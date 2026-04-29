Perú

El interés por volver a Venezuela se triplica entre migrantes en Perú, según la ONU: aporte migratorio superó los USD 530 millones

Perú es el país que más venezolanos acogió en la región. Actualmente, por cada sol invertido por el Estado peruano, la comunidad le revierte 2,6, según ACNUR

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El 30% de la población venezolana en Perú cuenta con educación superior y experiencia profesional, fortaleciendo la integración y el emprendimiento local.
El 30% de la población venezolana en Perú cuenta con educación superior y experiencia profesional, fortaleciendo la integración y el emprendimiento local.

Un reciente informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) revela que la población venezolana en Perú aporta cerca de 530 millones de dólares a la economía nacional, lo que representa el 1,3% del Producto Interno Bruto (PIB).

El análisis, elaborado junto al Banco Mundial, sostiene que por cada sol invertido por el Estado peruano en esta comunidad, se genera un retorno fiscal de 2,6 soles, impulsado por una tasa de participación laboral que supera el 80%.

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Sin embargo, el interés de retornar a Venezuela creció de forma significativa en los últimos meses: la proporción de venezolanos que considera volver a su país aumentó de 10% a más del 30%, según datos de ACNUR. Este cambio responde a la percepción de posibles mejoras en el contexto político y social de Venezuela.

Venezolanos residentes en Perú celebran anuncio sobre Maduro mientras persiste la incertidumbre por lo que sucederá con su país. (Crédito: DW Español)

Diferencia entre refugiado y migrante: cifras globales de desplazamiento

La representante de ACNUR en Perú, Laura Almirall, aclara para Infobae Perú que la diferencia fundamental entre migrantes y refugiados radica en la causa de su desplazamiento. El refugiado es obligado a salir de su país por situaciones extremas como guerras, crisis humanitarias o violaciones sistemáticas de derechos humanos.

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El migrante, en cambio, toma la decisión de trasladarse por razones económicas, familiares o personales. “La diferencia clave es que el refugiado huye por necesidad, mientras que el migrante decide moverse por distintas razones”, señala Almirall.

De acuerdo con cifras de ACNUR, existen actualmente más de 117 millones de personas desplazadas por la fuerza en todo el mundo. El caso de Venezuela es uno de los mayores movimientos poblacionales recientes: desde 2017, cerca de 8 millones de venezolanos han abandonado su país, y de ellos, 6,9 millones se encuentran en América Latina y el Caribe.

Perú acoge actualmente a 1,64 millones de venezolanos, consolidándose como uno de los principales países receptores del éxodo venezolano en Latinoamérica. REUTERS/Henry Romero
Perú acoge actualmente a 1,64 millones de venezolanos, consolidándose como uno de los principales países receptores del éxodo venezolano en Latinoamérica. REUTERS/Henry Romero

Situación de la población venezolana en Perú

Perú se ha consolidado como uno de los principales países de acogida para la población venezolana en la región. En la actualidad, cerca de 1,64 millones de venezolanos residen en el país, según estimaciones de Naciones Unidas y el gobierno peruano.

Aunque la cifra llegó a 1,66 millones en años anteriores, el flujo migratorio presenta una leve reducción, atribuida tanto a cambios en las políticas migratorias regionales como a la estabilización de los movimientos en la región.

“Estamos hablando de una población significativa, que se ha integrado en distintos ámbitos del país”, destaca Almirall.

La comunidad venezolana en Perú se caracteriza por su juventud y alto nivel educativo: más del 30% cuenta con estudios superiores y una proporción relevante posee experiencia profesional.

dinero - monedas - sol
Un sol invertido en la integración de venezolanos retorna 2,6 soles en recaudación pública para el Estado peruano, según estudios difundidos por ACNUR.

Según los estudios de ACNUR y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), más del 80% de los venezolanos en Perú está económicamente activo y la tasa de desempleo dentro de este grupo es baja. Aunque el grueso subsiste de la informalidad, esto no difiere mucho de la realidad del peruano promedio (70%).

A su vez, el estudio conjunto con el Banco Mundial muestra que la presencia venezolana tiene efectos positivos en la recaudación fiscal y el dinamismo económico. El aporte de esta población al PIB nacional alcanza el 1,3%, lo que equivale a 530 millones de dólares anuales.

Además, los venezolanos participan en una amplia gama de actividades, desde el comercio y los servicios hasta la industria y el emprendimiento propio.

Percepción y mitos sociales, intenciones de permanencia y retorno

A pesar de la evidencia sobre el aporte económico y social, persisten mitos en torno a la migración venezolana, como la percepción de que representa una carga para el país.

Los datos recopilados por ACNUR y el INEI demuestran que la mayoría de los venezolanos ha formado lazos familiares en Perú, ha iniciado negocios y participa en el sistema educativo y laboral.

Hasta principios de 2024, más del 90% de la población venezolana manifestaba su deseo de permanecer en Perú. Sin embargo, un sondeo piloto reciente evidenció que el porcentaje de quienes evalúan regresar a Venezuela aumentó de 10% a más del 30%.

“Las intenciones de retorno aumentaron de manera significativa en solo cuatro meses”, subraya Almirall. El cambio se explica por las expectativas de mejora en la situación política y económica de Venezuela, así como por la consolidación de nuevos proyectos de vida en ambos países. Pero el factor Chile tampoco se puede dejar atrás.

La campaña SolidARIDAD +51 busca visibilizar la contribución de refugiados venezolanos, promoviendo empatía, integración y valoración del aporte migrante en Perú.
La campaña SolidARIDAD +51 busca visibilizar la contribución de refugiados venezolanos, promoviendo empatía, integración y valoración del aporte migrante en Perú.

Campaña “Solidaridad +51”

En este contexto, ACNUR lanzó la campaña “Solidaridad +51” para visibilizar el aporte de las personas refugiadas y migrantes y reconocer la tradición de acogida de Perú.

El nombre hace referencia al prefijo telefónico nacional y al año 1951, cuando se firmó la Convención de Ginebra sobre protección internacional a refugiados, que cumple 75 años en 2026.

La campaña cuenta con el respaldo de los gobiernos de Canadá y Corea, y busca generar empatía, promover la integración y destacar los aportes sociales, culturales y económicos de la población migrante.

“Queremos que se valore la solidaridad histórica del pueblo peruano y el aporte de quienes hoy encuentran aquí una nueva oportunidad”, afirma la vocera de ACNUR.

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