía Nacional detuvo a Dan Herly Fernández Ramos, de 25 años.

En internet, Fernández Ramos adoptó el alias de “Fake”. En sus perfiles aparecía con lentes de sol y una gorra que cubría parte de su rostro. Ese estilo formaba parte del personaje que presentaba en transmisiones en vivo y que reunía a seguidores atentos a cada interacción.

En uno de esos momentos se escucha la dinámica que caracterizaba su contenido: “Aló, mi amor. [risas] Aló, gordita. ¿Cómo que quién es?”. La persona al otro lado de la línea respondía confundida: “¿Cómo que no sabes quién es?”. Ese tipo de escenas atraía espectadores que reaccionaban en tiempo real.

Un informe policial sostiene que el creador de contenido utilizaba esas transmisiones como una vitrina que fortalecía su imagen digital.

La investigación señala que el influencer ofrecía equipos tecnológicos a precios muy por debajo del mercado. Entre los productos anunciados figuraban iPhone, tablets y otros dispositivos electrónicos.

Las ofertas empezaban desde 850 soles, cifra que despertaba interés entre usuarios de redes sociales. Muchos compradores realizaban depósitos bancarios con la expectativa de recibir equipos de alta gama a bajo costo.

Según la policía, el fraude se completaba cuando el vendedor bloqueaba el chip de los celulares entregados o vendidos en línea. Esa acción dejaba los dispositivos sin funcionamiento, lo que impedía su uso normal.

El esquema incluía también la venta de acceso a información personal de ciudadanos registrados en la Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Las autoridades sostienen que esos datos se ofrecían por montos bajos a través de internet.

Red criminal y materiales incautados

La policía sostiene que Fernández Ramos no actuaba solo. La investigación señala la participación de otras tres personas: Sesel Irvet Artica Chuquitay, Fidel Mozo León e Irving Rafael Portilla Cabrera.

Durante el operativo, agentes incautaron diversos objetos vinculados con el presunto esquema de fraude. Entre los materiales se encontraron 48 chips, cuatro pasamontañas, seis celulares, un lector biométrico y una tablet.

Las autoridades consideran que esos elementos permitían activar líneas telefónicas con identidades ajenas. Un agente explicó el funcionamiento del sistema: “Los otros integrantes le proveían tarjetas SIM card, cuentas de diferentes entidades bancarias donde se realizaban los depósitos. Lector biométrico, es decir, que se activaban estos chips suplantando la identidad de personas”.

La investigación permanece en manos de la Dirección de Investigación Criminal. Los detenidos enfrentan pesquisas por suplantación de identidad y estafa agravada mediante medios digitales. Mientras tanto, la policía mantiene abierta la posibilidad de nuevas denuncias de víctimas que aún no acuden a las autoridades.